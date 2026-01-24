ВСУ атаковали квадрокоптером машину скорой помощи в Энергодаре

ВСУ применили БПЛА квадрокоптерного типа против машины скорой в Энергодаре

Tекст: Вера Басилая

ВСУ применили квадрокоптер для атаки на машину скорой помощи в Энергодаре, сообщил в Telegram-канале Пухов.

По его словам, автомобиль был атакован во время выполнения экстренного вызова. Санитарная машина имела специальную окраску и отличительные знаки, однако это не помешало атаке.

Пухов отметил, что врачи и водитель остались целы, хотя автомобиль получил повреждения. Он подчеркнул, что это не первое нападение на медиков в регионе, и назвал удар по машине с красным крестом «прямым нарушением всех правил войны».

Информацию о происшествии подтвердил и Минздрав Запорожской области, отметив, что медики не пострадали.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что бригада скорой помощи погибла после атаки украинского дрона на территории Херсонской области.

Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области.