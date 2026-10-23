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Стрельбу из авто под Парижем признали терактом
Глава МВД Франции Нуньес: Стрельба из авто под Парижем признана терактом
Правоохранительные органы Франции квалифицировали стрельбу с погибшим и пятью ранеными в пригороде Парижа как террористическое преступление, сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес.
Власти Франции квалифицируют стрельбу в пригороде Парижа как теракт, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Нуньеса. «Прокурор квалифицировал произошедшее как террористическое преступление. Его мотивы еще предстоит установить, однако прокурор сообщил журналистам, что мотив мог быть расовым. Расследование продолжается, но речь определенно идет о террористическом преступлении», – заявил глава МВД Франции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в департаменте Ивелин в пригороде Парижа мужчина открыл стрельбу из автомобиля. Погиб один человек, пятеро получили серьезные ранения. Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка. В тот же день мужчину задержали.
Ранее на северо-востоке Франции поместили под стражу 16-летнего юношу за подготовку теракта в местной старшей школе.