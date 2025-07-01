На МКАД в Москве столкнулись 11 автомобилей, движение затруднено

Tекст: Алексей Дегтярев

На 69-м километре внутренней стороны МКАД произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых, по предварительным данным, столкнулись девять автомобилей, сообщил источник ТАСС.

Позже оперативные службы уточнили, что в ДТП попали 11 машин, из них три грузовых и восемь легковых.

Департамент транспорта столицы предупредил, что движение в районе аварий сильно затруднено – пробка составляет 3,5 км, перекрыты четыре из пяти полос. Городские службы просят автомобилистов выбирать пути объезда.

В пресс-службе столичного ГУ МВД уточнили, что обошлось без пострадавших, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

В июне рейсовый автобус маршрута Чехов – Москва столкнулся с грузовиком на трассе М2 в Подмосковье. В результате аварии пострадали семь человек.