Новак: Заморозка экспорта бензина из России завершится до конца года

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Новака, соответствующие документы находятся в стадии подготовки, передает РИА «Новости». Говоря о том, когда именно будет снят запрет, Новак заявил: «Это не важно, с 1 декабря или нет».

На вопрос о взаимодействии с ОПЕК, Новак рассказал, что обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы мирового нефтяного рынка. Он подчеркнул, что рынок на данный момент оценивается как сбалансированный, что стало возможным благодаря скоординированным действиям стран ОПЕК+ и выполнению добровольных обязательств.

Новак отметил, что ожидается министерская встреча ОПЕК+, где будет обсуждаться текущая ситуация на рынке нефти. Дата этого заседания пока не определена, но оно планируется в конце ноября – начале декабря.

В начале ноября Новак заявил, что российское правительство рассматривает возможность досрочного снятия запрета на экспорт бензина Аи-92. Биржевая стоимость бензина за неделю значительно увеличилась, что совпало с обсуждением снятия запрета на экспорт топлива на фоне стабильных цен на внутреннем рынке.