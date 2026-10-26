Словакия заявила о планах сотрудничать с Россией в незатронутых санкциями сферах

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы и далее будем отстаивать наши национальные интересы и развивать сотрудничество (с РФ) в сферах, которые не затронуты санкциями», – приводит слова Бланара после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД сообщил о встрече Сергея Лаврова с Юраем Бланаром в Москве для обсуждения развития двусторонних связей.

В столице прошло пленарное заседание российско-словацкой межправкомиссии.

Ранее Бланар выступил за сохранение диалога с Россией и против создания нового «железного занавеса».