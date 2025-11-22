Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.18 комментариев
Правительство Мерца установило новый антирекорд популярности у немцев
Опрос зафиксировал исторически низкое одобрение кабинета министров Германии
Только чуть более одной пятой немцев выразили удовлетворение работой правительства во главе с Фридрихом Мерцем, что стало антирекордом за весь срок полномочий, результаты опроса публикуют немецкие СМИ.
Уровень недовольства работой правительства ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца достиг рекордных значений, сообщает
ТАСС со ссылкой на Bild. Немецкое издание приводит результаты опроса института INSA. Согласно исследованию, только 22% граждан удовлетворены действиями кабмина – это минимальный показатель за весь срок работы нынешнего правительства.
Как отмечается, 67% опрошенных выразили недовольство работой властей. Еще 11% респондентов затруднились с ответом. В исследовании приняли участие 1 004 человека, опрос проводился 20 и 21 ноября.
Личный рейтинг канцлера Мерца также снизился: сегодня работу главы правительства одобряют 25% опрошенных (две недели назад было 27%). Критически к фигуре канцлера относятся 64%, 11% не определились с мнением.
Партийные предпочтения практически не изменились: лидирует «Альтернатива для Германии» с поддержкой 26%, немного отстает блок ХДС/ХСС с 25%. Социал-демократы могут рассчитывать на 15%, «Зеленые» – на 11%, а Левая партия потеряла один процентный пункт и осталась с 10% голосов. Остальные партии, согласно данным опроса INSA, не набрали бы пятипроцентного минимума для прохождения в Бундестаг. Второй опрос проводился с 17 по 21 ноября среди 1 208 немцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии во главе с Фридрихом Мерцем еще в сентябре установило антирекорд по популярности. Блок ХДС-ХСС имеет только 26% поддержки с тенденцией к снижению.
Ранее у Мерца возникли значительные проблемы с внутрипартийной поддержкой.