У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Суд обратил в доход государства более 3 млрд рублей бывшего гендиректора «Русагро»
Суд конфисковал 3 млрд рублей экс-гендиректора «Русагро» по иску Генпрокуратуры
Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства свыше 3 млрд рублей бывшего генерального директора сельскохозяйственной компании «Русагро» Максима Басова.
Судья постановила взыскать с Максима Басова 3 млрд 70 млн 727 тыс. 513 рублей, обратив их в доход России, сообщает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Генпрокуратура России потребовала изъять 10,5 млрд рублей у основателя «Русагро» Вадима Мошковича.
В январе он отказался признать вину в мошенничестве и взяточничестве.
В прошлом году бывшего генерального директора «Русагро» Басова арестовали.