  • Новость часаЛавров: Зеленский испугался
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    Мировые СМИ: Путин и «Орешник» не оставили места сомнениям
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    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина
    Российские силы подошли к ключевой трассе из Запорожья в ДНР
    Китай призвал Россию и Украину сохранять спокойствие
    Лукашенко потребовал учитывать интересы Минска на переговорах по Украине
    NYT: США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

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    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

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    22 ноября 2024, 14:04 • Новости дня

    Новак: Заморозка экспорта бензина из России завершится до конца года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, до окончания 2024 года, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По словам Новака, соответствующие документы находятся в стадии подготовки, передает РИА «Новости». Говоря о том, когда именно будет снят запрет, Новак заявил: «Это не важно, с 1 декабря или нет».

    На вопрос о взаимодействии с ОПЕК, Новак рассказал, что обсудил с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы мирового нефтяного рынка. Он подчеркнул, что рынок на данный момент оценивается как сбалансированный, что стало возможным благодаря скоординированным действиям стран ОПЕК+ и выполнению добровольных обязательств.

    Новак отметил, что ожидается министерская встреча ОПЕК+, где будет обсуждаться текущая ситуация на рынке нефти. Дата этого заседания пока не определена, но оно планируется в конце ноября – начале декабря.

    В начале ноября Новак заявил, что российское правительство рассматривает возможность досрочного снятия запрета на экспорт бензина Аи-92. Биржевая стоимость бензина за неделю значительно увеличилась, что совпало с обсуждением снятия запрета на экспорт топлива на фоне стабильных цен на внутреннем рынке.

    21 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»

    Медведев прокомментировал пуск ракеты «Орешник» по объекту ОПК Украины

    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал испытание новой ракеты средней дальности «Орешник» в боевых условиях.

    Медведев сделал заявление в англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) после атаки на объект ОПК Украины. «Значит, это то, чего вы хотели? Что ж, вы, черт возьми, добились своего! Атаки гиперзвуковой баллистической ракетой», – написал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не уведомляла США и другие страны о запуске гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник», так как таких обязательств нет.

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    21 ноября 2024, 20:56 • Новости дня
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запустила ракету средней дальности по Украине, а не межконтинентальную баллистическую (МБР), пишет Reuters со ссылкой на представителя США.

    Как пишет Reuters, представитель США опроверг заявление Киева о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты. По результатам предварительного анализа, речь идет о ракете средней дальности, сообщили агентству два западных чиновника.

    В четверг издание Financial Times сообщило, что против ВСУ впервые была якобы применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), не оснащенная ядерной боеголовкой. В статье издания говорилось, что она была выпущена вместе с несколькими крылатыми ракетами по городу Днепропетровску на юге Украины.

    Однако в вечернем обращении Владимир Путин заявил, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 20:27 • Новости дня
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    Путин: Конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    Выступая по телевидению с заявлением, Путин отметил, что недавние удары западными дальнобойными ракетами по территории России изменили характер конфликта на Украине, сообщают ТАСС. По его словам, это событие придало противостоянию глобальные черты.

    «С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера», – сказал глава государства.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по целям вглубь российской территории. Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области. Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал применение ракет Storm Shadow для ударов по Курской области новой эскалацией.

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    21 ноября 2024, 17:23 • Новости дня
    Соучастника мошенничества против Долиной задержали в Москве
    Соучастника мошенничества против Долиной задержали в Москве
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице задержан 27-летний житель Республики Татарстан, подозреваемый в участии в многомиллионном мошенничестве против певицы Ларисы Долиной, сообщили в правоохранительных органах.

    По данным прокуратуры Москвы, мужчина ранее был судим, ему предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, передает ТАСС.

    В ближайшее время состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос о его аресте.

    Напомним, народная артистка Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине. Певица направила исковое заявление в суд, чтобы вернуть свою московскую квартиру, которую она потеряла из-за мошеннических действий. По делу о мошенничестве против Долиной арестовали женщину-курьера.

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    21 ноября 2024, 18:34 • Новости дня
    Вучич рекомендовал Западу прислушаться к словам Путина об ответе на удары по России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары по России останутся без ответа только по мнению «ненормальных» людей, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич в ходе визита премьера Словакии Роберта Фицо сделал заявление о готовности президента России Владимира Путина использовать все имеющееся оружие для защиты России, передает ТАСС. Он подчеркнул, что те, кто думает, что удары по российской территории останутся без ответа, либо не знают Путина, либо «ненормальные».

    «Не думайте, что кто-то блефует, никто не блефует, мы, к сожалению, постепенно подходим к катастрофе. Никто не хочет никого слушать, никто не хочет слышать слово «мир», – добавил сербский лидер. Вучич также отметил, что вопреки мнению Киева считает, что перемирие и мир – это единственная нормальная идея.

    Напомним, Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, где обозначены потенциальные противники и условия реагирования. В документе подразумевается, что ядерный ответ возможен даже при угрозе суверенитету России со стороны обычных вооружений неядерных государств, поддерживаемых ядерными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запада аналогичного подхода, исключающего провокационные действия.

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    21 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Минфин США ввел санкции против Газпромбанка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит».

    В документе также указаны ДОМ.РФ, Братский народный банк, Энерготрансбанк, банк «Кремлевский», банк «Итуруп», банк «Синара» и ряд других, передает ТАСС.

    Кроме того, в список попали первые зампреды Банка России Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин, зампред Ольга Полякова, а также главы департаментов Елизавета Данилова, Кирилл Пронин, Екатерина Лозгачева и Алла Бакина.

    Ранее США временно ослабили санкции против российских банков, разрешив им проводить энергетические сделки до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением зимой. До этого американское министерство финансов включило в санкционный список пятерых заместителей министра обороны России.

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    21 ноября 2024, 20:18 • Новости дня
    МВД отменило требование предъявлять ОСАГО при регистрации автомобилей
    МВД отменило требование предъявлять ОСАГО при регистрации автомобилей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство внутренних дел внесло изменения в регламент регистрации транспортных средств, исключив требование предъявлять ОСАГО, новые правила вступят в силу 1 марта 2025 года.

    Проект изменений в административный регламент размещен на сайте regulation.gov.ru, передает «Коммерсант». В новой редакции исключена норма об обязательном предъявлении полиса ОСАГО при постановке машины на учет. Это связано с принятием закона о государственной регистрации транспортных средств, который президент РФ Владимир Путин подписал в июле этого года.

    В числе других изменений, вступающих в силу 1 марта 2025 года, также вводится требование предоставлять на осмотр автомобили, документы на которые выданы до 1993 года, если автовладелец хочет восстановить утраченные документы и получить ПТС. Ранее предъявление транспортного средства в таких случаях не требовалось.

    Также новый закон упростит процедуру снятия автомобиля с учета. Теперь сделать это можно будет сразу после заключения договора купли-продажи, не дожидаясь окончания десятидневного срока.

    Ранее Госдума отклонила законопроект партии «Справедливая Россия – За правду» об обязательной регистрации средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты, предполагающий онлайн-учет через портал госуслуг.

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    22 ноября 2024, 09:48 • Новости дня
    WSJ: Американский инвестор стремится приобрести поврежденный «Северный поток – 2»

    Wall Street Journal: Американский инвестор стремится приобрести поврежденный «Северный поток – 2»

    Tекст: Александра Юдина

    Финансист из Майами Стивен Линч обратился с просьбой к США разрешить участие в торгах по газопроводу «Северный поток – 2», пишет The Wall Street Journal.

    По данным издания, американский инвестор обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по поврежденному российскому газопроводу «Северный поток - 2», передает «Газета.Ru».

    Как пишет Wall Street Journal, Линч надеется, что участие в покупке газопровода предоставит США рычаг в переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

    Также газета указывает, что Линч, который более двадцати лет занимался бизнесом в Москве, предпочитает вести дела незаметно. Он отметил в письме, что американское владение «Северным потоком – 2» может оказать стратегическое влияние на энергоснабжение Европы. Это, по его мнению, даст возможность контролировать поставки энергоресурсов до конца периода использования ископаемого топлива.

    Известно также, что инвестор уже в феврале 2024 года запросил у министерства финансов разрешение, которое позволит ему вести переговоры о покупке газопровода с лицами, находящимися под санкциями США.

    Ранее лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Сара Вагенкнехт заявила, что новый кабинет министров Германии должен рассмотреть вопрос о ремонте и вводе в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», это необходимо для экономики страны.

    До этого сообщалось, что уцелевшая нитка «Северного потока» может заработать только при условии достижения политических договоренностей между Германией и Россией.

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    21 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Лисняк: Гуманитарная ситуация в Купянском районе приблизилась к критической

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гуманитарная ситуация в подконтрольном Киеву Купянском районе Харьковской области достигла почти критического уровня, сообщил замглавы ВГА региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По его словам, подача воды жителям осуществляется лишь раз в трое суток, в основном для нужд военных, передает РИА «Новости». Трудности с водой касаются населенных пунктов Купянск-Узловой, Подолы, Ковшаровка и Куриловка, уточнил Лисняк.

    Тем временем около 4 тыс. гражданских лиц продолжают оставаться в Купянске, отказываясь эвакуироваться, добавил он. Большинство из них – пожилые люди. Лисняк подчеркнул, что несмотря на сложные условия, гражданские лица категорически отказываются от эвакуации.

    В сентябре Вооруженные силы Украины возобновили насильственную эвакуацию жителей из Купянского района Харьковской области, чтобы избежать свидетелей предполагаемого мародерства, которое украинские военные планируют осуществлять до прихода российских войск.

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    21 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин: Западные ракеты не изменят ход СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дальнобойные западные ракеты не повлияют на успех российской армии в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.

    «Хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также напомнил о недавнем нападении на один из командных пунктов российской группировки «Север» в Курской области. В результате атаки и противовоздушного боя были пострадавшие, в том числе погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны и обслуживающего персонала объекта. Однако командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и продолжает руководить войсками в штатном режиме.

    По словам президента, российские Вооруженные силы успешно продолжают операции по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.

    Напомним, в четверг Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации, и заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

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    21 ноября 2024, 17:46 • Новости дня
    Бывший вице-губернатор Петербурга осужден за мошенничество

    Бывший вице-губернатор Петербурга Лавленцев осужден на 13 лет за мошенничество и растрату

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мещанский суд Москвы приговорил бывшего вице-губернатора Петербурга Владимира Лавленцева к 13 годам колонии за особо крупную растрату и мошенничество.

    Также суд взыскал с Лавленцева 2,685 млрд рублей в пользу бизнесмена Геннадия Тимченко, передает ТАСС.

    Другой фигурант дела, бывший генеральный директор ООО «СКА-Арена» Игорь Забиран, получил 7,5 лет колонии. Кроме того, суд обязал Лавленцева выплатить штраф в размере 132,9 млн рублей, а Забирана – 54 млн рублей.

    Лавленцев работал в Петербурге еще при губернаторе Георгии Полтавченко. С мая 2013 по октябрь 2014 года он был вице-губернатором по вопросам ЖКХ. Также он является бывшим гендиректором «Стройтрансгаза», генерального подрядчика строительства хоккейного комплекса «СКА-Арена».

    Напомним, бывшего петербургского вице-губернатора Владимира Лавленцева направили под домашний арест в июле прошлого года.

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    22 ноября 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Зеленский испугался

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает страх перед возможной реакцией Москвы на применение Украиной дальнобойных ракет вглубь российской территории, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, Зеленский начал обвинять своих сторонников в том, что они оставляют его безоружным перед лицом ответных действий России, передает РИА «Новости».

    «Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат. Уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», – отметил Лавров во время пресс-конференции.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева на фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» по объекту на Украине. Также сообщалось, что в Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России.

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    22 ноября 2024, 14:29 • Новости дня
    Стало известно о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

    Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    На юго-востоке Украины в Днепропетровской области была повреждена инфраструктура после взрывов в городе Днепре (Днепропетровск).

    Глава региональной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры в Днепропетровской области, передает ТАСС. В своем Telegram-канале он кратко отметил: «Повреждена инфраструктура».

    Эта информация появилась после сообщений о взрывах в Днепре.

    Накануне ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Издание Financial Times отметило, что этот удар продемонстрировал способность России опередить Запад в принятии ответных мер, особенно в условиях усиления напряженности.

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    22 ноября 2024, 07:25 • Новости дня
    Российская ПВО за ночь уничтожила 23 украинских БПЛА в трех областях России

    Минобороны: Российская ПВО за ночь уничтожила 23 украинских БПЛА в трех областях России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила 23 украинских БПЛА самолетного типа над Брянской, Калужской и Курской областями, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 12 из этих аппаратов были уничтожены над Брянской областью, девять – над Калужской и два – над Курской.

    Накануне средства ПВО сбили две британские крылатые ракеты Storm Shadow, а также шесть американских снарядов РСЗО HIMARS и 67 беспилотников.

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    22 ноября 2024, 14:15 • Новости дня
    Группировка «Север» за сутки поразила десять бригад ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям ВСУ в районе нескольких населенных пунктов на Курском направлении, уничтожив значительное количество техники и живой силы противника за сутки, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие успешно атаковали формирования ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино и других, сообщается в Telegram-канале ведомства. Поражены формирования 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 5-й и 17-й танковых, 82-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 112-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

    Оперативная и армейская авиация вместе с артиллерией нанесли удары по живой силе и технике ВСУ на территории Сумской области, в том числе в таких населенных пунктах, как Куриловка, Лебедевка, Нижний Клин и другие. Потери украинской стороны за сутки составили 150 военнослужащих, уничтожены четыре автомобиля, артиллерийское орудие и два миномета.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 34 690 военнослужащих, 215 танков, 147 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    Накануне сообщалось, что подразделения российских войск «Север» успешно провели операции против ВСУ, нанеся поражение нескольким украинским бригадам на Курском направлении.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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