Иран заявил о доказательствах причастности США и Израиля к беспорядкам в стране

МИД Ирана заявил о доказательствах причастности США и Израиля к беспорядкам

Tекст: Вера Басилая

Иран обладает значительным объемом документов, доказывающих причастность США и Израиля к террористическим действиям в последние дни, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел Аббас Аракчи на встрече с главами зарубежных дипломатических миссий в Тегеране.

Аракчи также заявил, что готовность Ирана противостоять любой агрессии сейчас выше, чем когда-либо. Он отметил: «Иран не стремится к войне, но готов противостоять любой агрессии».

Министр добавил, что ситуация в стране находится под полным контролем, а доступ в интернет для жителей Ирана будет восстановлен в ближайшее время в координации со службами безопасности.

Бывший наследный принц Ирана Реза Пахлави обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом поддержать протестное движение иранцев против действующей власти.

Власти Ирана провели задержания нескольких предводителей протестов.

Губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан заявил, что акции протеста в Иране снизились после пика 8 января.

Израильские власти усилили меры безопасности после сообщений о возможной военной операции Соединенных Штатов против Ирана.

По данным Bloomberg, существует вероятность падения правящего режима в Иране на фоне массовых протестов и экономического кризиса, что привело к гибели более 500 человек за две недели.