Захарова назвала киевский режим примером международного терроризма
Киевский режим превратился в международную террористическую ячейку с неонацистской прошивкой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в программе «Большая игра» на Первом канале обратилась к мировым специалистамв области международного терроризма: «Почему, например, на Мюнхенской конференции не был проведен круглый стол или панельная сессия на тему: Как киевский режим от марионеточного, играющего в демократический, доигрался до международной террористической ячейки со своей особенностью, а именно – неонацисткой прошивки».
Она отметила, что киевский режим является примером международного терроризма, который подпитывается оружием, деньгами и политической поддержкой извне, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, поддержку Киеву оказывает «целый конгломерат стран под натовским зонтиком». Представитель МИД также подчеркнула, что киевский режим совершает теракты против мирного населения и «возвращается на место преступления», чтобы убивать гражданских, в том числе сотрудников социальных и спасательных служб, а также врачей, к которым испытывает «особую звериную ненависть».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова обвинила Владимира Зеленского в ударах по гражданским объектам и мирному населению ради срыва переговоров. В январе Захарова осудила удар ВСУ по машине скорой помощи в Херсонской области в день переговоров в ОАЭ и назвала это варварством и шагом к эскалации.