Моди назвал главную силу в отношениях России и Индии

Моди: Доверие является главной силой в отношениях России и Индии
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что основой отношений между Россией и Индией является взаимное доверие.
Об этом Моди высказался на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели, куда прибыл также президент России Владимир Путин, передает ТАСС.
«Основа для любого партнерства – это взаимное доверие. Самая большая сила в отношениях между Россией и Индией – это как раз наше взаимное доверие. Оно взаимно, и это дает импульс нашим усилиям. Оно вдохновляет нас, дает нам крылья для того, чтобы мы могли реализовывать наши чаяния», – подчеркнул Моди в ходе выступления.
Ранее Путин заявил о совместном курсе России и Индии к многополярности. Он отметил, что под руководством Моди Индия проводит независимую суверенную политику.
В ходе 23-го российско-индийского саммита в Нью-Дели Россия и Индия подтвердили намерение активнее сотрудничать в G20 и выступили за реформу Совбеза ООН с поддержкой кандидатуры Индии, следует из совместного заявления двух стран.