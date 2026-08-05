Экс-продюсер Газманова Росса признал вину в хищении и нарушении авторских прав

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Вину признал. Ущерб частично возместил», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Уголовное дело в отношении Россы было возбуждено 5 марта 2026 года. Следствие установило, что он систематически передавал права на использование произведений артиста третьим лицам без ведома самого Газманова.

Ранее в августе суд оставил Россу под стражей, несмотря на просьбу Газманова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Басманный суд Москвы отправил Филиппа Россу в СИЗО.

Также бывший продюсер выплатил артисту две трети от суммы заявленного ущерба.