Число жертв вспышки кори в американском штате Пенсильвания достигло четырех

Tекст: Валерия Городецкая

С начала года в 39 округах штата подтверждено 903 случая кори и четыре связанные с заболеванием смерти, передает РИА «Новости». Госпитализация потребовалась 176 пациентам, говорится в сообщении департамента здравоохранения Пенсильвании.

Только с 25 по 28 сентября в регионе выявили 13 новых случаев заражения. При этом из всех заболевших лишь у четверых была сделана прививка от кори.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа власти Пенсильвании сообщили о первых за 35 лет смертях от кори в штате.

В июле прошлого года издание The New York Times допустило вину политика Роберта Кеннеди-младшего в рекордном числе больных корью в США.

В мае 2025 года число заболевших корью в США превысило 1 тыс. человек.