Работников детсада Махачкалы задержали после травмы ноги у ребенка

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел 8 мая 2026 года в одном из образовательных учреждений города. О возбуждении уголовного дела сообщает СУ СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, малолетняя девочка травмировала стопу во время пребывания в детском саду. Родители заметили повреждения только после возвращения дочери домой, после чего сразу отвезли пострадавшую в больницу для оказания медицинской помощи.

В рамках расследования задержаны трое сотрудников учреждения. Двоих подозреваемых уже отправили под стражу, вопрос о мере пресечения для третьей фигурантки сейчас рассматривает суд.

Дело завели по статьям об оказании небезопасных услуг и халатности в отношении заведующей. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося для закрепления доказательной базы.

Ранее в ряде Telegram-каналов сообщалось, что в одном из детских садов Махачкалы ребенку оторвало палец, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года глава Дагестана Сергей Меликов поручил расследовать отравление десяти детей угарным газом в нелегальном детском саду.

В апреле суд приговорил воспитательницу из Красноярского края к двум годам ограничения свободы за преступную небрежность со смертельным исходом.

Осенью прошлого года власти Кизилюртовского района республики инициировали проверку из-за множественных укусов девочки другим ребенком в дошкольном учреждении.