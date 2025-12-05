Моди назвал главную силу в отношениях России и Индии

Моди: Доверие является главной силой в отношениях России и Индии

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом Моди высказался на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели, куда прибыл также президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Основа для любого партнерства – это взаимное доверие. Самая большая сила в отношениях между Россией и Индией – это как раз наше взаимное доверие. Оно взаимно, и это дает импульс нашим усилиям. Оно вдохновляет нас, дает нам крылья для того, чтобы мы могли реализовывать наши чаяния», – подчеркнул Моди в ходе выступления.

Ранее Путин заявил о совместном курсе России и Индии к многополярности. Он отметил, что под руководством Моди Индия проводит независимую суверенную политику.

В ходе 23-го российско-индийского саммита в Нью-Дели Россия и Индия подтвердили намерение активнее сотрудничать в G20 и выступили за реформу Совбеза ООН с поддержкой кандидатуры Индии, следует из совместного заявления двух стран.