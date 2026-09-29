У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Путин отметил историческую связь народов России и Республики Сербской
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Республики Сербской заявил, что народы двух стран на протяжении истории поддерживают особые отношения.
Российский лидер принял в Москве делегацию Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. В ходе переговоров он подчеркнул, что партнерство между сторонами основано на проверенной временем дружбе, пишет ТАСС.
Глава государства напомнил, что в текущем году представители республики посетили российскую столицу для участия в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он выразил гостям благодарность за этот визит и внимание к общей исторической памяти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с лидерами Республики Сербской.
Летом портрет российского лидера украсил Овальный зал парламента республики.
Весной глава государства сообщил о намерении продолжить двустороннее сотрудничество.