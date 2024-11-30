Новый иммигрант в США не увидел даже последнего тамбура того поезда, который увозил в светлое будущее тех, старых иммигрантов. Застал он только рост цен на аренду жилья и взяточничество хозяев. Тотальную безработицу с дикой конкуренцией со стороны латиноамериканцев и беглых по программе U4U украинцев.11 комментариев
Временный запрет на экспорт бензина из России продлен до января 2025 года
Ограничение на экспорт бензина из России продлили до 31 января 2025 года
Российское правительство продлило временное ограничение на экспорт бензина до конца января 2025 года, следует из сообщения кабинета министров.
Правительство России приняло решение продлить временное ограничение на экспорт бензина до 31 января 2025 года, передает ТАСС.
В правительстве пояснили, что запрет не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Это решение принято с целью поддержания стабильности на внутреннем топливном рынке. Также оно направлено на поддержание экономики нефтепереработки и противодействие серому экспорту автомобильного бензина.
Вице-премьер Александр Новак объяснял, что главной задачей остается обеспечение внутреннего спроса. Он отметил, что ограничения могут быть сняты, если на внутреннем рынке будет избыток бензина.
Ранее правительство России в августе ввело запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить рост цен на внутреннем рынке.
Вице-премьер Александр Новак сообщал, что запрет снимут до конца 2024 года.