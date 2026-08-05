При стрельбе из автомата во Франции пострадали шесть человек

Неизвестный из автомата Калашникова ранил шестерых человек во Франции

Tекст: Мария Иванова

Минувшей ночью в коммуне Валанс на юго-востоке Франции произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек. Двое раненых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Dauphine Libere.

Инцидент произошел во вторник, 4 августа. «Около 23 часов вечера стрелок, передвигавшийся на машине, открыл огонь из автомата Калашникова по группе людей… Шесть человек получили пулевые ранения, из них двое были госпитализированы в критическом состоянии», – говорится в публикации.

Мотивы преступника пока остаются неизвестными. Автомобиль, на котором он, предположительно, скрылся с места преступления, позже был найден сожженным. Возраст пострадавших составляет от 15 до 22 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле четверо вооруженных людей открыли огонь по посетителям закусочной на севере Марселя.

В мае в результате вооруженного нападения в Нанте погиб 15-летний подросток.

Осенью прошлого года неизвестный с автоматом Калашникова устроил смертельную перестрелку в Ницце.