Франция перебросила патрульный самолет в Румынию для разведки над Черным морем

Минобороны Румынии: Франция перебросила самолет для миссий над Черным морем

Tекст: Вера Басилая

Минобороны Румынии сообщило, что французский патрульный самолет прибыл в Румынию для содействия в выявлении навигационных опасностей и усиления защиты критически важной инфраструктуры. Переброска осуществлена по запросу Бухареста на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, передает РИА «Новости».

Воздушное судно будет выполнять задачи по наблюдению и разведке в западной части бассейна Черного моря до 6 ноября. Полеты планируются и координируются при поддержке командования румынского военно-морского компонента «Вице-адмирал Иоан Георгеску» и во взаимодействии с Центром морской координации. Главной целью миссии названо повышение возможностей по защите исключительной экономической зоны страны.

В последнее время участились атаки украинских войск на гражданскую инфраструктуру на море и мирные суда. «Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к НАТО за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза.

Официальный представитель Североатлантического альянса Эллисон Харт заявила о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море.

Врио министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ предложил создать общее военное командование альянса в регионе.