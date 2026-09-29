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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    10 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    36 комментариев
    29 сентября 2026, 16:04 • Новости дня

    Эксперты: Все прошедшие в Госдуму партии поддержали Путина

    Встреча президента Владимира Путина с лидерами парламентских партий показала готовность разных политических сил, несмотря на разные взгляды, объединиться вокруг общегосударственных задач в экономике, социальной сфере и обеспечении безопасности, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД политологи. По их мнению, каждая партия может внести вклад в общую работу, опираясь на свои сильные стороны и профильные компетенции.

    Политолог Петр Колчин обратил внимание, что в ходе встречи лидеры всех партий высказали поддержку президенту. «Они понимают, насколько важно сегодня сплотиться вокруг главы государства. На выборах ведущие политические силы предлагали разные пути развития страны, но показали единство в понимании задач, которые стоят перед Россией в экономике, социальной сфере и безопасности», – сказал эксперт.

    Он также отметил, что Путин прислушивается к интересам всех социальных групп – потому и встречается с лидерами партий, за которыми стоят миллионы избирателей с разными взглядами: «Путину в первую очередь важно знать, какие наказы сторонники партий давали своим кандидатам, потому что президент РФ в равной степени чувствует ответственность за избирателей и «Единой России», и ЛДПР, и «Новых людей», и КПРФ со «Справедливой Россией».

    Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко подчеркнул, что каждая политическая сила поддерживала президента в тех вопросах, в которых наиболее сильна. «Мы видели, что так или иначе все парламентские партии поддерживали президента, просто каждая делала это в той сфере, где у нее наиболее сильные компетенции. У кого-то, например, это социальная политика, как у КПРФ. У кого-то это новые подходы и новые нестандартные решения, как у «Новых людей». Но при этом все партии объединяют действительно идею ценности суверенитета и необходимости консолидации, особенно в условиях внешнего давления», – сказал он.

    Политолог Илья Ухов указал на то, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, также заявивший о поддержке Верховного главнокомандующего, на встрече говорил уже не так, как несколькими днями ранее.

    «В контексте итогов выборов и консолидации нашего политического класса хотел бы обратить внимание на позицию председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова. Буквально несколько дней назад, выступая на пресс-конференции по итогам выборов в Госдуму, лидер коммунистов прямо говорил о том, что якобы при сохранении нынешнего политического курса Россия «проиграет». Фактически Зюганов пророчит нам всем поражение. Если уж руководитель компартии настолько смел и категоричен в своих оценках – он мог бы высказать их в лицо президенту. Но почему-то не высказал», – сказал Ухов.

    Эксперт раскритиковал такие пораженческие «набросы» Зюганова, как лидера партии, «которая на словах вроде бы поддерживает курс на победу».

    Руководитель отдела политики газеты ВЗГЛЯД Алексей Нечаев считает, что согласие по ключевым задачам не исключает содержательной парламентской дискуссии. «Я думаю, что объединение вокруг общегосударственных задач действительно станет одним из принципов работы Госдумы нового созыва. Но такое объединение вовсе не означает, что все депутаты должны говорить и думать одинаково. Президент отдельно подчеркнул, что разные подходы – это хорошо. И это без сомнения так: если на одну и ту же задачу есть разные взгляды, их можно сопоставить и найти наиболее эффективное решение. Поэтому даже непрошедшие в парламент партии могут быть источником полезных для общества идей», – сказал он.

    Эксперт также отметил, что на новый созыв ложится судьбоносная миссия. «Именно поэтому я бы назвал новый созыв Думой Победы. Это должна быть Дума, которая одновременно законодательно обеспечивает победу и создает условия для дальнейшего развития страны», – добавил Нечаев.

    В понедельник Владимир Путин провел в Кремле встречу с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму девятого созыва. Глава государства назвал прошедшую избирательную кампанию масштабной и значимой для страны.

    На встрече с лидерами парламентских партий президент отдельно отметил вклад всех прошедших в Госдуму политических сил в укрепление политической системы, суверенитета и общественной стабильности. По его словам, «с участием всех созидательных политических сил, структур и институтов гражданского общества, и формируется объединяющая повестка».

    «Главное – и в Госдуме, и на всех других уровнях власти – работать вместе с пониманием общей, громадной ответственности перед людьми и страной, в профессиональном диалоге находить оптимальные, сбалансированные решения, преданно служить Отечеству и народу России», – подчеркнул Путин.

    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    28 сентября 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    Путин пошутил про «хождение налево» в ответ на реплику Зюганова
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин иронично отреагировал на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова спикеру Госдумы Вячеславу Володину взять «лево руля» во время встречи с руководителями политических партий, прошедших в Госдуму.

    На встрече глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал спикеру палаты Вячеславу Володину взять «лево руля» для получения поддержки коммунистов, передает РИА «Новости».

    «Ну, хождение налево не всегда приветствуется», – ответил на предложение российский лидер.

    В ответ Зюганов со смехом заметил, что имел в виду другое. Президент согласился с ним, добавив, что установившийся в парламенте стиль работы, судя по всему, приветствуется руководством компартии.

    Выборы в Госдуму девятого созыва состоялись с 18 по 20 сентября. По их итогам в нижнюю палату парламента прошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой, а также заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

    Президент поддержал предложенный ЕР принцип распределения постов в Госдуме и кандидатуру Володина на пост председателя нижней палаты парламента.

    Комментарии (4)
    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    28 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях

    Путин: Жириновского не хватает в современных условиях

    Путин заявил о нехватке Жириновского в современных условиях
    @ Анна Исакова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что основателя ЛДПР Владимира Жириновского особенно не хватает в нынешних условиях.

    Путин отметил, что прошедшие выборы в Госдуму стали первыми для ЛДПР без ее основателя Владимира Жириновского, и признал, что политика и его активной позиции сейчас особенно не хватает в современных условиях, передает РИА «Новости».

    Поводом для высказывания стало замечание нынешнего лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который напомнил президенту, что прошедшая думская кампания была для партии первой без участия Жириновского.

    «Действительно, выборы прошли без Владимира Вольфовича Жириновского. И хотел бы отметить, что нам его, конечно, не хватает, особенно в современных условиях. Жаль, что он ушел, жаль», – сказал Путин в ходе встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму. Президент заявил о провале попыток зарубежных спецслужб сорвать выборы в России.

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    28 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Режим ЧС и день траура объявлены после пожара на заводе в Ярославской области

    Режим ЧС и день траура объявлены в Ярославской области

    Tекст: Катерина Туманова

    В Переславль-Залесском округе Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на предприятии, унесшего жизни 14 человек, 30 сентября в регионе объявлено днем траура, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «Принято решение о введении регионального режима ЧС в Переславль-Залесском округе. На месте происшествия работает комиссия, в которую вошли представители правительства области, Следственного комитета, полиции и МЧС. Создан оперативный штаб», – сообщил он в Max-канале.

    Евраев уточнил, что открытое горение локализовано, пожарные проливают помещения. При этом большая часть села из-за пожара осталась без электричества.

    «Специалисты сейчас подвозят генераторы, чтобы восстановить работу социальных объектов. Аварийные бригады восстанавливают электроснабжение», – добавил он.

    Губернатор заявил, что 30 сентября в регионе объявляется днем траура по погибшим при пожаре на предприятии в селе Кубринск Переславль-Залесского округа.

    «От себя и от лица правительства области выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших», – написал глава региона.

    В день траура в Ярославской области приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры и СМИ рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

    В селе Кубринск, где произошел пожар, продолжают работать 200 специалистов и 23 единицы техники.

    В МЧС вечером понедельника сообщили, что число погибших при пожаре на заводе по производству пиротехники увеличилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник при пожаре на производстве пиротехники под Ярославлем погибли пять человек. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после пожара. Власти Ярославской области пообещали помочь семьям погибших.

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    29 сентября 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин запретил юрлицам вывозить рубли в три страны

    Путин запретил юрлицам вывозить наличные в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин расширил ограничения на вывоз наличных рублей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

    Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Документ вводит ограничения для бизнеса вне зависимости от перевозимой суммы.

    «Установить запрет на вывоз из Российской Федерации в государства – члены Евразийского экономического союза, Азербайджанскую Республику, Республику Таджикистан и Республику Узбекистан наличной валюты Российской Федерации... юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы», – говорится в тексте указа.

    До подписания этого документа ограничение на вывоз наличной российской валюты распространялось исключительно на страны Евразийского экономического союза.

    Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий физлицам вывозить в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан наличные рубли на сумму свыше 1 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин ограничил вывоз наличной валюты в страны Евразийского экономического союза.

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    28 сентября 2026, 22:21 • Новости дня
    Путин на встрече с руководством партий поинтересовался самочувствием Миронова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин узнал о здоровье лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который ранее получил травму в ходе поездки в Алтайский край.

    Путин поинтересовался самочувствием лидера справороссов на встрече с руководством политических партий в Кремле. Партию на мероприятии представлял первый заместитель председателя Александр Бабаков, передает ТАСС.

    «Сергей Михайлович-то как себя чувствует?» – спросил Владимир Путин после выступления представителя партии.

    Бабаков сообщил, что политик проводил заседания президиума и фракции в видеорежиме, а также передал президенту привет.

    На что Путин отреагировал: «Привет ему тоже передавайте».

    Ранее Сергей Миронов получил травму во время поездки в Алтайский край. Участие в предвыборных мероприятиях было временно поручено Александру Бабакову, который отметил, что состояние политика остается адекватным и он активно участвует в партийной жизни.

    Ранее Сергей Миронов по итогам внутрипартийного обсуждения возглавил парламентскую фракцию «Справедливой России».

    «Справедливая Россия» смогла провести в парламент 17 своих кандидатов, из них 13 – федеральный округ, четыре – одномандатники.

    Александр Бабаков подтвердил активное участие травмированного политика в жизни объединения.

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    29 сентября 2026, 16:13 • Новости дня
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Амурской области во время учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Ту-95, в результате погибли шесть членов экипажа, сообщили в Минобороны.

    Самолет упал в безлюдной местности. По предварительной информации, один человек получил травмы и был эвакуирован в медицинское учреждение, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

    Полет проходил без боекомплекта. Для расследования обстоятельств происшествия к месту катастрофы направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии.

    В июне в американском Вашингтоне рухнул военный самолет, вызвав лесной пожар.

    В 2025 году министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции.

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    29 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме
    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Геннадий Зюганов единогласно избран руководителем фракции КПРФ в Государственной думе нового созыва, сообщил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

    Первый зампред ЦК партии Юрий Афонин заявил, что лидер ЦК КПРФ Геннадий Зюганов вновь стал руководителем партийной фракции в Государственной думе нового созыва. Решение об избрании было принято депутатами единогласно, передает ТАСС.

    Первым заместителем руководителя фракции коммунистов избран Николай Коломейцев. На пост первого вице-спикера Госдумы представители КПРФ выдвинули кандидатуру Ивана Мельникова. По словам Афонина, за эти кадровые решения члены фракции также проголосовали единогласно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме.

    Сергей Миронов официально утвержден на пост руководителя парламентской фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме.

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    29 сентября 2026, 05:23 • Новости дня
    Диетолог назвала идеальные продукты для защиты клеток от старения

    Диетолог Богданова рассказала о пользе ликопина в томатах и арбузах

    Tекст: Катерина Туманова

    Диетолог и нутрициолог Зоя Богданова раскрыла секреты правильного употребления продуктов с ликопином для защиты клеток от старения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

    Диетолог рассказала, что ликопин защищает клетки от старения и нейтрализует свободные радикалы. Этот природный органический пигмент придает красный цвет овощам и фруктам.

    «В нашем организме ликопин не синтезируется, мы можем получить только с едой. Он очень термостабильный. Витамины в большинстве своем нестабильны: при термической обработке они утрачиваются, а ликопин только улучшает свои свойства», – пояснила специалист радио Sputnik.

    По ее словам, пигмент в большом количестве содержится в томатах, арбузах и гуаве.

    Эксперт подчеркнула, что ликопин является жирорастворимым веществом. Для максимального усвоения к томатам следует добавлять орехи, сыр или масло.

    Суточная норма в пять миллиграммов содержится в одной столовой ложке томатной пасты, 100 граммах арбуза или 150-200 граммах свежих помидоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, диетолог назвала лучшие продукты для осеннего иммунитета. Эндокринолог назвала здоровье кишечника главным условием крепкого иммунитета. Диетолог Соломатина предупредила об опасности тыквы.


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    28 сентября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    Путин: Избирательная кампания в Госдуму была масштабной и значимой
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Выборы в Государственную думу стали масштабной и очень значимой для России кампанией, а парламентские партии внесли вклад в укрепление суверенитета и общественной стабильности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с руководством партий, прошедших в парламент девятого созыва.

    «Подведены официальные итоги избирательной кампании, масштабной и очень значимой для нашей страны. Поздравляю вас и ваших сторонников с успехом, с достигнутыми результатами!» – сказал глава государства, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    По словам президента, все парламентские партии подтвердили свой статус и содействовали укреплению политической системы страны. Саму предвыборную кампанию президент оценил как достойную, содержательную и конструктивную, отметив зрелость отечественной политической культуры.

    Говоря о предстоящей работе, Путин призвал политические силы действовать сообща.

    «Поддержку, оказанную вашим партиям, народное доверие необходимо оправдать всей последующей работой в местных и региональных органах власти, в федеральном парламенте, подчеркну, хочу это особо отметить, работой совместной и командной», – подчеркнул президент.

    Отдельно он отметил четкую организацию выборов и профессионализм избирательных комиссий. Их сотрудники выполняли обязанности честно и беспристрастно, а в приграничных регионах, Донбассе и Новороссии проявили смелость, мужество и героизм, работая в практически боевых условиях.

    «К сожалению, мы с вами это знаем, не обошлось и без потерь. Разумеется, все эти случаи будут оцениваться соответствующим образом, будут люди представлены к государственным наградам, но некоторые, к сожалению, посмертно. Государство должно сделать все для того, чтобы оказать помощь семьям наших погибших товарищей», – заявил Путин.

    Президент также обратил внимание на доступность способов участия в выборах.

    «Сама процедура голосования была максимально удобной для граждан, имею в виду и трёхдневный формат, и широкую доступность электронных сервисов», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Путин поблагодарил россиян за высокую явку на выборах в Госдуму.

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    28 сентября 2026, 22:31 • Новости дня
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    Путин поддержал кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы девятого созыва.

    Путин озвучил свою позицию на встрече с лидерами политических партий, прошедших в нижнюю палату парламента по итогам выборов, передает ТАСС.

    «Я со своей стороны полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной думы следующего созыва», – подчеркнул Владимир Путин.

    Президент добавил, что в период работы Думы восьмого созыва Вячеслав Володин грамотно организовал деятельность парламентариев. Это позволило создать в палате деловую и принципиальную рабочую атмосферу.

    На прошедших парламентских выборах действующий спикер одержал победу по одномандатному округу в Саратовской области с результатом 82,84% голосов.

    Ранее «Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку этой кандидатуры высокой результативностью работы Госдумы.

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    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

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    29 сентября 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин удостоил народную артистку РСФСР Аллу Демидову ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

    Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Демидову Аллу Сергеевну», – говорится в документе.

    Помимо подписания указа, президент направил поздравительную телеграмму в честь юбилея, сообщила пресс-служба Кремля. «Уважаемая Алла Сергеевна! Примите мои поздравления с юбилеем… Вас отличает творческая смелость, стремление к постоянному поиску, новаторству и, конечно, преданность лучшим традициям отечественного искусства», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Российский лидер подчеркнул, что выдающиеся качества позволили актрисе добиться профессионального признания, уважения коллег и искренней любви публики. Он также назвал именинницу человеком безграничного таланта, посвятившим жизнь служению культуре, и отметил успехи в режиссуре и литературе.

    Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алла Демидова отмечает во вторник 90-летие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент вручил орден «За заслуги в культуре и искусстве» режиссеру Алле Суриковой.

    В июле Владимир Путин подписал указ о награждении Олега Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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    29 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    Песков: Путин отдельно поговорил с каждым главой парламентской партии
    Песков: Путин отдельно поговорил с каждым главой парламентской партии
    @ Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин провел индивидуальные переговоры с руководителями каждой парламентской партии после совместной встречи в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин провел индивидуальные беседы с руководителями всех парламентских партий после недавней встречи в Кремле, передает РИА «Новости». Мероприятие состоялось по итогам прошедших выборов в Государственную думу.

    В коллективной встрече участвовали председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Также присутствовали первый заместитель председателя «Справедливой России» Александр Бабаков и зампредседателя партии «Новые люди» Владислав Даванков.

    «Он по отдельности переговорил с каждым из участников», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами прошедших в Госдуму девятого созыва политических партий.

    Путин выразил благодарность гражданам за активное участие в голосовании.

    Путин также отметил особую роль «Единой России» в укреплении государства.

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    29 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Российские военные корабли совершили исторический проход в Карское море

    Российские военные корабли совершили проход в Карское море

    Tекст: Катерина Туманова

    Отряд кораблей Северного флота впервые вошел в Карское море через пролив Шокальского, что в истории Военно-морского флота России произошло впервые.

    Военные суда под командованием вице-адмирала Олега Голубева совершили беспрецедентный переход между островами архипелага Северная Земля, открыв новый арктический маршрут, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

    «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева впервые в истории Военно-морского флота России прошел проливом Шокальского, который отделяет остров Октябрьской Революции от острова Большевик архипелага Северная Земля и вошел в акваторию Карского моря», – говорится в официальном сообщении.

    При прохождении пролива на кораблях была объявлена учебная тревога. Ледовую разведку провел поднятый с борта патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» вертолет Ка-29.

    Североморцам при прохождении пролива пришлось справляться со сложной ледовой обстановкой в море. Однако они смогли обеспечить навигационную безопасность хождения и маневрировать переменными курсами, чтобы безопасно разойтись с айсбергами.

    При прохождения пролива североморцы оценили пригодность нового района для действий кораблей Военно-морского флота России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, учебный корабль Балтфлота «Перекоп» прибыл в Камбоджу. Корабли ТОФ вернулись во Владивосток для проведения акции «Тихоокеанская слава».

    Президент Путин заявил о планах пополнения флота тремя новыми атомными ледоколами.

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