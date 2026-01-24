МИД назвал варварством атаку ВСУ на машину скорой в день переговоров в ОАЭ

Захарова: Киев сделал шаг к эскалации атакой на скорую в день переговоров

Tекст: Вера Басилая

В Министерстве иностранных дел России резко осудили удар Вооружённых сил Украины по санитарному автомобилю с бригадой медиков в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале МИД России.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на фоне переговоров в Абу-Даби по Украине киевский режим и его вооруженные формирования совершили очередное варварское преступление против мирного населения нашей страны.

Захарова подчеркнула, что удар ВСУ в день переговоров говорит о безответственном отношении Киева к попыткам урегулирования ситуации.

Дипломат добавила, что таким образом киевский режим сделал шаг к дальнейшей эскалации, а также вновь продемонстрировал истинное отношение к усилиям по достижению мира, которые предпринимаются в эти дни. Российская сторона настаивает, чтобы международные структуры дали беспристрастную оценку этому инциденту.

Захарова подчеркнула, что потакание подобным действиям недопустимо, выразила соболезнования семьям погибших и заверила, что следственные органы России делают всё возможное для того, чтобы все причастные к нападению понесли суровое наказание.

Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области.

В результате этого удара в машине находилась бригада из трех человек, все они погибли.

Также ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре.