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Мэр Парижа призвал жителей помочь с уборкой улиц после погромов
Мэр Парижа Грегуар призвал жителей присоединиться к уборке улиц после погромов
Мэр Парижа Эммануэль Грегуар обратился к жителям французской столицы с призывом присоединиться к уборке улиц после массовых беспорядков, которые произошли на субботних протестных акциях.
Жителей Парижа призвали помочь городским службам расчистить улицы после массовых протестов. С такой просьбой к горожанам обратился мэр французской столицы Эммануэль Грегуар, передает РИА «Новости».
«В порыве солидарности сотни жителей и жительниц Парижа собираются, чтобы помочь Парижу восстановиться… Я приглашаю каждого прийти нам помочь! Сегодня я вместе с ними на местах, а также рядом с пострадавшими торговцами», – написал он в соцсети X. По словам градоначальника, с трех часов ночи в городе работают более тысячи уборщиков, что в три раза превышает численность персонала в обычные выходные.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье мэр Ниццы Эрик Сьотти призвал срочно создать места в тюрьмах для погромщиков.
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