У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Число жертв вспышки кори в американском штате Пенсильвания достигло четырех
В американском штате Пенсильвания зафиксировали более 900 случаев заболевания корью с начала 2026 года, число умерших возросло до четырех человек.
С начала года в 39 округах штата подтверждено 903 случая кори и четыре связанные с заболеванием смерти, передает РИА «Новости». Госпитализация потребовалась 176 пациентам, говорится в сообщении департамента здравоохранения Пенсильвании.
Только с 25 по 28 сентября в регионе выявили 13 новых случаев заражения. При этом из всех заболевших лишь у четверых была сделана прививка от кори.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа власти Пенсильвании сообщили о первых за 35 лет смертях от кори в штате.
В июле прошлого года издание The New York Times допустило вину политика Роберта Кеннеди-младшего в рекордном числе больных корью в США.
В мае 2025 года число заболевших корью в США превысило 1 тыс. человек.