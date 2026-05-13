Названы даты выборов губернаторов Белгородской и Брянской областей
Жители Белгородской и Брянской областей выберут новых руководителей в единый день голосования после недавних отставок предыдущих глав и назначения временно исполняющих обязанности.
Голосование в двух субъектах федерации состоится в начале осени, передает ТАСС. «Выборы губернатора Белгородской области] пройдут в единый день голосования 20 сентября», – сообщил представитель региональной избирательной комиссии. Аналогичную информацию подтвердили представители брянского ведомства.
Накануне президент России Владимир Путин принял добровольную отставку руководителя Белгородской области Вячеслава Гладкова. Указом главы государства временно исполняющим обязанности назначен Александр Шуваев.
Схожие кадровые изменения произошли в соседнем регионе. Бывший брянский губернатор Александр Богомаз сложил полномочия по собственному желанию, после чего руководить областью в статусе врио поручено Егору Ковальчуку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Александра Шуваева врио губернатора Белгородской области.
В начале мая бывший глава региона Вячеслав Гладков продлил свой отпуск по рекомендации врачей.
Месяцем ранее источники газеты «Ведомости» допускали скорую отставку чиновника из-за состояния здоровья.