На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
МИД назвал варварством атаку ВСУ на машину скорой в день переговоров в ОАЭ
Захарова: Киев сделал шаг к эскалации атакой на скорую в день переговоров
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удар ВСУ по машине скорой помощи в Херсонской области в день переговоров в ОАЭ, назвав произошедшее варварством и шагом к эскалации.
В Министерстве иностранных дел России резко осудили удар Вооружённых сил Украины по санитарному автомобилю с бригадой медиков в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале МИД России.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на фоне переговоров в Абу-Даби по Украине киевский режим и его вооруженные формирования совершили очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны.
Захарова подчеркнула, что удар ВСУ в день переговоров говорит о безответственном отношении Киева к попыткам урегулирования ситуации.
Дипломат добавила, что таким образом киевский режим сделал шаг к дальнейшей эскалации, а также вновь продемонстрировал истинное отношение к усилиям по достижению мира, которые предпринимаются в эти дни. Российская сторона настаивает, чтобы международные структуры дали беспристрастную оценку этому инциденту.
Захарова подчеркнула, что потакание подобным действиям недопустимо, выразила соболезнования семьям погибших и заверила, что следственные органы России делают всё возможное для того, чтобы все причастные к нападению понесли суровое наказание.
Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области.
В результате этого удара в машине находилась бригада из трех человек, все они погибли.
Также ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.