  • Лента новостей
    Россия добилась нового лидерства на мировом рынке продовольствия
    Эксперт: В Красноармейске остались склады НАТО на полмиллиарда долларов
    В Грузии определили срок «выздоровления» ЕС
    Пашинян назвал возвращение армян в Карабах угрозой миру
    Названы потери окруженных частей ВСУ в Купянске и Красноармейске
    Уитакер заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт
    В Раде назвали «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    В Сети появилось видео последствий удара «Искандера» по парадному построению ВСУ
    СМИ: Германия отказалась поставить ракеты Taurus Украине
    Ольга Андреева Ольга Андреева Из населения русские превратились в народ

    Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решенная проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕ-команды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    17 комментариев
    4 ноября 2025, 16:06 • Новости дня

    В Харьковской области повреждены энергообъект и предприятия теплогенерации

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области после ночных взрывов зафиксированы повреждения на предприятии теплогенерации и энергетическом объекте, специалисты оценивают ущерб, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    Энергетический объект и предприятия теплогенерации на территории Роганской общины Харьковской области получили повреждения в ночь на вторник, передает ТАСС.

    В настоящее время специалисты уточняют масштаб нанесенного ущерба и степень повреждений.

    По данным из эфира, в ночь на вторник в ряде регионов Украины, в том числе в Харьковской области, была объявлена воздушная тревога. Жители нескольких городов сообщали о звуках взрывов.

    Ранее в Лозовской общине Харьковской области пропало электроснабжение после серии взрывов.

    В Николаевской области в результате ночных взрывов оказался поврежден объект, работающий на энергосистему региона.

    3 ноября 2025, 17:17 • Новости дня
    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине

    Дипломат Рынза оценил доклад ЮНЕСКО по Украине как предвзятый

    Россия отвергла доклад ЮНЕСКО о ситуации на Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Москва назвала доклад ЮНЕСКО по Украине предвзятым, представитель России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза указал на игнорирование дискриминации русского языка и национальных меньшинств киевскими властями.

    Заместитель постпреда России при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по ситуации на Украине как необъективный и предвзятый, передает РИА «Новости».

    Дипломат заявил, что документ содержит необоснованные обвинения в адрес России и отражает позицию коллективного Запада по украинскому конфликту.

    На сессии генконференции ЮНЕСКО в Самарканде Рынза подчеркнул, что доклад гендиректора и секретариата не содержит упоминаний прославления нацистских преступников, запрета русского языка и притеснения национальных меньшинств на Украине.

    Он также отметил, что ЮНЕСКО игнорирует преследования Украинской православной церкви, о которых ранее информировал совет ООН по правам человека. По его словам, в докладе отсутствует информация о сносе исторических памятников в Киеве, что, по мнению России, является серьезной упущенной деталью.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация при ЮНЕСКО направила письмо с требованием осудить убийство военного корреспондента Ивана Зуева. Российские специалисты собирают все материалы по факту убийства, чтобы отправить их в международные организации.

    В октябре в Москве впервые прошел международный форум «Диалог о фейках 3.0» под эгидой ЮНЕСКО.

    Комментарии (14)
    3 ноября 2025, 21:16 • Новости дня
    Офицера спецназа «Дозор» ликвидировали при отступлении ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе отступления украинских сил из района Тихое уничтожен молодой офицер спецназа «Дозор» Госпогранслужбы Александр Вусатюк.

    Офицер спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины Александр Вусатюк был уничтожен во время отступления ВСУ из района населенного пункта Тихое Харьковской области, передает ТАСС. По данным российских силовых структур, Вусатюк был 21-летним выпускником Академии Государственной пограничной службы, который прошел ускоренный курс подготовки офицеров.

    «В Харьковской области ликвидирован 21-летний выпускник Академии Государственной пограничной службы лейтенант Александр Вусатюк, обучавшийся по ускоренной программе подготовки офицеров. Украинский офицер уничтожен в ходе отступления сил ВСУ из района населенного пункта Тихое», – сообщил собеседник агентства.

    Источник добавил, что ранее подразделение «Дозор» считалось одним из самых элитных на Украине: его бойцы проходили подготовку за границей, а командиры посещали встречи у высокопоставленных представителей США. Со временем опытный состав подразделения почти полностью выбывал в так называемых «мясных штурмах» и публичных акциях, а сейчас командные должности занимают молодые офицеры с неполным образованием.

    Также сообщается, что в ВСУ командиры, согласно внутренним распоряжениям, несут ответственность за потерю западной техники, но не за гибель солдат. «Тот самый момент, когда дорогая западная техника ценится больше, чем жизни собственных граждан», – отметил собеседник агентства. По его словам, случаи, когда командование ВСУ фокусируется на эвакуации подбитых танков, чаще, чем на спасении раненых или убитых военных, многократно отмечались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курсанты, не окончившие обучение в вузах, привлекаются к выполнению командирских задач в составе спецназа «Дозор» 10-го погранотряда Госпогранслужбы Украины.

    Комментарии (6)
    4 ноября 2025, 15:35 • Видео / Время удивительных историй
    Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

    В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 01:40 • Новости дня
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    Безуглая назвала «гнилой неправдой» слова Зеленского о Купянске и Красноармейске
    @ Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации в Купянске и Красноармейске (украинское название Покровск) являются «гнилой неправдой, воняющей штабной культурой Генштаба», заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

    «Сейчас президент прямо говорит неправду относительно ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе подлинной верифицированной информации...Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой неправды, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он... сами видите. Дело в желании, потреблять или нет. Или искать альтернативу. Была бы воля», – приводит «Газета.Ru» высказывание Безуглой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.

    Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.

    Кроме того, журналист из Донецка Сергей Миркин объяснял, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает.

    Комментарии (4)
    4 ноября 2025, 12:29 • Новости дня
    Уитакер заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт

    Постпред США при НАТО Уитакер призвал Зеленского завершить конфликт

    Уитакер заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт
    @ U.S. Ambassador to NATO

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил Владимиру Зеленскому о необходимости завершения украинского конфликта.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер посетил на Украину и провел встречу с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».

    «Я донес (до Зеленского), что эта бессмысленная война должна прекратиться», – подчеркнул Уитакер в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Он подчеркнул, что мир, «усилия которого возглавил президент Трамп», является единственным жизнеспособным путем.

    Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн сообщил, что Дональд Трамп намерен добиваться возобновления диалога с целью урегулирования конфликта на Украине.

    До этого Уитакер заявил, что ищет рычаги давления на Москву и Киев ради мира.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас невозможно оценить возможность возвращения к переговорам по урегулированию ситуации на Украине из-за позиции киевских властей.

    Комментарии (7)
    3 ноября 2025, 22:11 • Новости дня
    В Сети появились снимки массовых захоронений ВСУ на кладбище «Деевка-2»

    Tекст: Ольга Иванова

    Крупное украинское военное кладбище пополнилось сотнями безымянных могил за считанные месяцы после передачи тел погибших украинских солдат, кадры захоронений появились в Сети.

    Кадры крупного кладбища неопознанных украинских военнослужащих под названием «Деевка-2» у Днепропетровска были опубликованы в открытых источниках, передает Российская газета. Особенностью этого объекта является то, что на нем хоронят только тех, чья личность не установлена.

    Комментарии по ситуации предоставили источники в российских силовых структурах, сообщает ТАСС.

    «Украинское кладбище «Деевка-2» находится под Днепропетровском. Там похоронены военнослужащие ВСУ, чью личность не удалось установить. Ежедневно на этом кладбище хоронят десятки украинских военных, в один из дней октября там было похоронено 19 человек», – рассказал собеседник агентства.

    Известно, что кладбище открылось в апреле и за несколько месяцев значительно увеличилось в размерах. Причиной его появления, по словам источника, стало завершение курской попытки прорыва ВСУ и передача Киеву 6 000 тел погибших украинских военных, а также продолжающаяся передача в среднем 1 000 тел ежемесячно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Россия располагает значительным числом тел украинских военнослужащих. В Киеве в октябре прошел митинг с требованием ускорить поиски пропавших без вести солдат ВСУ. Российский боец рассказал, что украинские военные уничтожают тела своих сослуживцев с помощью дронов.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 08:21 • Новости дня
    На Украине начали расследование гибели военных в Днепропетровской области

    Власти Украины начали расследовать гибель военных в Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины инициировали досудебное расследование в связи с гибелью военных ВСУ в Днепропетровской области на построении, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

    Государственное бюро расследований Украины открыло расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате воздушного удара в Днепропетровской области.

    Расследование осуществляется по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения), передает РИА «Новости».

    Следователи проверят, были ли 1 ноября выполнены требования безопасности для личного состава и организовано ли укрытие военных во время воздушной тревоги должным образом.

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военнослужащих при построении в Днепропетровской области.

    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в этом регионе.

    В интернете опубликованы видеоматериалы, зафиксировавшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ.

    Минобороны России заявило, что удары были нанесены по подразделениям ВСУ в районах Даниловки, Орестополя и Тихого.

    Комментарии (3)
    3 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Власти Украины придумали новый способ борьбы с убегающим населением

    Tекст: Ольга Иванова

    В Закарпатской области Украины появятся бетонные блоки у пограничных пунктов после серии попыток прорыва автомобилей через границу.

    В Закарпатской области Украины рядом с пунктами пропуска установят бетонные блоки, сообщает РИА «Новости». Об этой мере рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко во время телемарафона. По его словам, в последнее время участились случаи попыток прорыва граждан автомобилями через государственную границу, даже с повреждением ограждений.

    Демченко заявил: «В последнее время зафиксировано много случаев, когда некоторые граждане пытаются прорваться через границу – как непосредственно на контрольно-пропускных пунктах, так и на входах в них, иногда даже с повреждением ограждения».

    Власти подчеркнули, что увеличение числа таких инцидентов заставило Госпогранслужбу принять дополнительные меры физического сдерживания. Одновременно с этим Пограничная служба Украины совместно со Службой инфраструктурного развития и восстановления Закарпатской областной военной администрации усилит безопасность на дорогах, ведущих к пунктам пропуска. Акцент делается на повышение контроля и предотвращение несанкционированного выезда граждан с территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавские пограничники задержали мужчину с Украины, который пытался пересечь Днестр на надувной лодке и запросил убежище. В Румынию уже сбежали более 26 тыс. солдат ВСУ, что соответствует численности армейского корпуса.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 20:58 • Новости дня
    Бывший польский премьер раскрыл миссию украинской молодежи в Польше

    Tекст: Ольга Иванова

    Тысячи молодых граждан с Украины отправились в Польшу для формирования новой влиятельной диаспоры, которая станет опорой Киева в Европейском союзе, считает экс-премьер (2001-2004) Польши Лешек Миллер.

    Миллер заявил, что Владимир Зеленский намеренно разрешил выезд из Украины тысячам молодых граждан, чтобы они сформировали в Польше новый центр украинского влияния, передает ТАСС.

    Миллер подчеркнул, что президент Украины не отказался от молодых мужчин, а направил их для выполнения особой миссии. «Киев сознательно создает в Польше зародыш новой многочисленной диаспоры – политической, экономической и культурной опоры Украины в самом сердце Евросоюза», – написал экс-премьер в соцсети X.

    Он также добавил, что украинские власти, вероятно, намерены развивать свою диаспору по примеру Турции и Израиля, которые активно используют зарубежные сообщества для продвижения собственных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское издание The Daily Telegraph отметило массовый отток молодых людей с Украины.

    Напомним, в конце августа около 100 тыс. молодых мужчин с Украины в возрасте от 19 до 22 лет выехали в Польшу.

    Депутат Верховной рады Сергей Евтушок заявлял, что из-за снятия ограничений на выезд для молодых мужчин значительная часть украинцев в возрасте 18-22 лет никогда не вернется домой.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 06:55 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Сумское направление обучавшиеся в Британии части

    Tекст: Катерина Туманова

    Пока штурмовики и морпехи российской группировки войск «Север» продвигаются на правом фланге наступления, ВСУ перебрасывают разоренные в Харьковской области бригады солдат, обучавшихся в Британии.

    «В Сумскую область переброшен не до конца восстановивший боеспособность второй батальон 1004 отдельной бригады охраны и обслуживания (г. Киев). Военнослужащие бригады проходили обучение в Великобритании и понесли большие потери в Харьковской области», рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы «Северный ветер».

    По их словам, в лесополосах на правом фланге наступления десантники и морпехи «Севера» продвинулись на 150 м, при этом комплексным огнем было сорвано три попытки выдвижения штурмовых групп ВСУ в районе Новоконстантиновки (Перше Травня), Андреевки, Кондратовки и Варачино.

    «На Теткинском и Глушковском участках фронта расчеты ОТРК группировки «Север» наносили удары по позициям ВСУ в районе Павловки», – отметили военнослужащие.

    На Харьковском направлении «Северяне» выдавливают противника из Волчанска и расширяют зону контроля на Хатненском участке фронта. В Волчанске на левом берегу реки Волчья бойцы продвинулись на 250 м, причем при продвижении были взяты в плен два военнослужащих ВСУ.

    В лесу западнее Синельниково штурмовики «Севера» заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 200 м, а на участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись по лесополосам на 400 м.

    Ударами российской авиации и БПЛА «Герань-2» были уничтожены позиции ВСУ в Двуречанском и Приколотном. Также «Герань-2» разгромила пункт временной дислокации резервов 3 отмбр ВСУ в районе поселения Зеленый Гай, которые, по замыслу украинского командования, должны были выдвинуться на Хатненский участок.

    «За сутки потери противника составили свыше 230 человек (из них более 150 в Сумской области и свыше 80 в Харьковской), двое взяты в плен», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские подразделения продолжили  наступление в ряде районов на Харьковском и Сумском направлениях. При этом интенсивность боев на Сумском направлении стала снижаться из-за погоды.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 23:16 • Новости дня
    ВСУ ударили по подстанции в Рыльске, оставив город без света

    Хинштейн: ВСУ оставили без света свыше 16 тыс. человек в Рыльске

    Tекст: Мария Иванова

    В Рыльске, Глушковском и Кореневском районах Курской области после удара ВСУ по подстанции без электроснабжения остались более 16 тыс. потребителей.

    ВСУ нанесли удар по подстанции в городе Рыльске Курской области, что привело к аварийному отключению электроснабжения, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

    Без света остались более 16 тыс. потребителей, а также жители Глушковского и Кореневского районов, которые получают электричество от той же подстанции.

    Хинштейн отметил: «Враг продолжает варварские удары по нашим энергообъектам». Он добавил, что энергетики оперативно приступят к восстановлению энергоснабжения и пообещал, что никто не останется без помощи и внимания.

    По словам главы региона, подобные атаки украинских военных направлены на то, чтобы посеять панику и навредить мирному населению области. Власти региона уверены, что последствия будут ликвидированы в кратчайшие сроки, а ситуация с электроснабжением нормализуется.

    Ранее в понедельник силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над регионами России, в том числе в Курской области.

    В ночь на понедельник три БПЛА были сбиты над территорией Курской области.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 01:55 • Новости дня
    Полянский рассказал о «стадной блоковой дисциплине» западных дипломатов

    Tекст: Катерина Туманова

    После начала спецоперации изменилось не только отношение к российским и украинским дипломатам, сменились и дипломаты, появилось немало новых людей, которым прежние дипломатические нормы ни о чем не говорят, заявил на онлайн-брифинге первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    «С начала спецоперации здесь сменились многие западные дипломаты – приехали новые, которые вопреки всем дипломатическим нормам с нами даже не знакомились. Такие у них указания – стадная блоковая дисциплина. Приходится им нас избегать. Мы, естественно, знаем друг друга – в кулуарах можем друг другу и покивать. Но для них важно, чтобы свидетелей не было. Все боятся, что кто-то скажет, что они с российскими дипломатами где-то общались. У них в ЕС сейчас это очень большое преступление», – сказал он.

    При этом и к украинским дипломатам отношение поменялось. Полянский напомнил, что есть в дипломатической среде правило: не переносить отношения между странами на личные связи.

    «Человек, с которым ты общаешься, транслирует не свою личную позицию – это не его какая-то личная прихоть – то, что он говорит тебе неприятные вещи в микрофон. Это указания, которые он получил из центра. Поэтому я не могу сказать, что к украинским дипломатам такое же отношение, как к политикам. Это люди, которые служат своей стране, пытаясь сделать все, что они для нее могут», –  пояснил дипломат.

    Он сообщил, что после работы в ООН украинские дипломаты на родину редко возвращаются. По его словам, была статистика о том, что до 60-70% сотрудников украинских посольств стараются где угодно зацепиться, лишь не возвращаться на Украину. К тому же украинским дипломатам в основном сочувствуют.

    Полянский добавил, что в рабочей среде дипломаты стараются не персонифицировать и не переносить какие-то обиды на коллег из других стран, к тому же, он уверен, что после окончания украинского конфликта «мы с этими людьми сможем о чем-то и поговорить».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, переговоры между Россией и Украиной на высшем уровне могли бы оформить взаимные договоренности, заявил и.о. постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Комментарии (11)
    3 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    В ЕС заявили о продолжении поиска финансов для Украины на два года

    Представитель ЕК Пиньо заявила о продолжении поиска средств для Киева на два года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия продолжила обсуждать различные варианты предоставления финансовой поддержки Киеву на 2026-2027 годы, включая кредитные механизмы, сообщила ее представитель Пиньо.

    Еврокомиссия все еще не определилась с окончательными источниками финансирования Украины на 2026-2027 годы.

    Представитель комиссии Паула Пиньо заявила на брифинге: «На данный момент мы все еще работаем над тем, чтобы убедиться, что мы действительно можем удовлетворить финансовые потребности Украины, включая репарационный кредит… Методы и средства для обеспечения все еще находятся в стадии обсуждения».

    Также Пиньо отметила, что вопрос предоставления необходимых средств будет решаться с учетом текущей экономической ситуации в ЕС и степени готовности стран-членов поддержать соответствующие инициативы. На данный момент о конкретном механизме предоставления помощи не объявлено, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина может оказаться без поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не разрешит использовать замороженные российские активы.

    Однако власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии и отказались передавать Киеву замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    Европейская пресса отмечает, что Украина не продержится без помощи Запада до весны 2026 года.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 21:06 • Новости дня
    Дрон ВСУ ударил по скутеру с мужчиной в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Климовском районе Брянской области дрон Вооруженных сил Украины нанес удар по скутеру, в результате чего пострадал местный житель.

    Дрон Вооруженных сил Украины атаковал скутер в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

    «Украинские террористы атаковали с помощью дрона-камикадзе село Кирилловка Климовского района. В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся скутеру, к сожалению, ранен мирный житель», – написал он.

    Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. По словам Богомаза, на месте атаки работают оперативные и экстренные службы, которые выясняют обстоятельства случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в хуторе Кургашки Белгородской области после атаки дрона Вооруженных сил Украины погибла одна женщина, трое жителей получили ранения различной степени тяжести.

    До этого в Грайворонском округе области после атак украинских FPV-дронов пострадали мужчина и двое подростков.


    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 18:42 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над регионами России

    Минобороны сообщило о перехвате 15 украинских беспилотников над тремя областями

    Tекст: Мария Иванова

    В течение шести часов дежурные силы ПВО нейтрализовали 15 украинских беспилотников самолетного типа, большинство из которых были зафиксированы над Белгородской областью.

    С 12.00 до 18.00 по московскому времени дежурные подразделения средств противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.

    По информации ведомства, основное количество летательных аппаратов было сбито в небе над Белгородской областью – здесь средства ПВО уничтожили 12 дронов. Еще два беспилотника были перехвачены в Брянской области, один – в Курской.

    Минобороны акцентирует, что все беспилотники были успешно уничтожены до достижения ими целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам украинских дронов.

    Российская система ПВО за минувшую ночь уничтожила 64 беспилотника в нескольких регионах страны.

    Комментарии (0)
    4 ноября 2025, 09:49 • Новости дня
    ВСУ атаковали подстанцию в Курской области с помощью БПЛА

    Хинштейн сообщил об атаке БПЛА ВСУ на подстанцию в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара беспилотника по подстанции в слободе Белой в Курской области загорелись предохранители на трансформаторе и было временное отключение света, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    ВСУ с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Курской области, сообщил Хинштейн в Telegram-канале .

    По его словам, в результате происшествия загорелись предохранители на трансформаторе, пострадавших нет.

    В результате удара ВСУ семь населенных пунктов остались без света, специалисты оперативно восстановили энергоснабжение по резервной схеме. Глава региона уточнил, что также продолжаются работы по переключению на резервные линии для потребителей, пострадавших после удара по рыльской подстанции днем ранее.

    Ранее Хинштейн сообщал, что ВСУ ударили по подстанции в курском Рыльске, без света остались свыше 16 тыс. потребителей.

    Минобороны отчиталось о уничтожении шести БПЛА над Курской областью.

    Комментарии (0)
