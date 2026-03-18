  Снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер»
    Андрей Колесник Андрей Колесник Мы вступили в новую террористическую реальность

    В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Крепкий рубль ставит экономику перед выбором

    Рубль начал медленно слабеть. Не столько потому, что победили аргументы сторонников переохлаждения экономики, сколько в силу необходимости балансировать реальную денежную массу и курс. Однако рассчитывать на резкие скачки национальной валюты точно не стоит.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Референдум о сохранении СССР привел страну к распаду

    Историю последних лет существования СССР будет трудно рассказывать детям. Она полна таких удивительных несуразностей, что ребенок, слушая путаные объяснения старших, неизбежно будет чувствовать себя болваном.

    18 марта 2026, 22:46 • Новости дня

    Сийярто назвал фарсом инспекцию «Дружбы» без Венгрии и Словакии

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подверг критике решение Еврокомиссии отправить делегацию для осмотра нефтепровода «Дружба» без специалистов из Венгрии и Словакии.

    Сийярто раскритиковал Еврокомиссию за то, что эксперты из Венгрии и Словакии не были приглашены в делегацию для инспекции нефтепровода «Дружба» на Украине. Он заявил, что Брюссель отклонил все просьбы этих стран о включении их представителей в состав инспекционной группы, передает РИА «Новости».

    Сийярто рассказал, что Еврокомиссия уведомила Венгрию о присутствии своей делегации в Киеве, однако украинский МИД, по его словам, не подтвердил информацию о прибытии европейских экспертов. Министр подчеркнул: «Это еще раз подтверждает, что никакого расследования на месте тут не будет и нет никакой серьезной комиссии экспертов, все это просто большой фарс».

    Глава МИД Венгрии также обвинил Брюссель и Киев в совместной разработке плана нефтяной блокады против Венгрии и Словакии. Он отметил, что обсуждения возможных решений проблемы, по его мнению, являются аферой, а обе стороны, как он выразился, «бесстыдно лгут, сговариваясь между собой».

    Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Сийярто сообщил, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

    17 марта 2026, 09:49 • Новости дня
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    Посол Украины сфотографировался с продырявленным флагом Венгрии
    @ Fedir Shandor

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор опубликовал фото, на котором он держит в руках продырявленный флаг Венгрии.

    Посол Украины в Будапеште Федор Шандор разместил в сети фотографию с продырявленным венгерским флагом, передает РИА «Новости».

    На снимке дипломат держит в руках флаг с отверстием, а рядом с ним стоит командующий силами беспилотных систем украинской армии Роберт Бровди, известный под позывным Мадьяр (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    До назначения на дипломатическую должность в 2023 году Шандор участвовал в боевых действиях на стороне украинских формирований и призывал закарпатских венгров вступать в вооруженные силы Украины. Бровди в 2023 году был внесен в черный список Венгрии после атак на нефтепровод «Дружба».

    Летом прошлого года Будапешт запретил Бровди въезд в страну и страны Шенгенской зоны на три года. После атак на нефтепровод Венгрия и Словакия временно лишились поставок российской нефти.

    МИД Венгрии вызвал посла Федора Шандора из-за сообщений о насильственной мобилизации этнических венгров.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    18 марта 2026, 10:53 • Новости дня
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    Венгрии предрекли массовые протесты и политический кризис после выборов
    @ REUTERS/Bernadett Szabo

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии выборов в Венгрии растут опасения, что проигравшая сторона может оспорить результаты, что приведет к политическому кризису и затяжной борьбе за власть, пишет Politico.

    Венгрию может ждать политическая нестабильность после парламентских выборов, передает Politico.

    В Будапеште опасаются, что как партия ФИДЕС под руководством Виктора Орбана, так и оппозиционная партия «Тиса» Питера Магяра могут не признать исход голосования и попытаться оспорить результаты.

    Бывший депутат от ФИДЕС Жужанна Селеньи заявила: «Если оппозиция выиграет простым большинством, у Орбана будет много инструментов, чтобы практически сделать невозможным формирование нового правительства или даже созыв парламента. Он может спровоцировать конституционный кризис и объявить чрезвычайное положение».

    Сторонники Орбана настаивают, что премьер-министр, проиграв выборы в 2002 году, уже демонстрировал готовность признать их исход, а в случае опасности непризнания результатов речь скорее идет о партии «Тиса». Министр по делам ЕС Янош Бока подчеркнул: «Они формируют нарратив, что в случае проигрыша выборы нелегитимны».

    Различные социологические опросы показывают противоположные результаты: независимые и близкие к «Тисе» службы фиксируют преимущество оппозиции на 8–10%, тогда как аффилированные с ФИДЕС институты дают лидирование действующей власти. Оба лагеря обвиняют друг друга в манипуляциях данными и предвзятости.

    Политолог Габор Тока считает, что в случае неблагоприятного для Орбана исхода он может оспорить результаты на уровне округов и даже инициировать уличные протесты, чтобы подорвать легитимность новой власти. Селеньи уверена, что Орбан способен повторить тактику парламентских и уличных блокировок, как это было после поражения в 2006 году: «Без двух третей в парламенте «Тиса» не сможет провести значимые реформы».

    Тем не менее часть экспертов сомневается, что Орбан пойдет на прямое отрицание результатов, чтобы не лишиться шансов на политическое возвращение в будущем. Сам Орбан ранее подчеркивал свой опыт работы в оппозиции, отмечая, что ФИДЕС всегда признавал исход выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан к единству на фоне угроз со стороны Владимира Зеленского. Венгерские спецслужбы раскрыли схемы финансирования оппозиции с Украины. Власти Киева пообещали восстановить работу нефтепровода «Дружба» в течение суток после победы Орбана на выборах.

    18 марта 2026, 16:40 • Видео
    США хотят забрать самую важную часть Ирана

    Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    16 марта 2026, 00:22 • Новости дня
    Орбан выразил уверенность в появлении европейских солдат на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские войска рано или поздно направят на Украину, Евросоюз уже начал переход к военной экономике, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Выступая перед участниками «Марша мира» в Будапеште, Орбан заявил, что, по его мнению, война приближается, Брюссель уже «взялся за войну на Украине». Орбан отметил, что европейские структуры переходят на военную экономику и сознательно движутся к эскалации ситуации, передает РИА «Новости».

    «Больше оружия, больше денег, больше солдат... Мы не знаем того часа, когда первый солдат из Брюсселя ступит на украинскую землю. Но мы знаем одно наверняка: это произойдет», – сказал Орбан

    По словам венгерского премьера, он обязуется максимально защитить Венгрию и сохранить ее как «остров безопасности и спокойствия» даже в условиях роста международной напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов. В Будапеште тысячи человек вышли на акцию в поддержку Орбана и против давления со стороны Киева.

    18 марта 2026, 15:35 • Новости дня
    Орбан заявил о завершении либерального порядка и расширения НАТО на восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что на смену глобальному либерализму пришли патриотические движения, а расширение НАТО в Восточную Европу завершено.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью телеканалу GB News, что эпоха либерального мирового порядка окончательно подошла к концу, передает ТАСС. По его словам, начался период, когда глобальный либерализм уступает место локальному патриотизму, и этот процесс начался задолго до последних двух-трех лет.

    Орбан отметил: «Я думаю, наступила новая эпоха. Изменения начались не в последние два-три года, а намного раньше. Я думаю, что новый мировой порядок сейчас формируется. Если мы будем называть предыдущий период современной политики эпохой некого либерализма, то он определенно закончился».

    Премьер добавил, что пока не существует подходящего названия для нового периода, но его можно охарактеризовать как движение от глобального либерализма к локальному патриотизму. Также Орбан заявил, что эпоха расширения НАТО на восток завершилась и теперь необходимо принять новую реальность, договорившись о мирном сосуществовании.

    Он подчеркнул: «Это новая эпоха... Теперь они могут остановить этот процесс. Теперь мы должны принять эту новую реальность, давайте договоримся о том, как мирно жить вместе... Украина – буферная зона».

    Ранее в среду Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы. Венгерский премьер до этого  пошутил, что Брюссель мечтает победить Россию на поле боя, и выразил сомнения в успехе Каи Каллас там, где не смогли Наполеон и Гитлер.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к началу спецоперации на Украине.


    18 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Фицо опроверг заявление Украины о повреждении «Дружбы»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщил об отсутствии каких-либо повреждений трубопроводной системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области.

    Он перед заседанием Евросовета подчеркнул, что заявления Киева о повреждении объекта нефтепровода не соответствуют действительности, передает ТАСС со ссылкой на TASR.

    Фицо отметил, что совместно с зарубежными службами были проанализированы спутниковые данные. По его словам, «спутниковые снимки указывают, что сгорел лишь один единственный резервуар нефти. Абсолютно отсутствуют любые признаки ущерба для трубопроводной системы. Там нет следов бомбежки».

    В среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса».

    Ранее Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал разблокировать нефтепровод «Дружба», иначе Украина не получит новое финансирование Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Будапеште тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Виктора Орбана и против давления со стороны Киева.

    18 марта 2026, 10:57 • Новости дня
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    Politico: Зеленский согласился починить «Дружбу» ради кредита ЕС
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза, пишут американские СМИ.

    Киев принял предложение о технической и финансовой поддержке для возобновления транзита российского сырья, пишет Politico.

    Это решение дает премьеру Венгрии Виктору Орбану возможность согласовать выделение 90 млрд евро для нужд Украины.

    Зеленский заявил о согласии в официальном письме руководству Евросоюза. «Мы предпринимаем все возможные усилия для устранения повреждений и восстановления работы», – говорится в документе.

    Ранее Орбан отказывался поддерживать финансирование Киева, пока не возобновятся поставки нефти. Теперь, по мнению дипломатов, у Будапешта появился повод изменить позицию перед грядущим саммитом и одобрить заем.

    Хотя украинский лидер прежде называл давление союзников шантажом, он все же уступил просьбам Брюсселя. Восстановление транзита позволит Евросоюзу продвинуться в вопросе выдачи кредита и принятия нового пакета санкций.

    Напомним, Орбан требовал разблокировать нефтепровод «Дружба» ради согласования помощи Киеву. Будапешт отказывался поддержать кредит на 90 млрд евро до восстановления транзита нефти.

    18 марта 2026, 05:11 • Новости дня
    В ЕС договорились выделить Украине кредит на 90 млрд евро
    В ЕС договорились выделить Украине кредит на 90 млрд евро
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Государства Евросоюза согласовали выделение Киеву крупного займа, однако окончательное утверждение блокируется из-за остановки транзита по нефтепроводу «Дружба», сообщил источник в Брюсселе.

    Решение о финансовой поддержке в размере 90 млрд евро уже подготовлено, сказал собеседник «Болгарского национального радио» (БНР), передает РИА «Новости».

    Решение по кредиту «будет принято очень скоро», он уже согласован, и нового пересмотра решения не ожидается, уточнил источник.

    Пока инициативу блокирует Будапешт, требующий разрешения ситуации с нефтепроводом «Дружба». Глава Евросовета Антониу Кошта якобы обсудил проблему с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, призвав того придерживаться утвержденного в декабре плана.

    Венгерский лидер позже подчеркнул неизменность позиции своей страны. По его словам, для получения средств из Брюсселя украинская сторона обязана возобновить поставки нефти.

    Напомним, Будапешт отказался согласовывать новый пакет помощи до возобновления транзита российской нефти. СМИ сообщали, что руководство ЕС планировало предоставить Украине финансовые средства вопреки возможному вето Венгрии.

    18 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде
    Венгрия обвинила Брюссель, Берлин и Киев в нефтяной блокаде
    @ Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Брюссель, Берлин и Киев согласовали план нефтяной блокады Венгрии с целью смены власти в стране и поддержки оппозиционной партии «Тиса», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто отметил в эфире программы «Час правды», соответствующее соглашение было достигнуто в Мюнхене, а партия «Тиса» была заранее проинформирована о намерениях, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что целью блокады является создание в Венгрии энергетического кризиса и повышение цен на бензин до тысячи форинтов за литр, чтобы это способствовало победе оппозиции на выборах. Как отметил министр, нефтепровод «Дружба» находится в рабочем состоянии и может быть перезапущен в любой момент.

    Тем не менее, по словам Сийярто, блокада продолжается исключительно из-за политического решения Киева, которое, по его мнению, направлено на поддержку партии «Тиса» на выборах.

    Ранее Владимир Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба», чтобы разблокировать многомиллиардный кредит от Евросоюза.

    Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал разблокировать нефтепровод «Дружба», иначе Украина не получит новое финансирование Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Будапеште тысячи человек приняли участие в акции в поддержку Виктора Орбана и против давления со стороны Киева.

    17 марта 2026, 16:50 • Новости дня
    В ЕС заявили о готовности снять вето Венгрии на кредит Украине

    ЕК заявила о готовности снять вето Венгрии на выделение Киеву 90 млрд евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия заявила, что рассчитывает добиться прогресса в переговорах о снятии венгерского вето на выделение Киеву 90 млрд евро уже накануне саммита ЕС.

    Еврокомиссия подтвердила намерение снять вето Венгрии на выделение Киеву 90 млрд евро в 2026-2027 годах, передает ТАСС. Представитель Еврокомиссии Паула Пинью уточнила, что переговоры по этому вопросу продолжаются и прогресс ожидается накануне саммита ЕС, который пройдет 19-20 марта. Она подчеркнула, что Еврокомиссия также привержена принятию 20-го пакета санкций.

    Венгрия и Словакия блокируют оба решения, выдвигая условие восстановления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который был прерван Украиной 27 января. Для отмены своего вето эти страны требуют возобновления поставок через данный трубопровод. Еврокомиссия уже опубликовала заявление, в котором говорится о выделении финансовой и технической помощи Украине для ремонта поврежденного участка.

    Согласно утечке, опубликованной агентством Reuters, Владимир Зеленский обязался завершить ремонт нефтепровода в течение одного-двух месяцев. ЕС рассчитывает, что выполнение этого обязательства позволит снять блокировку и продвинуть решение о выделении финансовой поддержки Киеву.

    Накануне бывший глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обвинил Венгрию и Словакию в нарушении принципа искреннего сотрудничества из-за блокировки 90 млрд евро помощи Украине.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать выделение кредита и одобрять 20-й пакет антироссийских санкций, пока Киев не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает вариант предоставления Украине двусторонних кредитов от стран Балтии и Северной Европы без необходимости единогласного одобрения всех членов ЕС.


    16 марта 2026, 14:12 • Новости дня
    Киев отказался от встречи по запуску нефтепровода «Дружба»

    Сийярто: Киев отказался от встречи по запуску нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина продолжает блокировать поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    По его словам, Венгрия и Словакия предложили провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с министром энергетики Украины для обсуждения ситуации, однако украинская сторона в последний момент отказалась от участия, передает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский никогда не пустит нефть по трубопроводу «Дружба».

    Посол России в Словакии Сергей Андреев считает, что вопрос о возобновлении поставок нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию остается нерешенным из-за отсутствия изменений в позиции Киева.

    Президент Франции Эммануэль Макрон призвал провести работы по восстановлению «Дружбы» максимально быстро. ЕК сообщала о возможном финансировании ремонта трубопровода «Дружба».

    16 марта 2026, 11:15 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать вступление Украины в ЕС и санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия не одобрит кредит Киеву на 90 млрд евро и новые санкции, пока не восстановится транзит нефти, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит вступление Украины в Евросоюз, 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро, пока не будет восстановлена поставка нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС.

    В своем видеообращении, транслировавшемся на венгерских телеканалах, Сийярто подчеркнул, что Венгрия согласится вынести новые санкции и кредит на повестку дня только после того, как с Украины возобновятся поставки нефти по «Дружбе». Будапешт также ожидает от Киева гарантий, что транзит сырья больше не будет односторонне прекращаться.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с критикой планов Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов.

    Орбан заявил, что страна не будет отправлять деньги, оружие или солдат на Украину.

    16 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Сийярто заявил о провале санкционной политики ЕС

    Сийярто: Санкционная политика ЕС провалилась

    Tекст: Валерия Городецкая

    Санкционная политика Евросоюза оказалась неэффективной, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Вся санкционная политика ЕС – это провал. Стоило бы о ней забыть», – заявил Сийярто журналистам в Брюсселе накануне заседания Совета глав МИД стран Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не одобрит кредит Киеву на 90 млрд евро и новые санкции, пока не восстановится транзит нефти.

    Агентство Reuters раскрыло подробности 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

    17 марта 2026, 13:02 • Новости дня
    Суд ЕС начал рассматривать иск Венгрии против отказа от российских энергоресурсов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Суд Евросоюза высшей инстанции начал рассмотрение иска Венгрии, которая требует отменить регламент о постепенном отказе от поставок российского газа и нефти, ссылаясь на нарушение энергетического суверенитета стран ЕС.

    Суд Евросоюза высшей инстанции принял к рассмотрению иск правительства Венгрии против Совета ЕС и Европарламента об отказе от российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В официальном журнале ЕС опубликовано уведомление о начале судебных процедур по этому делу. Это подтверждает официальную регистрацию и запуск процесса спустя несколько недель после подачи иска.

    Венгрия требует аннулировать регламент ЕС 2026(261), который предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа с 26 января 2026 года и подготовку к прекращению импорта российской нефти. В иске подчеркивается: «Основной целью данного регламента является не регулирование торговли природным газом, а требование прекращения торговых отношений с третьим государством в сфере природного газа».

    Будапешт считает, что Евросоюз использовал неверную юридическую основу для введения запрета, а также нарушил право стран самостоятельно выбирать источники энергии. Венгрия заявляет, что меры ЕС несоразмерны по последствиям для государств, зависящих от российского газа, и являются дискриминационными.

    В случае удовлетворения хотя бы одной из претензий Венгрии вся правовая основа решения ЕС по отказу от российского топлива окажется под вопросом, что может привести к пересмотру или полной отмене регламента. Если решение ЕС будет признано частью торговой политики, это потребует переквалификации мер в санкционные, усложнит процесс и сделает их временными. Разбирательство по делу, по оценкам, может занять до двух лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии с предложением отказаться от санкций против российской энергетики.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что ЕС должен придерживаться отказа от энергоресурсов из России, несмотря на высокие цены на энергию.

    Венгрия планирует обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России, чтобы сохранить государственную программу поддержки низких коммунальных платежей.

    18 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы

    Орбан: СВО на Украине стала ответом на игнорирование Европой позиции России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В интервью GB News Орбан отметил, что в течение двух десятилетий Украина была буферным государством, однако со временем Запад начал рассматривать возможность ее вступления в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что российская сторона с самого начала ясно дала понять: продвижение НАТО к границам России, в том числе принятие Украины в альянс, станет причиной войны. «Мы проигнорировали эту позицию России», – заявил политик.

    Премьер-министр Венгрии также считает, что изменение системы безопасности в Европе произошло без согласования с Россией, и именно это, по его мнению, спровоцировало вооруженный конфликт. Орбан подытожил, что так он понимает текущую ситуацию вокруг Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    18 марта 2026, 22:47 • Новости дня
    Брюссель не включил представителей Венгрии и Словакии в инспекцию «Дружбы»

    Сийярто и Фицо потребовали участия Венгрии и Словакии в инспекции «Дружбы»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская инспекции состояния нефтепровода «Дружба» на Украине не должна проводиться без участия венгерских и словацких экспертов, заявили венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «Сегодня утром Еврокомиссия сообщила нам, что у них уже есть так называемая делегация экспертов на месте или, по крайней мере, в Киеве, а представитель МИД Украины заявил, что им ничего не известно о прибытии какой-либо делегации экспертов на Украину», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

    Сийярто отметил, что Еврокомиссия отказалась включить представителей Венгрии и Словакии в состав делегации, несмотря на их просьбы. По его словам, это доказывает отсутствие серьезного расследования и превращает процесс в «большой фарс».

    Сийярто подчеркнул, что, по мнению венгерской стороны, никакой комиссии экспертов на месте не существует, а все заявления Брюсселя и Киева о поиске решения проблемы нефтяной блокады – «большая афера».

    Фицо также настаивает на необходимости включения словацких и венгерских специалистов в инспекционную группу. Мониторинг трубопровода без участия этих стран он считает «неудачной шуткой», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил об отсутствии повреждений трубопроводной системы «Дружба» в районе города Броды Львовской области. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что страна не поддержит выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро без возобновления поставок нефти.

