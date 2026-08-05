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В Kakao заявили, что не предпринимали мер против пользователей из России
Разработчики популярного южнокорейского приложения KakaoTalk опровергли информацию о целенаправленном ограничении работы сервиса для российских пользователей.
Представители компании-разработчика южнокорейского мессенджера Kakao заявили об отсутствии целенаправленных действий по ограничению работы сервиса в России, передает РИА «Новости».
В компании подчеркнули, что не предпринимали никаких шагов для создания перебоев или их устранения.
«Никаких отдельных мер в отношении пользователей принято не было», – заявил представитель Kakao.
Массовые жалобы на работу приложения KakaoTalk в России начали поступать в конце июля. Пользователи столкнулись с трудностями при входе в аккаунт, долгой загрузкой данных и общей нестабильностью работы мессенджера.
Источник в отрасли пояснил, что разработчик не отслеживает локальные условия эксплуатации приложения за рубежом. По этой причине компания не может принимать точечные меры для решения проблем пользователей в отдельных странах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае южнокорейский мессенджер KakaoTalk отказался выдавать данные пользователей иностранным государствам напрямую.
В апреле компания Kakao Corporation зафиксировала заметный рост числа российских пользователей.
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