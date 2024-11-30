Временный запрет на экспорт бензина из России продлен до января 2025 года

Ограничение на экспорт бензина из России продлили до 31 января 2025 года

Tекст: Вера Басилая

Правительство России приняло решение продлить временное ограничение на экспорт бензина до 31 января 2025 года, передает ТАСС.

В правительстве пояснили, что запрет не распространяется на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Это решение принято с целью поддержания стабильности на внутреннем топливном рынке. Также оно направлено на поддержание экономики нефтепереработки и противодействие серому экспорту автомобильного бензина.

Вице-премьер Александр Новак объяснял, что главной задачей остается обеспечение внутреннего спроса. Он отметил, что ограничения могут быть сняты, если на внутреннем рынке будет избыток бензина.

Ранее правительство России в августе ввело запрет на экспорт бензина, чтобы предотвратить рост цен на внутреннем рынке.

Вице-премьер Александр Новак сообщал, что запрет снимут до конца 2024 года.