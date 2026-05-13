СК завел уголовное дело после массовой драки мигрантов в Ленобласти
Крупный конфликт между приезжими сотрудниками агропромышленного предприятия в Кировском районе Ленинградской области привел к госпитализации более 20 человек, сообщили в СК РФ .
Масштабная потасовка приезжих рабочих стала поводом для начала расследования по статье о хулиганстве. Инцидент произошел на территории птицефабрики, где участникам потребовалась срочная медицинская помощь.
«В социальных медиа сообщается, что в Кировском районе Ленинградской области между работниками одного из предприятий произошел конфликт, в ходе которого ряду участников потребовалась медицинская помощь», – заявили в пресс-службе Следственного комитета. Ведомство инициировало разбирательство по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления представить подробный доклад об установленных обстоятельствах происшествия. При этом инцидент не повлиял на производственный процесс, предприятие продолжает работу в обычном режиме.
Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, массовая потасовка 60 работников предприятия в Ленинградской области привела к госпитализации двадцати человек и задержанию двенадцати участников.
Ранее конфликт двух жителей Петербурга спровоцировал поножовщину с двумя ранеными и десятью задержанными. До этого драка приезжих рабочих на московской стройке закончилась гибелью одного человека от колото-режущих ранений.