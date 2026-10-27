Суд в Баку вынес приговор экс-главе администрации президента Азербайджана

Экс-глава администрации президента Азербайджана Мехтиев получил 14 лет условно

Tекст: Вера Басилая

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал Мехтиева виновным по ряду статей Уголовного кодекса и приговорил к 14 годам лишения свободы условно, пишет азербайджанский портал Qafqazinfo.

Суд принял решение об условном наказании с учетом возраста и состояния здоровья 88-летнего Мехтиева. При этом имущество осужденного подлежит специальной конфискации с передачей государству. Также суд постановил направить представление о лишении Мехтиева государственных наград.

Ранее Служба государственной безопасности Азербайджана обвинила Мехтиева в государственной измене и попытке насильственного захвата власти, передает РИА «Новости». Фигурантами дела также проходят бывший первый заместитель премьер-министра Азербайджана Аббас Аббасов и председатель Партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли.

Мехтиев руководил администрацией президента Азербайджана с 1995 по 2019 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд в Азербайджане осудил российского гражданина Александра Вайсеро к четырем годам лишения свободы по обвинению в легализации преступных доходов.

В феврале Бакинский военный суд сообщил о назначении бывшему госминистру Нагорного Карабаха Рубену Варданяну 20 лет лишения свободы.

До этого азербайджанский суд приговорил бывшего президента Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна к пожизненному заключению.