У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Подростка задержали за подготовку теракта в школе во Франции
Figaro: Во Франции подростка задержали за подготовку теракта в школе
Правоохранительные органы на северо-востоке Франции поместили под стражу 16-летнего юношу, который подозревается в планировании террористического акта в местной старшей школе.
Юношу арестовали в коммуне Сен-Луи после того, как он начал угрожать совершением нападения на учебное заведение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro. Подростка задержали за письменные угрозы совершить тяжкое преступление, оправдание терроризма и преступный сговор с целью подготовки теракта.
Местная прокуратура пока не раскрыла содержание сообщений подозреваемого. Правоохранительные органы продолжают расследование для выяснения мотивов задержанного и поиска возможных улик, указывающих на реальную подготовку к нападению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе польские правоохранители задержали подростка за подготовку терактов в школе и мечети.
В этом месяце во Франции по подозрению в планировании теракта арестовали сотрудника полиции.
Летом организаторы футбольного матча между сборными Франции и Испании решили начать игру с минуты молчания в память о жертвах теракта в Ницце.