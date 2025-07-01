Те, кто живут в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.0 комментариев
На МКАД в Москве столкнулись 11 автомобилей
На МКАД в Москве столкнулись 11 автомобилей, движение затруднено
Движение на внутренней стороне МКАД оказалось парализовано из-за аварии с участием трех грузовиков и восьми легковых автомобилей, сообщил источник в оперативных службах.
На 69-м километре внутренней стороны МКАД произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых, по предварительным данным, столкнулись девять автомобилей, сообщил источник ТАСС.
Позже оперативные службы уточнили, что в ДТП попали 11 машин, из них три грузовых и восемь легковых.
Департамент транспорта столицы предупредил, что движение в районе аварий сильно затруднено – пробка составляет 3,5 км, перекрыты четыре из пяти полос. Городские службы просят автомобилистов выбирать пути объезда.
В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что обошлось без пострадавших, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.
В июне рейсовый автобус маршрута Чехов – Москва столкнулся с грузовиком на трассе М2 в Подмосковье. В результате аварии пострадали семь человек.