Tекст: Дмитрий Бавырин

Согласно опросу института YouGov, если бы выборы в бундестаг состоялись в это воскресение, за «Альтернативу для Германии» (АдГ) проголосовали бы 27% респондентов. Так пройден психологический порог, потому что блок ХДС-ХСС, центральной фигурой которого является канцлер Фридрих Мерц, готовы поддержать только 26%.

Прежде АдГ уже была признана самой популярной германской партией, поскольку обходила по рейтингу ХДС, но в этом было некоторое лукавство: ХДС-ХСС - это лишь формально две партии, а действуют они, как одна. Теперь даже в паре они менее популярны, чем ведущая сила оппозиции.

В опросе Bild - главной желтой «многотиражки» ФРГ - «Альтернативе» дают 26%, а блоку консерваторов 25%. В том же опросе 62% граждан Германии оценили работу правительства негативно, это новый антирекорд.

В третьем значимом социсследовании - в «Политическом барометре» канала ZDF - у АдГ и ХДС-ХСС по 26% симпатий. Но динамика явно не в пользу власти, так что паритет временный: они повстречались, чтобы разойтись. «Альтернатива» продолжит набирать популярность, а блок канцлера терять поддержку, поскольку предпосылок для выправления всего того, что не нравится немцам в нынешней Германии, нет.

Сам канцлер Мерц надеется на эффект от гигазайма, который взяло его правительство. Порядка 115 млрд евро хотят потратить на транспортную инфраструктуру, социальное жилье, строительство школ и детсадов, а также на цифровизацию, по уровню развития которой Германия отстает от сопоставимых по благосостоянию стран самым комичным образом (там даже факсы до сих пор в ходу).

Обратной стороной этого сладкого бутерброда стали оборонные расходы, рекордные со времен, наверное, Гитлера. Ради них и предприятий немецкого военно-промышленного комплекса весь гигазайм и затевался, но население нужно было чем-то порадовать - и его порадовали инвестициями в инфраструктуру. А оно не радо: положительный эффект если и будет, то позднее, тогда как уровень жизни падает прямо на глазах, и появился страх за будущие поколения.

Та же АдГ раскритиковала новый федеральный бюджет, в рамках которого бремя заимствований возрастет до 140 млрд евро, как «долговую оргию».

В каких оргиях участвовать и сколько за это брать - дело, конечно, внутринемецкое. Однако недовольство общества комплексом старых проблем и новых решений канцлера Мерц пытается погасить за наш, российский счет. Лезть в долги на фоне Британии, где уровень жизни снижается в том числе из-за выплат по огромным займам прошлого, главу немецкого правительства якобы вынудила «российская угроза». Россия в его картине мира «регулярно нарушает границы дозволенного», а также «саботирует», «шпионит», «убивает», «пытается посеять неопределенность» и «хочет дестабилизировать общество».

Иными словами, Фридрих Мерц наговорил достаточно, чтобы пожелать ему кромешных неудач и - в то же время - отметить, что немецкое общество гораздо адекватнее своего канцлера, раз оценивают его политику столь невысоко.

Конечно, есть и те, кто антироссийским наветам верит. Даже в партии АдГ имеется свое устойчивое русофобское крыло, которое, впрочем, не в фаворе. Генеральная линия руководства «Альтернативы» на данный момент - это отстраненный подход к Украине и прагматичный подход к РФ с восстановлением экономических связей. А уж как они не любят политический Брюссель и лично Урсулу фон дер Ляйен - любо-дорого послушать.

Таким образом, выход АдГ на первое место в национальных опросах (несмотря на всю ту войну, которую ведут против этой партии медиа) - это важный показатель общественных настроений в Германий. Но показывает он не то, как скоро эта партия придет к власти. До этого еще длинный путь, вероятно, непроходимой.

А вот часы, отсчитывающие время до конца канцлерства Фридриха Мерца, теперь стали настойчиво тикать.

Будет как минимум странно, если он со своим невезением досидит во главе правительства до очередных парламентских выборов 2029 года. Однако сценарий досрочного голосования менее вероятен, чем то, что однопартийцы спишут Мерца за безблагодатность и выберут себе нового лидера.

Результаты внеочередной раздачи карт будут хуже для партий власти - и для ХДС-ХСС, и для социал-демократов из СДПГ. Но если Мерц с его обаянием селедки продолжит быть первым лицом, протестное голосование за «Альтернативу» станет угрозой не только для партии власти, но и для самой политической системы ФРГ.

Выборы в бундестаг, когда бы они ни прошли, эта система, скорее всего, переживет. Если бы голосование действительно состоялось в это воскресение, а АдГ заняла бы первое место, сущностно ничего бы не изменилось. Да, «Альтернатива» получила бы право на формирование правящей коалиции, но ни одна другая партия не стала бы в эту коалицию вступать. В итоге канцлером назначили бы все того же Мерца, только в правительство, помимо СДПГ, ему пришлось бы взять еще и «Зеленых» (партия Анналены Бербок, если кто-то вдруг успел забыть эту выдающуюся геополитическую мыслительницу).

Объединяясь по принципу «все против АдГ» (по-немецки - брандмауэр), система все равно победила бы антисистему по очкам.

Но правящие коалиции в Германии формируются также на уровне земель по итогам выборов в региональные парламенты, а политически ФРГ неоднородна. Например, в самой населенной из земель - Северном Рейне-Вестфалии - выборы в этом сентябре улучшили позиции АдГ аж в три раза, но это менее 15% голосов. С другой стороны, в некоторых восточных регионах на территориях бывшей ГДР популярность антисистемной партии уже зашкаливает за 40%.

Если Мерц с его изяществом продолжит расходиться с ожиданиями общества, первые выборы, по итогам которых сформировать региональное правительство без АдГ не получится, не заставят себя долго ждать. В тот день будет пробит брандмауэр - стена отчуждения, выстроенной вокруг «Альтернативы» еще при Ангеле Меркель.

Тогда система по-настоящему испугается, но сменит не политику, а канцлера, чтобы попытаться переломить тренд. Если и это не поможет, «Альтернативу», скорее всего, признают антиконституционной силой и запретят, но канцлер Мерц этого уже не увидит. Его замена на менее отталкивающее первое лицо - более ранний метод по самосохранению системы, чем скандальный запрет самой популярной партии страны.

А вопрос о том, чтобы пересмотреть свое отношение к АдГ или государственный курс, для властей Германии вообще не стоит. Вторая холодная война - это дорогое удовольствие, платить за которое приходится не только деньгами и стратегическими возможностями, но и гражданскими правами: если у населения не тот взгляд на политику, менять будут взгляд, а не политику.

«Альтернатива для Германии» существует. Но альтернативы у Германии как будто бы нет.