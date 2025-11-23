  • Новость часаПВО сбила 75 беспилотников над регионами России и Черным морем
    Европа прикрывает «срач» Зеленского
    Джонсон назвал план США «военной кастрацией» Украины
    Эксперт: Использование статей Устава ООН о «враждебном государстве» приведет к мировой войне
    Грузия заявила о безвыходной ситуации Украины
    Трамп: Зеленский может биться до разрыва сердца, если ему не нравится план
    Эксперт спрогнозировал появление в итоговом плане по Украине новых пунктов
    Институт Пушкина назвал три слова 2025 года
    Каллас заявила об «отсутствии у России права» требовать уступок от Украины
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    Владимир Можегов Владимир Можегов Любая революция направлена против народа

    Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.

    52 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    14 комментариев
    23 ноября 2025, 08:31 • Новости дня

    ДТП парализовало движение на внешней стороне 19-го км МКАД

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 19-го километра МКАД в Москве, движение затруднено на полтора километра, сообщает столичный дептранс.

    ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 19-го км МКАД в районе Бакинского бульвара, передает РИА «Новости». По данным оперативных служб, движение в этом участке сильно затруднено – транспорт стоит на протяжении полутора километра.

    Власти советуют автомобилистам выбирать пути объезда, чтобы избежать заторов. На месте работают экстренные службы города: уточняются обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших. Ранее МЧС предупреждало о мокром снеге и гололедице в ночь на воскресенье, что могло повлиять на дорожную ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мусоровоз стал виновником массовой аварии на МКАД. В результате ДТП на МКАД пострадали три человека. Движение на МКАД оказалось затруднено сразу по четырем полосам из-за двух крупных аварий.

    22 ноября 2025, 13:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине

    Политолог Светов объяснил тяжелую атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине

    Эксперт объяснил «тошнотворную» атмосферу на встрече делегаций США и ЕС по Украине
    @ Aaron Schwartz/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Американцы разговаривали с европейцами в Киеве как с мальчиками, последним было заявлено, что они должны выполнить мирный план Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Юрий Светов. О «тошнотворном» тоне встречи министра армии США Дэниела Дрисколла с европейской делегацией в Киеве написала британская газета Financial Times.

    «Дэниел Дрисколл – прямолинейный и жесткий человек. На встрече в пятницу в Киеве он заявил европейским послам и западным чиновникам, что либо они выполняют мирный план Трампа из 28 пунктов, либо США сделают выводы. Это не понравилось участникам переговоров, они назвали атмосферу встречи «тошнотворной», потому что с ними разговаривали как с мальчиками», – считает политолог Юрий Светов.

    На атмосфере встречи также отразилось то, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, который официально покинет свой пост в начале следующего года, уже фактически отстранен от переговорного процесса.

    «На самом деле генерал Келлог поддерживал только Украину и теперь его место занял Дрисколл. Этот человек является близким другом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Видимо, его послали на Украину, чтобы помимо прочего посмотреть на состояние дел с военной точки зрения», – предположил собеседник.

    Светов напомнил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц накануне связывался с Трампом по телефону и обсуждал мирный план США. Также были согласованы дальнейшие шаги на уровне советников.

    «В субботу в ЮАР открывается саммит «Группы двадцати». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на полях G20 обсудит с лидерами стран ЕС и с Владимиром Зеленским свой ответ Трампу. То есть борьба вокруг мирного плана продолжается и вопрос в том, кто окажется сильнее... Я полагаю, что в итоге Зеленский подпишет этот план, но будет ли Украина выполнять его – большой вопрос», – пояснил эксперт.

    О том, что встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками вечером в пятницу в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис в Киеве прошла в напряженной и «тошнотворной» атмосфере, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на участников разговора.

    В ходе обсуждения представители администрации Трампа заявили, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет, предлагаемая Украине сделка – это лучшее, на что она может рассчитывать.

    Американская делегация также дала понять, что ее позиция будет жесткой. Дрисколл в свою очередь попытался продемонстрировать оптимизм, но прямо предупредил, что Вашингтон не намерен проявлять особую гибкость.

    22 ноября 2025, 14:01 • Новости дня
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    Организаторы забыли отключить звук на закрытой сессии G20 в Йоханнесбурге
    @ Thomas Mukoya/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии, чем смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    Организаторы саммита лидеров G20, проходящего в Йоханнесбурге, забыли отключить звук на закрытой сессии, что вызвало замешательство у президента ЮАР Сирила Рамафосы, передает РИА «Новости».

    В начале мероприятия было объявлено, что в прямой эфир пойдет только вступительная речь главы Южно-Африканской Республики, остальные выступления планировалось показывать без звука и без присутствия прессы.

    Во время речи Рамафоса обратился к необходимости принятия итоговой декларации встречи и процитировал римского писателя Плиния Старшего, когда помощники сообщили ему о технической накладке. Президент ЮАР заметил: «Мне сказали, что камеры все еще включены, хотя их должны были отключить… не знаю, как так вышло», и с улыбкой продолжил разговор.

    Лишь спустя минуту организаторы вернули порядок и отключили звук трансляции, восстановив приватность обсуждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ЮАР заявили, что готовы приветствовать делегацию США на церемонии закрытия саммита G20.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по урегулированию ситуации на Украине на встрече G20.

    МИД ЮАР сообщил о формировании итогового документа саммита G20 в ЮАР.

    22 ноября 2025, 13:05 • Видео
    Германия возглавила антироссийский альянс

    Германия стала фактическим лидером коалиции европейских стран, объединившихся против нового мирного плана по Украине. Иными сломами, ради войны с Россией. Зачем это канцлеру Фридриху Мерцу?

    22 ноября 2025, 15:37 • Новости дня
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    Медведев с сарказмом отреагировал на назначение Ермака главой делегации Украины
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев с иронией высказался о решении Владимира Зеленского назначить главу его офиса Андрея Ермака руководителем делегации Украины на переговорах с США и другими международными партнерами по мирному урегулированию.

    Назначение главы офиса президента Украины Андрея Ермака на пост руководителя украинской делегации для переговоров с США и другими международными партнерами прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    «Отличный выбор. Лучше него только Миндич», – написал Медведев с иронией.

    Ранее Владимир Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению и назначил Андрея Ермака ее главой.

    Глава СНБО Украины Умеров объявил о начале консультаций США и Украины по мирному плану в Швейцарии.

    Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что расследования по коррупции в отношении Владимира Зеленского и его окружения приостановлены по инициативе европейских дипломатов.

    22 ноября 2025, 13:36 • Новости дня
    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России

    Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России

    Рябков назвал стратегическую ошибку Запада по отношению к России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Решимость России защищать свои интересы стала причиной стратегической ошибки Запада, пренебрегающего невозможностью ее поражения как ядерной державы, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.

    По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.

    Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.

    Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.

    Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.

    Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.


    22 ноября 2025, 14:39 • Новости дня
    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере

    СМИ: Туристы из России пожаловались на дискриминацию на итальянском лайнере

    Российских туристов унизили на итальянском круизном лайнере
    @ Markus Scholz/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры из России пожаловались на адресную дискриминацию со стороны персонала круизного лайнера MSC Euribia, отправившего их в отдельный ресторан, сообщают СМИ.

    Российские туристы столкнулись с дискриминацией на круизном судне MSC Euribia во время путешествия из Дубая. Несмотря на приобретение одинаковых билетов, россиян направляли ужинать в менее комфортный ресторан с помятыми скатертями, в то время как другим гостям предоставляли доступ в роскошное заведение с бесплатными напитками, сообщает канал 360 со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Туристы рассказали, что оплатили недельный круиз с маршрутом Дубай – Абу Даби – Сир Бани Яс – Доха за почти 400 тыс. рублей на двоих, предусматривавший питание в ресторане. Однако, по их словам, за все время пребывания на лайнере они не встречали иностранных пассажиров в том же зале.

    В последний день круиза несколько российских пар не успели прийти на ужин в назначенное время. В результате им предложили столики в соседнем ресторане, где, как выяснилось, отдыхали в основном иностранцы, а уровень сервиса был значительно выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Тунисе задержали 11 российских туристов, которые оказались в тюрьме Mornaguia, известной нарушениями прав человека.

    В Литве российским туристам запретили посещать крупнейшую усадьбу Прибалтики – Пакруойис, что было названо нарушением прав человека.

    МИД России решил обновить рекомендации по въезду россиян в недружественные страны.

    22 ноября 2025, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Использование статей Устава ООН о «враждебном государстве» приведет к мировой войне

    Эксперт Ткаченко: Положения Устава ООН о «враждебном государстве» нужно оставить для учебников истории

    Эксперт: Использование статей Устава ООН о «враждебном государстве» приведет к мировой войне
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Я совершенно не верю, что Китай использует статьи Устава ООН о «враждебном государстве» как повод для нападения. И вряд ли, используя эти положения, Россия сможет ответить на агрессию Германии – это будет Третья мировая война», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Китай напомнил Японии об особых правах государств-основателей ООН начать войну без санкции СБ ООН.

    «Нужно искать прецеденты, а их не было. Все-таки в Уставе ООН высшая норма – это использование силы для предотвращения войны по согласию пяти постоянных членов СБ ООН или, как минимум, отсутствия вето», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Эксперт назвал интересным феноменом, что на фоне недавних заявлений нового премьер-министра Японии по Тайваню посольство КНР в Японии сослалось на положения Устава ООН о «враждебном государстве».

    В посольстве напомнили, что статьи 53, 77 и 107 документа предусматривают, что если фашистское или милитаристское государство, такое как Германия, Италия или Япония времен Второй мировой войны, предпринимает какие-либо шаги для возобновления агрессивной политики, государства-основатели ООН вправе предпринять прямые военные действия против него без санкции СБ ООН. Данные статьи были закреплены в Уставе ООН для предотвращения возобновления агрессивных войн.

    С момента вступления в ООН Япония неоднократно требовала исключить эти положения из Устава. В 1995 году Генассамблея ООН рекомендовала исключить эти нормы как устаревшие, но их до сих пор официально не отменили.

    Однако, по мнению Ткаченко, при отсутствии подобных прецедентов Россия вряд ли сможет использовать эти статьи в случае, например, военной агрессии со стороны Германии.

    «В последнее 12 лет китайская дипломатия реагирует диспропорционально сильно на любые попытки нарушить права КНР в Южно-Китайском море, на различных островах, принадлежность которых оспаривается Японией и Южной Кореей, и, конечно, по поводу Тайваня. Я совершенно не верю, что Китай использует эти статьи как повод для нападения. И вряд ли, используя эти положения, Россия сможет ответить на агрессию Германии – это будет Третья мировая война. Так что эти статьи, скорее, для учебников истории», – полагает эксперт.

    Власти Китая ранее выразили протест Японии из-за слов премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване. Она заявила, что вероятный военный конфликт на Тайване представляет для Японии экзистенциальную угрозу и заставит применить право на коллективную самооборону.

    При этом позднее Такаити отказалась извиняться перед Китаем за свои слова.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай не допустит возрождения японского милитаризма и не позволит нарушения послевоенного мирового порядка.

    22 ноября 2025, 19:43 • Новости дня
    Похищавшую ветеранов СВО банду вымогателей задержали в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве задержаны злоумышленники, похищавшие ветеранов спецоперации и их родственников, среди которых оказался активный участник запрещенной секты.

    Сотрудники СОБР Росгвардии задержали в Москве группу преступников, которые занимались похищением ветеранов спецоперации на Украине и вымогательством у них денег, передает «Рен ТВ». Преступников задержали после того, как машину с бандитами остановили прямо посреди проезжей части.

    Среди задержанных оказался Руслан Картоев, который, по предварительным данным, был активным участником запрещенной в России экстремистской секты «Батал-Хаджи» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).

    Как отмечает источник, вымогатели требовали деньги не только у самих ветеранов СВО, но также у членов их семей и у инвалидов. Фигуранты дела уже арестованы. Правоохранители продолжают выяснять детали и масштабы криминальной схемы.

    Ранее в Иркутской области суд арестовал семерых мужчин по делу о вымогательстве денег у покупателя автомобиля через контракт с Минобороны.

    В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали членов преступной группировки, которых подозревают в похищении участников спецоперации на Украине и вымогательстве более 3 млн рублей.

    22 ноября 2025, 09:49 • Новости дня
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    Дрон привел украинских бойцов на российские позиции
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дрон ВСУ привел военнослужащих ВСУ на позиции ВС РФ, рассказал военнослужащий 3-ей общевойсковой армии группировки войск «Южная».

    По его словам, беспилотник ВСУ по ошибке привел группу украинских военнослужащих прямо на российские позиции в районе Северска, передает РИА Новости. Он добавил, что четверо бойцов ВСУ следовали за дроном, не понимая, куда идут и зачем.

    Кроме того, он отметил, что украинские солдаты не ориентируются на местности и не владеют ситуацией вокруг себя. По его словам, у ВСУ наблюдается хаос, отсутствует взаимодействие между командирами и нет полноценного обмена данными между подразделениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный заявил о пьянстве и вымогательстве денег среди командиров вооруженных сил Украины. Офицер ВСУ ранее рассказывал о случаях пьянства в украинской армии. Пьяные бойцы ВСУ не смогли пересечь границу с Польшей.

    22 ноября 2025, 20:39 • Новости дня
    Трамп: Зеленский может биться до разрыва сердца, если ему не нравится план

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может биться до разрыва «маленького сердца», если ему не нравится американский план урегулирования. В то же время он добавил, что разработанный в Вашингтоне план по урегулированию конфликта на Украине не считается окончательным предложением Киеву.

    «Тогда он (Зеленский) может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», – сказал Трамп журналистам на Южной лужайке у Белого дома, отвечая на вопрос, что будкт, если Зеленский не примет предложение США, передает РИА «Новости».

    В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.

    На вопрос о том, стоит ли рассматривать американский вариант урегулирования как последнее слово Вашингтона в переговорах с Украиной, глава государства ответил отрицательно: «Нет».

    Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки предложенного США плана по Украине.

    Президент Владимир Путин сообщил, что текст новой версии мирного плана поступил в Москву и может лечь в основу урегулирования.

    22 ноября 2025, 11:17 • Новости дня
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    FT: Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тон встречи министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками, прошедшей вечером в пятницу, можно описать как «тошнотворный», сообщает газета Financial Times.

    Встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками вечером в пятницу прошла в крайне напряжённой атмосфере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. По словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, тон мероприятия был «тошнотворным», что подчеркивает значительное недовольство европейской стороны предложенным подходом Соединенных Штатов.

    В ходе обсуждения представители администрации Трампа заявили украинским и европейским участникам, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет. Как пишет Financial Times в материале, посвященном деталям закрытых переговоров, американская сторона дала понять: ее позиция будет жесткой.

    Дрисколл в свою очередь попытался продемонстрировать оптимизм, однако прямо предупредил, что Вашингтон не намерен проявлять особую гибкость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву. Вашингтон допустил возможность корректировки плана урегулирования по просьбе Киева. Украина провела переговоры с США по мирному плану.

    22 ноября 2025, 17:51 • Новости дня
    Каллас заявила об «отсутствии у России права» требовать уступок от Украины

    Каллас: Россия не имеет права на уступки от Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия не вправе рассчитывать на получение уступок от Украины.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    По мнению Каллас, любые ожидания уступок со стороны России не оправданы и не должны быть предметом переговоров.

    Заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений перспектив урегулирования ситуации вокруг спецоперации на Украине. Каллас занимает жесткую позицию по отношению к Москве, настаивая на невозможности компромисса в вопросах, связанных с территориальной целостностью Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кая Каллас отметила креативность России при обходе санкций Евросоюза.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о восхищении Каллас ударами по российской энергосистеме.

    Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.


    22 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки плана США по Украине
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры ЕС, Канады и Японии считают, что план США по урегулированию на Украине требует доработки из-за возможного сокращения украинских вооруженных сил, говорится в опубликованном Еврокомиссией совместном заявлении лидеров стран.

    План США по Украине может стать основой для урегулирования конфликта, однако лидеры ЕС, Канады и Японии настаивают на его доработке, передает ТАСС.

    Совместное заявление было опубликовано Еврокомиссией по итогам встречи лидеров Евросоюза, восьми стран объединения, Норвегии, Японии и Канады в Йоханнесбурге. В документе отмечается, что текущая версия плана требует дополнительной работы, а также выражается обеспокоенность по поводу сокращения украинских вооруженных сил, поскольку это может сделать Киев уязвимым.

    В заявлении подчеркивается важность диалога с Киевом и Вашингтоном – ЕС намерен в ближайшие дни продолжить обсуждение предложенного американского плана с представителями обеих стран. Лидеры институциональных органов Евросоюза и государств, подписавших документ, выразили готовность внести свой вклад для достижения устойчивого мирного урегулирования. Также в тексте говорится, что «ряд важных элементов» предложенной инициативы будет иметь принципиальное значение для справедливого и прочного мира.

    Ранее США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.

    Сообщалось, что Украина, Франция, Германия и Британия прорабатывают альтернативное предложение урегулирования ситуации на Украине.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы, на которой он заявил, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет.

    Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    22 ноября 2025, 20:51 • Новости дня
    Аргентина отказалась подписать итоговую декларацию саммита G20 в ЮАР

    Аргентина отказалась подписать декларацию G20 разногласиями по Ближнему Востоку

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Аргентины не поддержало текст итогового документа саммита G20 в Йоханнесбурге из-за разногласий по геополитическим и климатическим позициям, сообщило министерство иностранных дел южноамериканской страны.

    Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что решение не поддерживать декларацию лидеров G20 связано с «нарушением правил консенсуса» и разногласиями в геополитических вопросах, отраженных в декларации, передает ТАСС.

    Особенно в ведомстве выделили разногласия по вопросу конфликта на Ближнем Востоке. В сообщении подчеркивается, что Аргентина не согласна с односторонним подходом к ближневосточному конфликту и считает, что в тексте не были учтены региональный контекст и структурные причины происходящего.

    Глава МИД Пабло Кирно, который возглавлял делегацию Аргентины, заявил, что страна не удовлетворена отдельными положениями декларации и официально обозначила свое несогласие. Помимо Ближнего Востока, разногласия касаются вопросов климата, целей устойчивого развития и гендерных тем.

    Отмечается, что Аргентина не заблокировала декларацию и не голосовала против, а выразила особое мнение. Генеральный директор МИД ЮАР Зане Дангор подчеркнул, что документ не является обязательным к исполнению и призвал не драматизировать ситуацию.

    США, несмотря на бойкот саммита, призывали союзников не поддерживать декларацию.

    Ранее участники саммита G20 в ЮАР приняли декларацию о необходимости увеличить климатические инвестиции с миллиардов до триллионов долларов.

    В декларации лидеры назвали конфликт на Украине одним из крупнейших мировых конфликтов наряду с кризисами в Демократической Республике Конго, Судане, Палестине и Сирии.

    Лидеры G20 в Йоханнесбурге призвали ужесточить глобальные меры против коррупции, отметив экономический ущерб Африки от вывода капитала.

    22 ноября 2025, 17:19 • Новости дня
    Грузия заявила о безвыходной ситуации Украины
    Грузия заявила о безвыходной ситуации Украины
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Силы, подталкивавшие Грузию открыть «второй фронт» против России, хотели поставить ее в такое же безвыходное положение, в котором сейчас оказалась Украина, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Украина в тяжелом положении, страна не может ни продолжать войну, ни завершить ее», – сказал он.

    По его словам, «власти Грузии проявили особую осторожность, так как внешние силы и местная оппозиция подталкивали страну к разрушительной войне».

    Шалва Папуашвили отметил, что «грузины хорошо знают, как начинаются такие войны и как завершаются, у нас есть уже горький опыт».

    По его словам, невозможность продолжать войну и завершить ее является «самым  большим вызовом, это тупик».

    Председатель парламента Грузии заявил, что Украина должна выбирать из двух зол.

    «Этого и сумели избежать власти Грузии и ее народ», – сказал он.

    22 ноября 2025, 17:23 • Новости дня
    Многодетная мать из Казани завоевала титул «Миссис Вселенная Классик 2025»

    Многодетная мать из Казани выиграла конкурс «Миссис Вселенная Классик 2025»

    Многодетная мать из Казани завоевала титул «Миссис Вселенная Классик 2025»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Многодетная мать из Казани Диляра Залялиева из Казани победила в конкурсе красоты «Миссис Вселенная Классик 2025», проходившем в Куала-Лумпуре.

    Залялиева стала обладательницей титула на конкурсе «Миссис Вселенная Классик 2025», который проходил в столице Малайзии Куала-Лумпуре с 17 по 21 ноября, передает РИА «Новости» . В финале мероприятия участницы из более чем 30 стран представляли национальные костюмы и вечерние платья.

    В своем Telegram-канале Залялиева сообщила о победе и отметила, что является матерью пятерых детей и работает педагогом свыше 15 лет, развивая собственные образовательные проекты, включая сеть школ и детских садов, посещаемых более 800 детьми.

    «Пишите идеи по поводу того, как «использовать» титул «Миссис Вселенная Классик» для мира и для себя», – заявила подписчикам Залялиева.

    В июне этого года Залялиева оказалась среди трех победительниц конкурса «Миссис Россия Мира 2025», что дало ей право участвовать в международном этапе.

