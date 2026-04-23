«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».
Американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией
Американский самолет-разведчик вновь выполняет полет над акваторией Черного моря недалеко от российских границ, следует из полетных данных.
Полет был осуществлен на бизнес-джете Bombardier Challenger 650, переоборудованном под нужды радиолокационной разведки компанией Leidos и получившем военное обозначение Artemis II.
Самолет вылетел из румынского города Констанца около девяти утра по московскому времени. Он пролетел мимо Крыма и развернулся практически у границы России и Грузии. За последние несколько дней данный самолет в этом районе не фиксировался, хотя подобные полеты выполняются им регулярно.
Согласно открытым данным, для нужд Пентагона существует всего две такие машины, вторая из которых была выпущена в конце 2022 года. Основное их назначение – перехват, запись и расшифровка данных на больших расстояниях.
Несколько дней назад этот самолет-разведчик совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.
До этого данное воздушное судно сделало несколько кругов над нейтральными водами Черного моря.