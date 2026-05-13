В Берлине продали все автосалоны Mercedes-Benz

Mercedes-Benz лишился всех дилерских центров в столице Германии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Немецкая компания Mercedes-Benz продала все свои автосалоны в Берлине. Все семь столичных филиалов, включая флагманскую площадку Mercedes-Welt, перешли под контроль канадского бизнесмена Кулдипа Биллана, пишет Bild.

В проданных дилерских центрах трудились около 1,5 тыс. сотрудников. Им предложили выходное пособие в размере 30 тыс. евро или гарантию сохранения рабочего места на один год. После завершения этого срока трудовые контракты могут быть пересмотрены на совершенно иных условиях.

Реализация активов проходит в рамках глобальной трансформации бренда. Всего Mercedes-Benz намерен продать 82 филиала по всей Германии, что затронет примерно 8 тыс. работников. Сейчас рассматривается возможность реализации автосалонов в Мюнхене, Гамбурге и регионе Рейн - Рур.

Глава Alpha Auto Group Кулдип Биллан уже владеет более чем 150 дилерскими центрами в Европе, США и Канаде. Его бизнес-империя сотрудничает с такими известными марками, как Audi, BMW, Toyota и Ford.

При этом в апреле Mercedes-Benz увеличила срок действия своих товарных знаков в России, несмотря на объявленный ранее уход с рынка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий автопром бросили в печь милитаризации Германии - доходы автоконцерна в 2025 году упали на 49 %. В то же время, продажи новых легковых автомобилей марки на российском рынке за первый квартал 2026 года выросли на 82 %.

