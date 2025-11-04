Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.3 комментария
В Харьковской области повреждены энергообъект и предприятия теплогенерации
В Харьковской области после ночных взрывов зафиксированы повреждения на предприятии теплогенерации и энергетическом объекте, специалисты оценивают ущерб, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Энергетический объект и предприятия теплогенерации на территории Роганской общины Харьковской области получили повреждения в ночь на вторник, передает ТАСС.
В настоящее время специалисты уточняют масштаб нанесенного ущерба и степень повреждений.
По данным из эфира, в ночь на вторник в ряде регионов Украины, в том числе в Харьковской области, была объявлена воздушная тревога. Жители нескольких городов сообщали о звуках взрывов.
Ранее в Лозовской общине Харьковской области пропало электроснабжение после серии взрывов.
В Николаевской области в результате ночных взрывов оказался поврежден объект, работающий на энергосистему региона.