  • Новость часаКабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин вернул Европу к дипломатии в разговоре с Москвой
    Юшков: Путин предложил быстрый способ выхода из мирового энергетического кризиса
    МИД Южной Кореи допустил разрыв дипломатических отношений с Киевом
    Агентство Reuters исправило статью об экспорте сербского оружия на Украину
    Ушаков: Путин подтвердил Стуббу и Стере готовность принять Зеленского в Москве
    NYT: Администрация президента США рассматривает снятие санкций с РФПИ
    Лавров заявил о попытках Европы втиснуться в переговоры по Украине
    Россия предложила странам Персидского залива помощь в восстановлении НПЗ
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

    10 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

    17 комментариев
    27 октября 2026, 22:41 • Новости дня

    Франция перебросила патрульный самолет в Румынию для разведки над Черным морем

    Минобороны Румынии: Франция перебросила самолет для миссий над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило о временном размещении французского морского патрульного самолета ATLANTIQUE 2 на авиабазе «Михаил Когэлничану».

    Минобороны Румынии сообщило, что французский патрульный самолет прибыл в Румынию для содействия в выявлении навигационных опасностей и усиления защиты критически важной инфраструктуры. Переброска осуществлена по запросу Бухареста на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно будет выполнять задачи по наблюдению и разведке в западной части бассейна Черного моря до 6 ноября. Полеты планируются и координируются при поддержке командования румынского военно-морского компонента «Вице-адмирал Иоан Георгеску» и во взаимодействии с Центром морской координации. Главной целью миссии названо повышение возможностей по защите исключительной экономической зоны страны.

    В последнее время участились атаки украинских войск на гражданскую инфраструктуру на море и мирные суда. «Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к НАТО за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза.

    Официальный представитель Североатлантического альянса Эллисон Харт заявила о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море.

    Врио министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ предложил создать общее военное командование альянса в регионе.

    27 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Лавров заявил об использовании Западом украинских военных для терактов в Сахеле

    Лавров: Запад использует украинских военных для терактов в Сахеле

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ряд стран Запада подключает украинских военных для совершения диверсий и терактов в Сахеле, аналогичные схемы ранее применяли и в Ливии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Все больше и больше свидетельств того, что некоторые западные столицы, включая и Париж, но не только, подключают украинских военнослужащих к выполнению террористических задач. Их туда привозят, их используют для организации диверсий», – приводит РИА «Новости» заявление Лаврова на встрече с главными редакторами африканских СМИ.

    По его словам, аналогичная схема использовалась в Ливии несколько месяцев назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Лавров заявил о привлечении кадровых военнослужащих киевского режима иностранными спонсорами к организации масштабных террористических атак в африканских государствах.

    В июле он сообщил о попытках властей Украины дестабилизировать ситуацию в дружественных России странах Африки.

    В июне глава МИД рассказал об активном использовании Парижем сил украинских вооруженных формирований и местных сепаратистов при попытках свержения законных правительств на континенте.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 15:18 • Новости дня
    Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками за шутку о Мао Цзэдуне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нападающий испанского «Реала» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе принес извинения китайским болельщикам после шутки об основателе КНР Мао Цзэдуне.

    Форвард испанского «Реала» и футбольной сборной Франции Мбаппе извинился перед китайскими болельщиками в связи с ранее сделанным высказыванием, передает ТАСС. «Я приношу извинения всем, кого задели мои слова. У меня совершенно не было такого намерения. Я глубоко уважаю китайский народ и его историю и искренне сожалею», – приводит France Presse слова Мбаппе.

    Ранее Мбаппе рассказал в интервью, что его любимый мем – его лицо, при помощи графического редактора наложенное на изображение Мао Цзэдуна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник китайские производители напитков и молочной продукции разорвали контракты с Мбаппе из-за шутки о Мао Цзэдуне.

    Кроме того, все новостные приложения Центрального телевидения Китая удалили публикации с футболистом.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о закономерном отпоре шутке в китайском обществе.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    Комментарии (0)
    26 октября 2026, 23:40 • Новости дня
    Грызлов заявил о росте угроз у западных границ Союзного государства

    Грызлов заявил об усилении угроз западным границам России и Белоруссии

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил о нарастании угроз общим западным границам Союзного государства из-за многолетней политики США и их союзников.

    «Угрозы нашим общим западным границам растут. Мы видим последствия политики, которую США и их союзники проводили десятилетиями: расширение НАТО на восток, наращивание военного присутствия у наших границ, разрушение договоренностей в области контроля над вооружениями», – заявил Грызлов в интервью журналу «Национальная оборона», фрагменты которого приводит РИА «Новости».

    По словам посла, Россия неоднократно предупреждала западные страны о последствиях игнорирования законных интересов других государств.

    «К сожалению, наши аргументы не были услышаны», – сказал Грызлов.

    Он пояснил, что размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, в том числе ракетные комплексы «Орешник», необходимо и соразмерно растущей угрозе рубежам.

    «Западу следует понимать: Россия и Беларусь готовы отразить любую угрозу, каким бы ни был ее характер и масштаб», – добавил российский дипломат.

    Он считает важным донести эту мысль, так как именно западные лидеры твердят о том, что к 2030 году европейцы должны быть готовы к войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об особой опасности наращивания сил НАТО у границ Союзного государства. Днем ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков выразил обеспокоенность увеличением контингента альянса у западных рубежей.

    В августе замглавы МИД Михаил Галузин предупредил о совместном реагировании Москвы и Минска на возможные агрессивные действия Запада против Белоруссии.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 01:20 • Новости дня
    МИД констатировал рост военной активности НАТО в Балтийском море

    МИД: НАТО ежедневно наращивает военную активность в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Североатлантический альянс ежедневно наращивает военную активность в Балтийском море и проводит череду учений, сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    «День ото дня наращивает свою военную активность, в том числе в рамках операции «Балтийский часовой» и непрекращающейся череды учений альянса и его стран-членов в регионе», – заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников РИА «Новости».

    Дипломат напомнил о давних заявлениях Североатлантического альянса относительно желания превратить Балтийское море во «внутреннее море» военного блока.

    Масленников добавил, что Евросоюз не отстает от усилий НАТО по милитаризации региона, всячески усложняя ситуацию на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 3 тыс. военных многонациональной бригады НАТО 26 октября приступили к маневрам вблизи российских рубежей в Латвии.

    Масленников тогда же сообщил о глубокой озабоченности Москвы заявлениями НАТО о желании превратить Балтийское море во внутреннее море альянса. До этого дипломат заявил о нагнетании обстановки Западом путем принятия декларации о безопасности на Балтике.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 04:15 • Новости дня
    Бордюжа рассказал об упущенных НАТО возможностях наладить контакт с ОДКБ

    Бордюжа: Попытки ОДКБ установить рабочие контакты с НАТО провалились

    Tекст: Катерина Туманова

    НАТО неоднократно игнорировало попытки Организации Договора о коллективной безопасности наладить рабочие контакты, заявил бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа.

    «Я никогда не участвовал и не слышал о каких-либо переговорах о вступлении России в НАТО. Были разговоры относительно взаимодействий, это обсуждалось, проводились переговоры. Даже в рамках ОДКБ была выработана позиция по организации взаимодействия с НАТО, был принят консенсусным решением документ «О принципах взаимоотношений ОДКБ с НАТО», – сказал он РИА «Новости».

    В документе были определены направления, по которым ОДКБ была заинтересована взаимодействовать со структурами НАТО. По словам Бордюжи, попытки установить контакт провалились, так как НАТО не предпринимало шагов для ответа на предложения.

    В качестве примера он привел ситуацию с генсеком НАТО в 2009-2014 годах Андерсом Фогом Расмуссеном, который включил в черновик доклада раздел о взаимодействии с ОДКБ.

    «Но как только узнали американцы, надавали ему по шапке, этот раздел из доклада был изъят, на этом все было закончено. Все осталось так, как есть», – добавил Бордюжа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа заявил, что Запад использует страны Балтии для осуществления провокаций. Действующий генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявлял об обеспокоенности в связи с увеличением количества военных стран НАТО у западных границ.

    В сентябре он сообщил о целесообразности восстановления взаимодействия ОДКБ с ОБСЕ и НАТО.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Кандидат в президенты Франции Филиппо назвал Украину диктатурой

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер партии «Патриоты» и кандидат на пост президента Франции Флориан Филиппо назвал Украину диктатурой после очередного продления в стране военного положения.

    Французский политик раскритиковал решение Верховной рады о продлении военного положения на Украине, предполагающего запрет на проведение выборов, передает ТАСС. «Это стыд. И мы продолжаем поддерживать, вооружать и финансировать эту гнусную диктатуру», – написал Филиппо.

    По мнению лидера партии «Патриоты», Парижу необходимо немедленно прекратить помощь Киеву, не отправляя ему больше ни денег, ни оружия.

    Военное положение и всеобщая мобилизация действуют на Украине с февраля 2022 года. Из-за этого в стране не проводятся выборы, а президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении сроков действия военного положения и мобилизации на Украине на 90 дней.

    В середине месяца президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении проанализировать требование Киева о выделении дополнительных десятков миллиардов евро помощи.

    В начале месяца в центре Парижа состоялась демонстрация против поддержки Украины и за выход страны из Евросоюза и НАТО.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Суд в Ираке приговорил французов к пожизненному заключению за участие в ИГ

    В Ираке шестерых граждан Франции приговорили к пожизненному заключению

    Tекст: Мария Иванова

    Иракский уголовный суд назначил шестерым гражданам Франции наказание в виде пожизненного лишения свободы за активное участие в террористической группировке.

    Уголовный суд района Аль-Карх приговорил шестерых французов к пожизненному заключению, а еще одного гражданина Франции – к 15 годам лишения свободы за участие в группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщил Высший судебный совет Ирака.

    В заявлении судебного совета подчеркивается, что осужденные признаны особо опасными ввиду «их роли в создании угроз национальной безопасности Ирака, дестабилизации обстановки в Ираке и Сирии, а также участия в подстрекательстве к проведению террористических операций в других странах». Судебные заседания прошли в присутствии адвокатов и представителей посольства Франции, передает ТАСС.

    Осужденные входят в группу из 47 французских граждан, которые были переданы иракским властям из специальных лагерей для боевиков на территории Сирии.

    В середине февраля Центральное командование ВС США сообщило о завершении переправки в Ирак около 5,7 тыс. боевиков ИГ из сирийских мест заключения. Всех их разместили в тюрьме «Аль-Карх» к западу от Багдада. Иракские власти отмечали, что экстрадиция боевиков в страны происхождения станет возможной только после завершения всех следственных процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды вывели войска из Ирака.

    В прошлом месяце прокуратура Нидерландов запросила тюремный срок для предполагаемого руководителя службы безопасности ИГ.

    Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемых в намерении присоединиться к террористической группировке.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 10:36 • Новости дня
    Франция решила не восполнять стратегические запасы дизельного топлива

    Politico: Франция решила не восполнять стратегические запасы дизеля

    Tекст: Игорь Иножарский

    Власти Франции рассматривают возможность не восполнять стратегические запасы дизельного топлива после выделения 10 млн баррелей для снижения цен на заправках.

    Французское правительство намерено освободить дистрибьюторов от обязанности восстанавливать стратегические запасы дизеля, пишет Politico.

    В начале октября премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о выделении 10 млн баррелей дизельного топлива из стратегических резервов с 1 ноября. Эта мера должна снизить цены на заправках на 12–18 центов за литр, поскольку топливо было закуплено по средней цене 28 центов за литр.

    Изначально предполагалось, что у компаний будет год на восполнение запасов. Однако, по информации издания, после консультаций с отраслью правительство решило отказаться от этого требования. Причиной стали опасения, что закупка по текущим высоким рыночным ценам приведет к новому скачку стоимости топлива на заправках.

    Кроме того, потребление дизеля во Франции ежегодно снижается из-за перехода автомобилистов на бензиновые и электрические машины. Выделенные 10 млн баррелей составляют пятую часть стратегических запасов дизельного топлива страны, которые должны обеспечивать трехмесячное потребление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Елисейский дворец заручился обязательствами Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна о регулярных поставках сотен тысяч тонн дизельного топлива. В начале месяца страны «Большой семерки» приняли решение о высвобождении из стратегических резервов до 100 млн баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизельным горючим. В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 05:54 • Новости дня
    Сенат Франции отклонил законопроект об автономии Корсики

    Французские сенаторы проголосовали против предоставления автономии Корсике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский сенат не принял проект конституционного закона, который предполагал предоставление Корсике статуса автономии в составе республики.

    «Сенат не принял проект конституционного закона, одобренный Национальным собранием, для автономии Корсики в составе республики», – говорится в заявлении верхней палаты парламента в социальной сети X, передает РИА «Новости».

    Против принятия документа высказался 181 сенатор, в его поддержку проголосовали 134 человека.

    На этом фоне сенатор от департамента Верхняя Корсика Поль Туссен Париджи объявил о выходе сторонников автономии острова из переговоров с властями Франции о его статусе, сообщает France Presse.

    В сентябре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон предложил закрепить особый статус Корсики в конституции страны. Глава государства выступил за автономию острова, но категорически отверг возможность предоставления ему независимости. Макрон поручил корсиканским политикам и центральному правительству совместно подготовить соответствующее соглашение, которое позже получило одобрение нижней палаты парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее французская правая партия «Национальное объединение» получила достаточно мест для формирования собственной фракции в сенате.

    Лидер фракции Марин Ле Пен оценила прошедшие выборы как историческую победу. Летом во Франции назвали угрозой сепаратизма принятый закон об автономии Корсики.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Французский полковник в отставке назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Французский полковник в отставке Огар назвал НАТО врагом европейской идентичности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление государственности и экономики Франции требует выхода страны из-под влияния ЕС и НАТО, заявил полковник французской армии в отставке Жак Огар.

    «Масштабная реконструкция страны не может быть начата без восстановления полного и всецелого суверенитета Франции перед лицом наднациональных, антидемократических структур, являющихся врагами идентичности европейских наций, таких как ЕС и НАТО», – заявил Огар.

    По его словам, масштабное восстановление экономики и государственных институтов Франции невозможно без освобождения от влияния наднациональных структур, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг заявил о неспособности Евросоюза самостоятельно гарантировать коллективную безопасность.

    Тогда идею создания единой армии ЕС в Североатлантическом альянсе назвали политически несостоятельной.

    Кроме того, в Европе выразили тревогу по поводу угрозы выхода США из НАТО.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    Опрос во Франции показал снижение неприязни к Марин Ле Пен

    Politico: Только 52% французов исключили голосование за Ле Пен

    Tекст: Игорь Иножарский

    Исследование института Cluster 17 для издания Politico показало, что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен стала наименее отвергаемым политиком, тогда как уровень неприятия Жан-Люка Меланшона вырос до 69%.

    Новый выпуск «барометра неприятия» института Cluster 17 показал, что на фоне октябрьских протестов и погромов во Франции символы разрыва с политикой Эммануэля Макрона, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, усилили свои позиции: при этом Ле Пен отвергается все меньшим числом избирателей, а Меланшон – все большим, передает Politico.

    Президент института Жан-Ив Дормажен заявил, что исследование фиксирует «момент кампании, скорее благоприятный для правых сил», подчеркнув, что опрос проводился с 19 по 22 октября, сразу после погромов 17 октября. Всего в онлайн-анкетировании участвовали 3 тыс. человек, которым предложили по шкале от нуля до десяти оценить вероятность того, что они когда-нибудь проголосуют за каждого из протестированных возможных кандидатов.

    Согласно опросу, все политики остаются отвергаемыми большинством французов: наиболее неприемлемыми названы экологистка Марин Тонделье и Эрик Земмур, которых категорически исключают 71% опрошенных, за ними следует Меланшон с 69% против 66% месяц назад. Ле Пен, напротив, стала наименее отвергаемым политиком – число респондентов, считающих абсолютно невозможным голосовать за нее, сократилось до 52%, на том же уровне находится социал-демократ Рафаэль Глюксманн, а бывший глава МВД Брюно Ретайо имеет 54% полного неприятия, Эдуар Филипп – 56%, у Габриэля Атталя показатель вырос до 59%, а у бывшего президента Франции Франсуа Олланда он достигает 61%.

    В то же время исследование показывает, что лишь 14% французов считают главным приоритетом не допустить к власти «макронистский» лагерь, тогда как 43% прежде всего стремятся помешать победе блока вокруг движения «Непокоренная Франция», а 30% – победе «Национального объединения» и его союзников, что оставляет для кандидатов центра шанс снова сыграть роль «барьера» для крайних сил при выходе во второй тур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп терял позиции в президентской гонке, уступая лидеру левых Жан-Люку Меланшону. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на митинге в Орлеане пообещала защитить Францию на фоне протестов и экономических проблем. На прошлой неделе издание Politico отмечало, что массовые грабежи и беспорядки изменили расклад в президентской гонке во Франции 2027 года.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Шведский военный самолет провел разведку вдоль границы России с Финляндией

    Шведский самолет-разведчик совершил полет вдоль границы России с Финляндией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет Военно-воздушных сил Швеции совершил радиолокационный разведывательный полет вдоль северного участка границы России с Финляндией.

    Борт Gulfstream S102B Korpen начал разведку у российских рубежей, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно вылетело с авиабазы около Линчепинга в 9:43 мск и направилось на северо-восток. Достигнув севера Финляндии, самолет приступил к полетам вдоль российской границы. В 12:18 мск борт зашел на третью петлю, удерживая северный курс.

    Шведские самолеты регулярно проводят разведку у западных границ России, а также над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма. Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО на этом направлении и неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство иностранных дел России сообщило о ежедневном наращивании военной активности Североатлантического альянса в Балтийском море.

    В субботу шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen выполнил радиолокационную разведку над территорией Финляндии.

    В пятницу борт Военно-воздушных сил Швеции осуществил полет рядом с границей Калининградской области.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Нигер обвинил Чад и Францию в ударе беспилотников по мирным жителям

    Нигер обвинил Чад и Францию в нанесении удара дронами по району Агадес

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Нигера обвинили Чад в нанесении удара беспилотниками при поддержке Франции по району Агадес, в результате чего погибли двое мирных жителей.

    Правительство Нигера заявило, что Чад нанес удар дронами по нигерскому району Агадес при поддержке Франции, в результате чего два человека погибли и несколько получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANP.

    Власти Нигера подчеркнули, что расследование национальных Сил обороны и безопасности подтвердило причастность Чада к инциденту. По данным Ниамея, соседнее государство уже несколько месяцев проводит враждебную политику, укрывая наемников, которые атакуют мирное население и стратегические объекты.

    В ответ на действия Чада и Франции правительство Нигера планирует вызвать чадского посла для объяснений. Кроме того, Ниамей намерен потребовать созыва Совета Безопасности ООН для проведения международного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Нигера заявило о причастности Парижа к нападению на президентский дворец в Ниамее.

    В феврале президент Нигера Абдурахман Тчиани поблагодарил российских партнеров за помощь в разгроме террористов.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 18:56 • Новости дня
    Песков назвал Норвегию и Финляндию важными приграничными странами

    Песков объяснил контакты Путина с лидерами Норвегии и Финляндии соседством

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал Норвегию и Финляндию важными приграничными странами, комментируя контакты их лидеров с президентом Владимиром Путиным.

    «Это две очень важные приграничные страны с нами. Поэтому, наверное, этим объясняется», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Так он ответил на вопрос о том, не повлияли ли США на лидеров Норвегии и Финляндии во время контактов в Осло по вопросу общения с российским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонные переговоры с Владимиром Путиным.

    Во вторник Bloomberg сообщило о подготовке телефонных переговоров Владимира Путина с главами Финляндии и Норвегии для обсуждения мирного урегулирования на Украине.

    В субботу Александра Стубба назвали наиболее вероятным представителем европейских стран на возможных мирных переговорах с Россией.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 12:11 • Новости дня
    Самолет погранслужбы Польши заметили у морской границы России

    Самолет польской погранслужбы пролетел над Финским заливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет пограничной службы Польши совершил полет над Финским заливом недалеко от морской границы с Россией.

    Борт модели Let L-410UVP-E20 Turbolet вылетел с авиабазы эстонских ВВС Эмари утром во вторник. Он направился на северо-восток вдоль побережья Эстонии, передает РИА «Новости».

    Не долетев до российской морской границы, самолет развернулся на запад. Впоследствии он продолжил движение над нейтральными водами Финского залива.

    В последние годы Москва неоднократно обращала внимание на возросшую активность НАТО у своих западных рубежей. В альянсе это объясняют необходимостью сдерживания, однако Россия призывает Запад отказаться от милитаризации континента и перейти к равноправному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет пограничной службы Польши совершил полет над Финским заливом в непосредственной близости от морской границы России.

    В тот же день МИД выразил глубокую озабоченность заявлениями НАТО о желании превратить Балтийское море во «внутреннее море» альянса.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков рассказал о ходе гуманитарной операции в Алешках
    CNN: Проигравший выборы президента Бразилии Болсонару сбежал с семьей в США
    Финляндия исключила начало восстановления политических связей с Россией
    FT: Финансирование Украины союзниками вне ЕС сократится в 2027 году в пять раз
    АдГ заявила о причастности украинского хакера к утечке данных партии
    Nivea отказалась уходить из России
    Шеф-повар: «Русский завтрак» давно присутствует в российском гостиничном меню

    Каковы драйверы и вызовы российской экономики

    После сложного первого квартала 2026 года экономика России вырулила в рост. Растет также промышленность, где драйвером роста остается машиностроение. Реальные зарплаты продолжают расти быстрее производительности труда. Однако есть и тревожные звоночки. Какова ситуация в российской экономике и какой главный вызов этого и нового года? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев дал противникам Маска козырь в борьбе за Starlink

    Starlink стал для ВСУ важнейшим инструментом связи, но его использование в военных целях обернулось проблемой для самого Илона Маска. Миллиардер обвинил украинскую армию в обходе ограничений системы. Как объясняют эксперты, на кону оказались не только репутация и доходы компании, но и контроль над ее технологиями, а также политические позиции Маска в преддверии выборов в Конгресс США. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Италии испугались одного генерала

    В Италии гремит громкий феминистский скандал, которые многие считают частью предвыборной кампании. В центре внимания – генерал Роберто Ваначчи, которого обвиняют в работе на Россию, а также в сексизме и мачизме. И действительно, как минимум одну женщину он планирует «подсидеть» – премьер-министра Джорджу Мелони. Получится ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации