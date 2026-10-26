Меланшон обошел экс-премьера Филиппа в опросе о выборах во Франции

Tекст: Игорь Иножарский

Согласно исследованию Cluster 17, Филипп набирает 16% голосов, тогда как Меланшон получает 18,5%. В прошлом месяце оба политика имели равную поддержку на уровне 19%, пишет Politico.

Оба лидера значительно отстают от фаворита предвыборной гонки Марин Ле Пен, которая в воскресенье провела свой первый митинг. Отмечается, что на ее позиции не повлияли недавние обвинения переизбранного председателя партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы в антисемитских высказываниях.

Главный идеологический соперник Филиппа, бывший премьер-министр Габриэль Атталь в качестве основного кандидата от центристов набирает лишь 12%. При этом победивший на левоцентристских праймериз Рафаэль Глюксманн стабильно удерживает четвертое место с 13% голосов.

Динамика президентской гонки практически не изменилась на фоне масштабных протестов и беспорядков, охвативших Францию с середины октября. В минувшую субботу на улицы снова вышли сотни тысяч человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила о намерении выступить защитницей Франции на фоне протестов. На прошлой неделе американские издания отметили рост шансов лидера «Национального объединения» из-за массовых беспорядков в стране. В середине месяца неизвестный обсыпал мукой ставшего кандидатом на пост главы государства лидера левой партии Рафаэля Глюксманна.