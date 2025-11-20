Сийярто: ЕС хочет включить запрет на нефть России в 20-й пакет санкций

Путин указал на проблему из-за использования «Алисы» детьми

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства поинтересовался у разработчика компании «Яндекс», у которого пятеро детей, о влиянии цифровых помощников и искусственного интеллекта на способность подрастающего поколения самостоятельно думать, передает ТАСС.

«Как вы их будете учить думать и не позволять, чтобы они пользовались вашей «Алисой», не думая ни о чем?», – спросил Путин. Разработчик попытался объяснить, что «Алиса» лишь помощник и не может заменить самостоятельные размышления детей.

«Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – возразил президент. Он подчеркнул, что с появлением ИИ-помощников детям «думать не приходится», и отметил важность задачи научить детей мыслить самостоятельно в условиях доступности подобных цифровых решений.

Путин призвал разработчика задуматься об этом.

Позднее во время пленарного заседания, президент снова вернулся к этой теме и пересказал свою беседу с разработчиком.

«Вы знаете, шутки шутками… Он очень умный человек, потому что он рассказывал такие вещи, которые я и не «догонял» отчасти, а он не смог мне ответить на это, понимаете? Не смог. Это не шутки. В новой, нарождающейся в мире системе это не так просто», – подчеркнул Путин.

По его мнению, надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. «Как это сделать? Надо шахматами заниматься, математикой заниматься. Вот об этом я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим. Потому что один Минпрос не решит такую задачу. Это правда, это серьезная вещь для будущих поколений, для России, очень важная», – сказал президент.

Ранее Путин потребовал вывести развитие искусственного интеллекта на новый уровень и призвал обеспечить независимость России от зарубежных нейросетей.

В августе компания «Яндекс» получила штраф 10 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ удаленный доступ к информации об умном доме «Алисы».