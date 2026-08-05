Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.0 комментариев
При стрельбе из автомата во Франции пострадали шесть человек
Неизвестный из автомата Калашникова ранил шестерых человек во Франции
В коммуне Валанс на юго-востоке Франции неизвестный открыл огонь по группе молодых людей, ранив шесть человек, двое находятся в критическом состоянии.
Минувшей ночью в коммуне Валанс на юго-востоке Франции произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек. Двое раненых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Dauphine Libere.
Инцидент произошел во вторник, 4 августа. «Около 23 часов вечера стрелок, передвигавшийся на машине, открыл огонь из автомата Калашникова по группе людей… Шесть человек получили пулевые ранения, из них двое были госпитализированы в критическом состоянии», – говорится в публикации.
Мотивы преступника пока остаются неизвестными. Автомобиль, на котором он, предположительно, скрылся с места преступления, позже был найден сожженным. Возраст пострадавших составляет от 15 до 22 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям закусочной на севере Марселя.
В мае в результате вооруженного нападения в Нанте погиб 15-летний подросток.
Осенью прошлого года неизвестный с автоматом Калашникова устроил смертельную перестрелку в Ницце.