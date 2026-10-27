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Глава МИД Словакии ответил критикам поездки в Россию
Глава МИД Словакии назвал Россию незаменимым поставщиком энергоресурсов
Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил критикам его визита в Москву, что Россия является практически незаменимым поставщиком энергоносителей как для Братиславы, так и для мирового рынка.
«Все те, кто вчера наперебой стремились высказаться по поводу моей поездки в Россию, забывают сказать и то, что РФ трудно заменить в обеспечении стабильных источников энергоресурсов», – заявил политик, передает РИА «Новости».
По его словам, критики визита в Москву предпочитают об этом умалчивать, поскольку данные факты не вписываются в их концепцию. Он подчеркнул важность прагматичных и конструктивных отношений с российской стороной.
Бланар подтвердил готовность Братиславы развивать сотрудничество с Москвой в сферах, которые не затронуты санкциями. Он также сообщил о получении от российской стороны сигнала о готовности и дальше выполнять условия согласованных энергетических контрактов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар выступил за сохранение дипломатических каналов связи с Москвой.
В понедельник Бланар сообщил о планах продолжать взаимодействие с Россией в не подпадающих под санкции областях.
МИД России объявил о встрече Сергея Лаврова со словацким коллегой в Москве.