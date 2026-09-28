Путин пожелал успехов руководству прошедших в Госдуму партий

Tекст: Катерина Туманова

«Спасибо вам. Надеюсь, что то, о чем мы сейчас договорились, будет реализовано, и хочу пожелать вам успехов», – приводит РИА «Новости» слова президента на встрече с руководством политических сил.

В ходе общения с лидерами партий Владимир Путин выразил полную поддержку кандидатуре Вячеслава Володина на должность спикера Государственной думы нового созыва.

Голосование проходило в России с 18 по 20 сентября. По его результатам места в парламенте получили представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также один кандидат от партии «Родина» и четыре самовыдвиженца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал избирательную кампанию в Госдуму масштабной и значимой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил поддержку Володина высокой результативностью работы Госдумы.

Путин заявил об особой роли «Единой России» в укреплении государства.

