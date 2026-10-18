Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов

Мэр Парижа Грегуар призвал жителей присоединиться к уборке улиц после погромов

Tекст: Ольга Иванова

Жителей Парижа призвали помочь городским службам расчистить улицы после массовых протестов. С такой просьбой к горожанам обратился мэр французской столицы Эммануэль Грегуар, передает РИА «Новости».

«В порыве солидарности сотни жителей и жительниц Парижа собираются, чтобы помочь Парижу восстановиться… Я приглашаю каждого прийти нам помочь! Сегодня я вместе с ними на местах, а также рядом с пострадавшими торговцами», – написал он в соцсети X. По словам градоначальника, с трех часов ночи в городе работают более тысячи уборщиков, что в три раза превышает численность персонала в обычные выходные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Ниццы Эрик Сьотти призвал срочно создать места в тюрьмах для погромщиков.

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