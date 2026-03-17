    Зеленский сделал США унизительное предложение
    Рар объяснил обидой отказ Европы помогать Трампу в Ормузском проливе
    Токаев утвердил новую конституцию Казахстана
    Женщины-ученые обвинили ИИ в мужском мышлении
    Песков призвал Киев прекратить тщетное сопротивление
    Иран: Ормузский пролив не вернется к прежним правилам
    Фон дер Ляйен: Украина согласилась на помощь ЕС в ремонте «Дружбы»
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за аварии на украинской ГЭС
    Премьер Бельгии захотел помириться с Россией ради дешевого газа
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Захватят ли США стратегический иранский остров

    Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Если вас запугивают по телефону

    В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Евреи и персы воюют впервые в истории

    До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

    17 марта 2026, 14:47 • Новости дня

    Греф доложил Путину о рекордных дивидендах Сбербанка

    Греф: Сбербанк выплатит рекордные 853 млрд рублей дивидендов

    Tекст: Вера Басилая

    Сбербанк намерен выплатить за 2025 год рекордные дивиденды в размере 853 миллиардов рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о планах направить на выплаты акционерам за 2025 год 853 млрд рублей, сообщается на сайте Кремля.

    «Мы обновили в прошлом году рекорд по чистой прибыли – 1 триллион 706 миллиардов. Соответственно, заплатим 50% от этой суммы в дивиденды – 853 миллиарда. Это тоже рекорд за всё время», – сказал он.

    Согласно действующей политике, банк направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли группы при условии соблюдения достаточности капитала. За 2024 год акционеры уже получили рекордные 786,9 млрд рублей.

    Банкир также оценил перспективы на 2026 год. По его словам, организация рассчитывает получить прибыль выше прошлогоднего показателя в 1,7 трлн рублей и выполнить все целевые показатели стратегии, несмотря на сложности.

    Греф добавил, что банк пока выдерживает все стратегические приоритеты, несмотря на непростые условия рынка.

    Президент Владимир Путин назвал хорошими результаты работы Сбербанка в 2025 году.

    Глава Сбербанка Герман Греф считает, что достижение ключевой ставки в 12% ускорит инвестиционную активность и стабилизирует экономическое развитие.

    14 марта 2026, 21:05 • Новости дня
    Эксперты объяснили причины выпадения КПРФ из тройки ведущих партий России
    Эксперты объяснили причины выпадения КПРФ из тройки ведущих партий России
    Отсутствие новых лиц и кадровый кризис, устаревшие методы политической агитации, технологическое отставание и неспособность обновить повестку – эти и другие факторы, по мнению политологов, стали причиной падения рейтингов КПРФ и утраты партией места в тройке крупнейших политических сил страны. Согласно исследованию ВЦИОМ, в марте «Новые люди» вышли на третье место в рейтинге доверия к партиям, опередив КПРФ и «Справедливую Россию», но уступив «Единой России» и ЛДПР.

    «Главная беда КПРФ – нарастающий разрыв между устаревшей риторикой и актуальными запросами общества. Коммунисты продолжают тиражировать лозунги 90-х (критика олигархов, неприятие экономического курса), тогда как избиратель ждет не ностальгии по прошлому, а внятной экономической программы. В отличие от «Новых людей» и «Единой России», которые говорят с населением на языке конкретных решений, КПРФ использует архаичную риторику, не находящую отклика за пределами своего ядерного электората», – считает политолог Олег Матвейчев.

    По его мнению, партия не смогла предложить содержательной альтернативы политике президента и  текущим вызовам, подменив конструктивную позицию постоянной критикой: «В условиях, когда страна ориентирована на развитие, такая стратегия превращает партию в источник информационного шума, а не в значимого игрока».

    Матвейчев отмечает, что КПРФ также потеряла статус «главной оппозиционной силы», не став при этом конструктивной оппозицией. «В результате образовался вакуум: радикалы уходят к спойлерам, а умеренные избиратели – к партиям, которые предлагают перемены здесь и сейчас», – поясняет он.

    Политолог отмечает, что КПРФ также оказалась не готова к цифровой реальности: «Пока «Новые люди» осваивают соцсети и делегируют полномочия молодым (кейс Владислава Даванкова), коммунисты продолжают делать ставку на «вечных старцев». Геннадий Зюганов с рейтингом 32% (падающим) уже не воспринимается как живой и яркий лидер. Партия не умеет и, видимо, не хочет выращивать новые лица».

    «Все эти факторы – идеологическая слепота, кадровая старость, технологическая отсталость и организационный паралич – ведут к одному: неуклонной маргинализации КПРФ. Если партия не осознает глубину кризиса и не предложит ничего, кроме надоевших лозунгов, она рискует потерять даже тех избирателей, которые поддерживали ее по привычке», – делает вывод Матвейчев.

    Политтехнолог, эксперт ЭИСИ, член Росийской ассоциации политконсультантов Анна Федорова связывает падение рейтингов КПРФ как с проблемами в самой партии, так и с мировым трендом – кризисом левых партий и ростом интереса к партиям правого толка.

    «Как ни странно, я сейчас скажу не о мире в целом, а приведу российский пример – потому что с КПРФ тоже произошло именно это. Когда-то грозная вторая сила стремительно маргинализируется и превращается в политическую погрешность. И никто в этом не виноват, кроме них самих», – пишет она.

    По ее мнению, главная проблема партии заключается в неспособности к переменам:  «Люди меняются, общество меняется, страна меняется – а КПРФ не меняется. Как будто тексты не особенно обновляли с девяностых годов. Есть усталость металла, а есть усталость повестки».

    Федорова считает, что партия уже не воспринимается как реальный представитель интересов социальных групп, на которые она традиционно опиралась. «Попробуйте сказать вслух: "КПРФ выражает интересы рабочих, цифрового пролетариата и незащищенных социальных групп". Ну как? Достоверно звучит? Нет и нет. В этом и есть трагедия – живая политическая сила замариновалась и осталась в прошлом», – отмечает эксперт.

    Кроме того, политолог указывает и на еще одну проблему КПРФ: «Молодые левые избиратели (а они безусловно существуют) не будут голосовать за Зюганова – невозможно даже в теории придумать аргумент, чтобы они на это согласились».

    Политолог Павел Данилин, называет пять причин падения рейтинга КПРФ. Первая из них – содержательный кризис: «В 2026 году больше нельзя «продавать» риторику и лозунги 30-летней давности. Избиратель устал. Программа КПРФ по-прежнему строится на критике экономического курса и «олигархов», но общество давно ушло от этой повестки».

    Еще одной причиной он, как и Федорова, считает «кадровуя старость и доминирование "устаревших вождей"». «Умение выращивать «звезд» – это важнейший навык, которого у КПРФ просто нет», – поясняет он.

    Кроме того, коммунисты продолжают терять позиции в регионах – становится меньше дееспособных отделений, способных мобилизовать сторонников, и спонсоров.

    Четвертой причиной Данилин считает технологическую отсталость КПРФ. «Партия застряла в агитации 90-х с образами Ленина и Сталина. Когда-то их пытались «оживлять» нейросетями, но после запрета на генерацию лиц этот инструмент исчез, а нового ничего не появилось. Попытка организовать праймериз выглядит как откровенное и плохое копирование практик «Единой России» – очередное подтверждение отсутствия собственных идей и технологий», – отмечает он.

    Пятой причиной выпадения коммунитов из тройки политических лидеров Данилин называет изменившуюся политическую ситуацию: «Время протеста ушло. В условиях консолидации общества вокруг фигуры президента (рейтинг доверия 77,3%) работать с протестом сложно. Но КПРФ привыкла к тому, что «недовольные» бегут к ней сами. А сейчас - не бегут».

    По его мнению, все эти факторы ведут к маргинализации КПРФ, а партия теряет даже самых преданных сторонников.

    Заместитель генерального директора Консалтинговой группы «Полилог» по GR, политолог Никита Сетов полагает, что главная причина – несоответствие партийной повестки ожиданиям избирателей.

    «Повестка любой партии требует постоянного обновления и должна быть как минимум реактивной в соответствии с потребностями избирателя. Политическое предложение коммунистов статично и не меняется годами», – подчеркивает он.

    Он также обращает внимание на слабую работу партии с каналами коммуникации и новыми технологиями: «Повестку нужно не только формировать, но и сообщать о ней своему электорату. Тут тоже «красные решения» находятся, скажем так, в застое. Нет новых лиц, нет релевантных технологических решений. Это в итоге приводит к расщеплению традиционного ядра сторонников партии».

    При этом Сетов подчеркивает, что «левое» наследие мировой политической мысли – это кладезь идей и решений. «Но почему-то не для КПРФ», – недоумевает эксперт.

    Согласно последним рейтингам ВЦИОМ о доверии к власти и политическим партиям, уровень поддержки партии «Единая Россия» в начале марта составил 32,1%, увеличившись за неделю на 0,3 процентного пункта. Рейтинг ЛДПР снизился на 0,1 п.п. до 10,1% . Партия «Новые люди» прибавила 0,4 п.п. и обогнала КПРФ, набрав 9,5%. Поддержка КПРФ составила 9,3%, снизившись на 0,8 п.п. Показатель «Справедливой России» снизился до 5,4% – минус 0,7 процентного пункта.

    16 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Путин поздравил актрису Яковлеву с 85-летним юбилеем
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ольгу Яковлеву с 85-летием.

    Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В обращении глава государства подчеркнул, что Яковлева является «яркой, неординарной, востребованной актрисой», а зрители ценят ее за «умение создавать в кино и на театральной сцене глубокие, убедительные, запоминающиеся образы».

    Путин пожелал народной артистке РСФСР крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения.

    Ольга Яковлева – лауреат Государственной премии в области литературы и искусства, обладательница орденов Почета, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве».

    Яковлева также неоднократно становилась лауреатом ведущих театральных премий, среди которых «Хрустальная Турандот», «Золотая маска», Международная премия Станиславского, «Золотая лира» и «Звезда Театрала».

    Ранее Путин направил поздравительную телеграмму композитору Александру Зацепину по случаю его 100-летнего юбилея.

    Он также направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия.

    16 марта 2026, 20:55 • Видео
    Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

    Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    17 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    Ван Дамм назвал Путина хорошим другом

    Актер Ван Дамм процитировал Путина и выразил желание посетить Россию

    Ван Дамм назвал Путина хорошим другом
    Tекст: Мария Иванова

    На выставке своих картин в Гонконге Жан-Клод Ван Дамм назвал Владимира Путина хорошим другом и процитировал его фразу о «делах, говорящих громче слов».

    Американо-бельгийский актер побеседовал с журналистами на показе собственных картин в Гонконге, пишет South China Morning Post.

    Он отметил, что спокойно относится к любой критике, будь то отзывы на живопись или рецензии на киноленты, передает РИА «Новости».

    «Ван Дамм продолжил, цитируя своего «хорошего друга», президента России Владимира Путина, который, по словам актера, сказал, что международная известность Ван Дамма объясняется тем, что «дела говорят громче слов», – говорится в публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году американский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил желание посетить Россию в статусе «посла мира». Спецпредставитель президента Михаил Швыдкой поддержал данную инициативу по укреплению культурных связей.

    16 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх
    Путин поздравил лыжника Бугаева с победой на Паралимпийских играх
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил горнолыжника Алексея Бугаева с победой в слаломе на XIV Паралимпийских зимних играх в Италии.

    В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что Бугаев уверенно и красиво победил, вновь подтвердив свой высокий чемпионский титул.

    Путин подчеркнул, что спортсмен продемонстрировал отточенное мастерство, силу воли и твердость характера. Президент также выразил гордость за всю российскую команду, которая показала отличные результаты на нынешних Паралимпийских зимних играх.

    «Уважаемый Алексей Сергеевич! Поздравляю Вас с триумфом. Уверенной, красивой победой в слаломе Вы еще раз подтвердили свой высокий чемпионский титул, продемонстрировали отточенное мастерство, силу воли и твердость характера», – говорится в телеграмме.

    В завершение своего обращения Путин пожелал Бугаеву новых достижений и всего самого доброго.

    Напомним, лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев Россию.

    Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады.

    16 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков заявил, что не смотрел картину «Господин Никто против Путина»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что не будет давать оценок фильму «Господин Никто против Путина», поскольку еще не ознакомился с этой картиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что не смотрел документальный фильм «Господин Никто против Путина», который накануне получил премию «Оскар», передает ТАСС. Он подчеркнул, что не может комментировать картину, пока не ознакомился с ее содержанием.

    «Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. Поэтому сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», – сказал Песков.

    Документальная лента «Господин Никто против Путина» (Mr Nobody Against Putin, 2025) получила «Оскар» в категории «лучший документальный фильм».

    В Кремле ранее заявили о незнании содержания номинированной на «Оскар» ленты «Господин Никто против Путина».

    Дмитрий Песков назвал съемки художественных картин о российском лидере закономерным явлением.

    16 марта 2026, 12:15 • Новости дня
    Суд отложил слушания по кассации УК «Первая» к Euroclear Bank

    Суд перенес рассмотрение иска УК «Первая» к Euroclear Bank на 27 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Московского округа перенес слушания по кассационной жалобе УК «Первая» к Euroclear Bank на сумму около 138 млрд рублей.

    Председательствующая судья Людмила Федулова объявила об отсрочке рассмотрения жалобы до 27 апреля. УК «Первая» требует взыскать с Euroclear Bank убытки на сумму более 1,5 млрд долларов, более 110,1 млн евро, более 1,6 млрд рублей и меньшие суммы в девяти валютах, что в сумме составляет около 138 млрд рублей. Слушания были перенесены из-за формирования практики Верховным судом, передает РИА «Новости».

    Истец настаивает, что ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария в Euroclear Bank из-за антироссийских санкций 2022 года, и добивается компенсации полной рыночной стоимости активов. Представитель УК «Первая» подчеркнул, что компания не может распоряжаться этими бумагами, а снятие блокировки пока невозможно.

    Ответчик возразил, заявив, что удовлетворение иска приведет к неосновательному обогащению истца, поскольку ценные бумаги останутся у него, а также отметил невозможность их продажи на зарубежных рынках даже в случае разблокировки. Суд указал, что взыскание стоимости облигаций при неутрате прав на них и отсутствии срока погашения приведет к необоснованному обогащению истца.

    В 2022 году европейские страны ввели санкции против НРД, что привело к блокировке денежных средств и ценных бумаг российских клиентов в Euroclear и Clearstream. После этого российские банки и компании подали иски к Euroclear Bank и Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

    Девятый арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу Euroclear Bank на закрытое рассмотрение иска Банка России.

    Ранее столичный арбитраж зарегистрировал заявление регулятора к европейскому фонду на сумму более 18 трлн рублей.

    Сам депозитарий заявил о намерении защищать свою позицию в ходе разбирательств.

    16 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Бречалов заявил о рекордных вложениях в село и ЖКХ

    Бречалов: Удмуртия получит рекордные суммы на развитие села и ЖКХ в 2026 году

    Tекст: Вера Басилая

    В следующем году Удмуртия направит рекордные 4,5 млрд рублей на развитие села и еще 4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ, что позволит ускорить инфраструктурные проекты, сообщил глава региона Александр Бречалов.

    Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту России Владимиру Путину о рекордном финансировании, которое регион получит в 2026 году для комплексного развития сельских территорий и модернизации ЖКХ. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» аграрии республики получат 4,5 млрд рублей, что стало максимальным показателем за всю историю участия региона в программе, сообщается на сайте Кремля.

    Бречалов отметил, что данная программа охватывает множество направлений: строительство дорог, благоустройство, развитие жилищно-коммунального хозяйства и поддержку кадрового потенциала. Он также подчеркнул, что для региона это важный вызов, поскольку объем средств значителен. В прошлом году в Удмуртии произведено 1 млн 110 тыс. тонн молока, а экспорт агропродукции вырос в 2025 году на 48% благодаря выходу на рынки Египта, Монголии, Китая и Саудовской Аравии.

    Федеральная поддержка поступила и по проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», в рамках которого 4 млрд рублей направят на решение самых острых проблем в городах Сарапул, Можга и Балезино. Планируется в кратчайшие сроки завершить работы по теплоснабжению и водоотведению в этих точках.

    Ключевым флагманским проектом глава республики назвал газификацию, уровень которой сейчас достигает почти 80%. За последние пять лет доступ к газу получили 58 тыс. семей. Президент России Владимир Путин положительно оценил такие показатели, отметив, что это хороший уровень.

    Ранее президент Владимир Путин отметил позитивную динамику в ликвидации аварийного фонда в Удмуртии.

    16 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин указал на проблему со вторыми сменами в школах Удмуртии

    Путин указал Бречалову на большое число школ со второй сменой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на значительное количество школ в регионе, где ученики вынуждены учиться во вторую смену.

    Путин в ходе встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на значительное количество школ в регионе, где ученики вынуждены учиться во вторую смену, сообщается на сайте Кремля. Эта проблема была озвучена среди других вопросов, поступивших на «прямую линию» от жителей Удмуртии.

    Путин отметил, что обратная связь с гражданами для властей остается приоритетом, подчеркнув обеспокоенность родителей по поводу второй смены. Президент напомнил:

    «Вы вспомнили о прямой линии. Там люди тоже обращают внимание в Удмуртии на некоторые вещи. Во-первых, количество школ, где дети учатся во вторую смену, достаточно большое», – указал президент.

    Совмещенная прямая линия и пресс-конференция президента России, прошедшая 19 декабря 2025 года, длилась четыре часа 27 минут. За это время Владимир Путин ответил на 77 обращений.

    Путин в ходе предыдущей встречи с Бречаловым отмечал актуальность проблемы второй смены в школах этого региона.

    16 марта 2026, 13:29 • Новости дня
    Песков: Путин вместе со всей страной радуется выступлению паралимпийцев России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин вместе со всей страной радуется блистательному выступлению отечественных паралимпийцев, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что президент России Владимир Путин разделяет радость всей страны по поводу успеха российских паралимпийцев, передает ТАСС.

    Он заявил: «Разумеется, президент вместе со всей страной радуется такому блистательному выступлению». Он напомнил, что Путин уже направил поздравительные телеграммы всем спортсменам, занявшим призовые места.

    Также Песков сообщил, что президент может встретиться с российскими паралимпийцами, завоевавшими 12 медалей на Паралимпиаде в Италии. По словам представителя Кремля, Путин в ближайшее время рассмотрит возможность проведения такой встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лыжник Бугаев принес России восьмое золото Паралимпиады. Лыжница Багиян выиграла третье золото на Паралимпиаде.

    16 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Путин отметил сокращение аварийного жилья в Удмуртии

    Путин отметил сокращение ветхого жилья и рост газификации в Удмуртии

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, отметив позитивную динамику в ликвидации аварийного фонда и высокий уровень газификации республики.

    Во время встречи с Александром Бречаловым президент обратил внимание на успехи региона в расселении аварийного жилья и развитии газовой инфраструктуры, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе беседы глава республики доложил о темпах строительства и расселения аварийного жилья, а также о развитии газификации.

    «Количество метров этого жилья, ветхого аварийного, сокращается. Это хорошо», – отметил Путин.

    Бречалов сообщил, что уровень обеспеченности газом в регионе достиг почти 80%. Путин назвал это хорошим показателем. В ходе разговора также обсуждалось развитие жилищного строительства и другие социально-экономические вопросы региона.

    Это первая встреча Путина и Бречалова в 2026 году, предыдущая состоялась в июле 2025 года. Тогда обсуждались вопросы социальной адаптации участников спецоперации, работа оборонного комплекса и успехи в сельском хозяйстве. Бречалов отмечал рост экспорта продукции Удмуртии на новые международные рынки.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с руководителем Удмуртии.

    На предыдущих переговорах президент указал на дефицит работников скорой помощи в республике.


    16 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования властям Эфиопии из-за оползней и наводнений

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил властям Эфиопии соболезнования после оползней и наводнений, в результате которых погибли и пострадали местные жители на юге страны.

    Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту и премьер-министру Эфиопии в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия, следует из сообщения на сайте Кремля.

    В послании Путин выразил глубокие соболезнования по поводу оползней и наводнений, которые произошли на юге страны.

    «Уважаемый господин президент, уважаемый господин премьер-министр, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней и наводнений, произошедших на юге вашей страны. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате разгула стихии», – следует из сообщения президента.

    Путин также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате произошедшего бедствия.

    16 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой Удмуртии Бречаловым

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в понедельник провести встречу с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Встреча пройдет в Кремле, указал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что у президента в графике в понедельник стоит сразу несколько внутренних рабочих встреч.

    В феврале президент встретился с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым.

    16 марта 2026, 13:54 • Новости дня
    Песков сообщил о телефонном разговоре Путина с премьером Эфиопии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абия Ахмедом Али, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    О состоявшемся телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али сообщил пресс-секретарь российского лидера, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Мы в самое ближайшее время поделимся с вами информацией о телефонном разговоре, который президент Путин провел с премьер-министром Эфиопии. Этот телефонный разговор состоялся только что».

    Ранее Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и отметил его вклад в развитие стратегического партнерства.

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан по телефону не обсуждали вопросы, связанные с требованиями Тегерана к США, включая гарантии и компенсации.

    До этого Владимир Путин по телефону поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и уделил внимание ситуации в регионе Ирана и влиянию этих событий на энергетический рынок.



    17 марта 2026, 11:34 • Новости дня
    Политолог: Москва придерживается последовательной линии в конфликте на Украине

    Политолог Данилин: Основным препятствием для украинского урегулирования остается позиция Киева и Европы

    Политолог: Москва придерживается последовательной линии в конфликте на Украине
    Tекст: Олег Исайченко

    Российские политики неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при обязательном учете интересов Москвы. Но основным препятствием для мира остается позиция Европы и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет достигать целей спецоперации «на земле».

    «В конце 2021 года стало понятно, что так называемый коллективный Запад не готов учитывать законные опасения России по поводу собственной безопасности. Начало спецоперации на Украине стало своего рода точкой бифуркации», – отметил политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Он указал на последовательность дипломатической линии Москвы, которая направлена на достижение устойчивого мира. «Российские политики самого высокого уровня неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта при обязательном учете наших интересов», – подчеркнул собеседник.

    «В 2022 году переговоры почти привели к разрешению кризиса, но были сорваны. Сейчас уже год мы наблюдаем тренды, которые ведут к возможности открытия окна к дипломатическому урегулированию», – сказал эксперт, напомнив о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, трехсторонних переговорах по Украине.

    Между тем, Дональду Трампу не удается навязать Владимиру Путину невыгодные условия. «Россия не собирается отступать от своих интересов», – акцентировал Данилин. При этом Европа и Киев по-прежнему стремятся сорвать переговорный процесс и «всячески нагадить». «Основным препятствием для мира является позиция Владимира Зеленского и европейских политиков», – указал аналитик.

    Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность России дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Однако, как отметил глава МИД, к этому не готов Киев. «Мы будем достигать целей специальной военной операции «на земле», что сейчас и происходит», – сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Кении Мусалии Мудавади.

    Лавров напомнил, что урегулирование могло состояться уже в апреле 2022 года, «если бы не помешали всякие Борисы Джонсоны и евросоюзовские деятели», отговорившие украинское руководство выполнять соглашение, которое было предложено самими украинцами и уже было парафировано.

    «ЕС сам себя уже дискредитировал по полной программе. Слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских бюрократов, не вижу ничего, что могло бы восприниматься конструктивно с прицелом на какой-то прогресс на переговорах», – подчеркнул министр.

    По его словам, «американцы в отличие от европейцев продвигают необходимость все-таки решить проблему признания реалий «на земле» и полного освобождения Донбасса в соответствии с задачами СВО». «Они понимают, что это необходимо для ликвидации первопричин конфликта», – добавил Лавров.

    «Но вторая первопричина – это наличие нацистского режима в Киеве: а его-то как раз европейцы точно хотят сохранить на какой бы там территории ни осталось от Украины, и этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность … Мы на этот счет уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим – это серьезнейшая проблема», – подчеркнул глава МИД России.

    На минувших выходных Дмитрий Песков рассказал, что официальный представитель Франции приезжал в Москву для проведения контактов по Украине, однако Россия не услышала от него «позитивных сигналов» о завершении конфликта. Как писали СМИ, дипломатический советник Эммануэля Макрона посетил российскую столицу 3 февраля для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым.

    17 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Путин помиловал 23 женщины

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому помилованы 23 осужденные женщины, сообщил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

    Президент подписал указ о помиловании 23 женщин, сообщил Фадеев, передает ТАСС.

    Он отметил, что этот вопрос поднимался на встрече с главой государством ранее.

    В числе помилованных есть женщины с детьми, а также родственницы участников специальной операции.

    В 2024 году президент Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин.

    Ближний Восток принес России крупный выигрыш помимо нефти и газа

    Дефицит и рост цен на нефть и газ стали лишь верхушкой айсберга. В Персидском заливе оказались заперты не только углеводороды, но и тонны алюминия и химической продукции, в том числе удобрения, гелий, серная кислота. Риски дефицита уже привели к колоссальному росту цен на все эти товары. И России во многих сферах есть что предложить в помощь своим партнерам по странам БРИКС. Однако есть оборотная сторона медали. Какая? Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Зеленский сделал США унизительное предложение

    Президент США Дональд Трамп зовет своих западных союзников на помощь в противостоянии с Ираном – но при этом демонстративно отказывается от содействия, предложенного Киевом. Этот отказ только на первый взгляд выглядит парадоксом. На самом деле Зеленский предлагает бесчестную и даже унизительную для США сделку. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Захватят ли США стратегический иранский остров

      Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.

      3 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Если вас запугивают по телефону

      В России произошло убийство под влиянием телефонных мошенников. Это новая, ранее неизвестная, форма терроризма. И это еще раз ставит перед нами проблему телефонного мошенничества – и, что особенно важно, нашей собственной ответственности за то, как мы реагируем на голоса в трубке.

      15 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Евреи и персы воюют впервые в истории

      До второй половины ХХ века ни одно персидское государство не сталкивалось с еврейским. Более того, например, Ахемениды создали свою державу, когда евреи находились в вавилонском плену, и сотворили для евреев великое благо, разрешив им возвратиться в Палестину.

      32 комментария
    • Слово Ушакова: послов Макрона послали подальше

      Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал инцидент, который горячо обсуждают в Европе: советников президента Франции Эммануэля Макрона грубо послали, когда они прилетели в Москву требовать места за столом переговоров по Украине.

    • Кто надоумил Трампа начать войну

      Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    • Неустойка с застройщика в 2026 году: как получить компенсацию, мораторий

      Если сдача вашей квартиры в новостройке задерживается, вы имеете право потребовать у застройщика неустойку. Как рассчитывается размер такой выплаты, какие еще компенсации можно потребовать от недобросовестных строителей – и каков порядок взыскания неустойки?

    • Красим яйца на Пасху – 2026: рубиновый, оливковый и золотой цвет без химии – традиционные рецепты

      Пасха в 2026 году выпадает на 12 апреля – светлый праздник, который одинаково любим и взрослыми, и детьми. Из года в год мы возвращаемся к одним и тем же хлопотам: печем куличи и ищем самый надежный способ покрасить яйца. Но даже в рамках традиции есть место для разнообразия. Луковая шелуха – это классика, но если хочется, чтобы яйца на вашем столе заиграли глубокими рубиновыми, благородными оливковыми или даже праздничными золотыми оттенками, можно обойтись без «химии». В этом материале – только натуральные красители и проверенные временем методы, которые не подведут.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

