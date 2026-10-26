Небензя: Украину необходимо внести в список нарушителей прав детей

Tекст: Елизавета Шишкова

По его мнению, Украину следует включить в список сторон конфликтов, которые совершают серьезные нарушения в отношении детей, передает ТАСС. «Украина все еще не находится в списке нарушителей в отношении детей. Исходим из того, что эта ситуация должна измениться», – подчеркнул Небензя.

Российский дипломат уточнил, что с 2022 года в результате нападений украинских войск пострадали 1903 ребенка, 313 из них погибли и 1590 получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца постпред России при ООН Василий Небензя назвал невозможным серьезное обсуждение урегулирования украинского кризиса со странами, не признающими киевский террор.

Летом дипломат заявил об усилении атак украинских властей на мирных жителей с применением западных беспилотников и ракет.

В июне российский представитель представил в ООН фотографии убитых при теракте войск Украины в Старобельске девушек.