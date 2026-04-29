Вагенкнехт назвала Мерца канцлером-лжецом за новый госбюджет

Tекст: Тимур Шайдуллин

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт выступила с резкой критикой государственного бюджета Германии на 2027 год, передает ТАСС. По словам политика, бюджет предусматривает самое масштабное перевооружение с 1945 года и значительное увеличение государственных заимствований, большая часть которых пойдет на военные нужды и дальнейшую милитаризацию страны.

Вагенкнехт написала в соцсетях: «Бюджет на 2027 год предусматривает самое масштабное перевооружение с 1945 года и бесстыдное наращивание долгов. 200 млрд евро новых заимствований, почти полностью направленных на новые вооружения и тотальную милитаризацию Германии, становятся сокрушительным ударом по будущему нашей страны».

Она отметила, что только расходы на выплату процентов при канцлере Фридрихе Мерце ежегодно растут на 50 млрд евро, что она назвала «сжиганием денег налогоплательщиков в чистом виде».

Вагенкнехт также напомнила, что Мерц ранее обещал решить стоящие перед страной задачи без новых сборов и долгов, однако по ее мнению, он войдет в историю как «канцлер-лжец», приведший Германию к упадку. Она также обвинила Мерца и вице-канцлера, министра финансов Ларса Клингбайля в некомпетентности и отсутствии системности, подчеркнув, что их действия превзошли по этим показателям даже предыдущих руководителей.

В среду правительство Германии утвердило основные параметры бюджетного планирования, согласно которым в 2027 году расходы основного бюджета составят 543,3 млрд евро по сравнению с 524,5 млрд евро в 2026 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Вагенкнехт раскритиковала решение канцлера Германии Фридриха Мерца по строительству социального жилья на Украине. Она также призвала правительство Германии срочно вернуться к закупкам нефти и газа из России, чтобы спасти экономику страны.

До этого Вагенкнехт заявила, что Европа должна перестать препятствовать усилиям по установлению мира на Украине после возможного саммита России и США.



