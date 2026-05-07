Запрет электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.0 комментариев
TWZ: ВВС США вернули в строй списанный бомбардировщик B-1B Lancer
Американские военные восстановили находившийся на хранении стратегический бомбардировщик B-1B Lancer, который провел почти два года на техническом обслуживании на кладбище авиационной техники в пустыне Аризоны.
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки завершили масштабный процесс восстановления бомбардировщика B-1B Lancer, передает The War Zone.
Машина с серийным номером 86-0115 покинула авиабазу Тинкер в штате Оклахома после ремонта и отправилась к месту несения службы в Техас.
Самолет находился на хранении с 2021 года. Для возвращения бомбардировщика в строй более 200 специалистов заменили свыше 500 деталей. Обновленный борт получил имя Apocalypse II и заменил другую машину, ремонт которой оказался слишком сложным.
«Анализ показал, что восстановление самолета с хранения AMARG можно выполнить быстрее, с меньшими затратами и рисками, чем продолжение проекта ремонта компанией Boeing», – заявили представители американских ВВС.
Возвращение бомбардировщика связано с решением продлить срок службы парка B-1B как минимум до 2037 года. Американские военные планируют инвестировать 342 млн долларов в модернизацию оставшихся 44 машин этого типа.
В 2024 году в американском штате Южная Дакота разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer.
В ходе войны с Ираном в начале апреля пять таких самолетов выполнили длительную боевую операцию над территорией Ирана.