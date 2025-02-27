Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.4 комментария
Власти продлили запрет на экспорт бензина
Россия продлила запрет на экспорт бензина для стабильности топливного рынка до сентября
Российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до 31 августа, чтобы стабилизировать внутренний топливный рынок и поддержать экономику нефтепереработки.
Российское правительство продлило действующий запрет на экспорт бензина до конца августа 2023 года, передает ТАСС. Это ограничение распространяется на все компании, кроме непосредственных производителей нефтепродуктов, и вступает в силу с 1 марта.
Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, основной целью данного решения является сохранение стабильности на внутреннем рынке топлива, а также поддержание экономики нефтепереработки и предотвращение серого экспорта автомобильного бензина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго заявило о готовности запретить экспорт бензина, если это будет необходимо для стабилизации внутреннего рынка, ранее ФАС предложила ввести запрет на экспорт бензина на один месяц, чтобы удержать цены на топливо, а временный запрет на экспорт бензина из России был продлен до января 2025 года.