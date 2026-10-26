Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.12 комментариев
Небензя призвал внести Украину в список нарушителей прав детей
Небензя: Украину необходимо внести в список нарушителей прав детей
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости включить Украину в перечень сторон вооруженных конфликтов, совершающих серьезные преступления в отношении несовершеннолетних.
По его мнению, Украину следует включить в список сторон конфликтов, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей, передает ТАСС. «Украина все еще не находится в списке нарушителей в отношении детей. Исходим из того, что эта ситуация должна измениться», – подчеркнул Небензя.
Российский дипломат уточнил, что с 2022 года в результате нападений украинских войск пострадали 1903 ребенка, 313 из них погибли и 1590 получили ранения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца постпред России при ООН Василий Небензя назвал невозможным серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор.
Летом дипломат заявил об усилении атак украинских властей на мирных жителей с применением западных беспилотников и ракет.
В июне российский представитель представил в ООН фотографии убитых при теракте войск Украины в Старобельске девушек.