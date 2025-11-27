Сийярто обвинил Брюссель в подрыве энергобезопасности Европы

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обрушился с критикой на руководство Европейского союза, передает ТАСС. Он выразил мнение в интервью Радио и телевидению Сербии, что отказ от российских энергоресурсов приводит к разрушению энергетической безопасности всего региона.

По словам Сийярто, решения Брюсселя «уничтожают европейскую энергетическую безопасность огромным молотом», отрезая государствам доступ к важным российским источникам энергии. Также дипломат подчеркнул, что подобная политика приводит к неоправданным экономическим последствиям и ставит под угрозу стабильную работу предприятий и жизней европейцев.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз обсуждает возможность введения запрета на поставки российской нефти и отказа от сотрудничества в сфере ядерной энергетики.

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила о планах ускорить введение ограничений против танкеров с российской нефтью из-за новых схем обхода санкций.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил невозможность полного исключения российской нефти с мирового рынка и выразил сомнения в эффективности санкций Евросоюза.