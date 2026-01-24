Ценностное банкротство Запада может и не стать прологом к большой войне. Неприкрытое хищничество никогда в истории не вело к долговременному успеху. Но, может быть, на руинах упований на голую силу вырастет новая идея, объединяющая уже не один только Запад или Восток, а всё человечество.8 комментариев
Судьба медиков неизвестна после атаки ВСУ на бригаду скорой в Херсонской области
Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи на въезде в Голую Пристань Херсонской области, судьба медицинской бригады остается неизвестной, сообщают власти региона.
Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль скорой помощи Алешковской больницы в районе Голой Пристани Херсонской области. Сообщение об этом опубликовал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале.
По его словам, инцидент произошел ранним утром. «Машина повреждена, судьба членов бригады неизвестна. Следов их гибели или ранений на месте не обнаружено. Есть надежда, что они где-то укрылись, однако связи с ними нет. Поиски осложнены крайне тяжелой обстановкой в воздухе», – отметил Сальдо.
Он уточнил, что бригада скорой помощи из трех человек пыталась «прорваться к тяжелобольному в зону, где противник круглосуточно охотится беспилотниками за техникой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Раденске в Херсонской области беспилотник атаковал жилой дом, в результате чего погиб 84-летний мужчина. В ходе других атак беспилотников были повреждены автомобили и инфраструктура.
Ранее в поселке Новая Маячка на Украине после атаки беспилотника на грузовой автомобиль также погиб мужчина.
Владимир Сальдо назвал киевские власти и их главу основными причастными к теракту в Хорлах, который был совершен 1 января с использованием летательных аппаратов.