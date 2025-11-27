Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.0 комментариев
Сийярто обвинил Брюссель в подрыве энергобезопасности Европы
Министр Венгрии Петер Сийярто считает, что ограничение поставок углеводородов из России подрывает энергетическую стабильность государств Европейского Союза, заявил глава МИД Венгрии Венгрии Петер Сийярто.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обрушился с критикой на руководство Европейского союза, передает ТАСС. Он выразил мнение в интервью Радио и телевидению Сербии, что отказ от российских энергоресурсов приводит к разрушению энергетической безопасности всего региона.
По словам Сийярто, решения Брюсселя «уничтожают европейскую энергетическую безопасность огромным молотом», отрезая государствам доступ к важным российским источникам энергии. Также дипломат подчеркнул, что подобная политика приводит к неоправданным экономическим последствиям и ставит под угрозу стабильную работу предприятий и жизней европейцев.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз обсуждает возможность введения запрета на поставки российской нефти и отказа от сотрудничества в сфере ядерной энергетики.
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила о планах ускорить введение ограничений против танкеров с российской нефтью из-за новых схем обхода санкций.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил невозможность полного исключения российской нефти с мирового рынка и выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза.