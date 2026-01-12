Иран заявил о доказательствах причастности США и Израиля к беспорядкам в стране

Цифровизация впервые по-настоящему уравнивает людей вне зависимости от их социального статуса и уровня благосостояния. Именно поэтому она на удивление легко и непринужденно была принята страной.2 комментария
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал о наличии у республики множества документов, подтверждающих участие США и Израиля в террористических действиях, и организации беспорядков в стране.
Иран обладает значительным объемом документов, доказывающих причастность США и Израиля к террористическим действиям в последние дни, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел Аббас Аракчи на встрече с главами зарубежных дипломатических миссий в Тегеране.
Аракчи также заявил, что готовность Ирана противостоять любой агрессии сейчас выше, чем когда-либо. Он отметил: «Иран не стремится к войне, но готов противостоять любой агрессии».
Министр добавил, что ситуация в стране находится под полным контролем, а доступ в интернет для жителей Ирана будет восстановлен в ближайшее время в координации со службами безопасности.
Бывший наследный принц Ирана Реза Пахлави обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.
Власти Ирана провели задержания нескольких предводителей протестов.
Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан заявил, что акции протеста в Иране снизились после пика 8 января.
Израильские власти усилили меры безопасности после сообщений о возможной военной операции Соединенных Штатов против Ирана.
По данным Bloomberg, существует вероятность падения правящего режима в Иране на фоне массовых протестов и экономического кризиса, что привело к гибели более 500 человек за две недели.