Власти продлили запрет на экспорт бензина

Россия продлила запрет на экспорт бензина для стабильности топливного рынка до сентября

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российское правительство продлило действующий запрет на экспорт бензина до конца августа 2023 года, передает ТАСС. Это ограничение распространяется на все компании, кроме непосредственных производителей нефтепродуктов, и вступает в силу с 1 марта.

Как говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, основной целью данного решения является сохранение стабильности на внутреннем рынке топлива, а также поддержание экономики нефтепереработки и предотвращение серого экспорта автомобильного бензина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэнерго заявило о готовности запретить экспорт бензина, если это будет необходимо для стабилизации внутреннего рынка, ранее ФАС предложила ввести запрет на экспорт бензина на один месяц, чтобы удержать цены на топливо, а временный запрет на экспорт бензина из России был продлен до января 2025 года.