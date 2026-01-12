Наследный принц Ирана призвал Трампа «навсегда обезглавить змею»

Tекст: Елизавета Шишкова

Реза Пахлави, сын свергнутого шаха Ирана и представитель иранской оппозиции в изгнании, поддержал вмешательство США ради массового протестного движения против властей страны, передает The New York Times.

В интервью Fox News он подчеркнул, что протестующие воодушевлены заявлениями Дональда Трампа о возможности военного удара по иранским властям в случае жестокого подавления демонстраций.

В ходе интервью Пахлави обратился к Трампу: «Они знают, что вы не бросите их, как это было раньше. Именно поэтому у них есть надежда – потому что они верят, что вы их поддержите». Также он подчеркнул, что «необходимо раз и навсегда обезглавить змею, чтобы она больше не угрожала интересам иранцев, американцев и региона».

Пахлави, проживающий в изгнании с 1979 года, стал фигурой, вокруг которой объединяются сторонники перемен в Иране. По словам аналитиков, в последние годы он приобрел популярность внутри страны, несмотря на споры вокруг идеи реставрации монархии.

Текущие протесты начались после резкого падения курса иранского риала, быстро превратившись в массовые выступления с требованием отставки аятоллы Хаменеи. В числе лозунгов демонстрантов отмечаются призывы в поддержку семьи Пахлави. По данным иранских правозащитных организаций, за две недели погибло несколько сотен человек.

Между тем, как заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садег Мотамедиан акции протеста в Иране снизились после пика 8 января. Власти Ирана провели задержания нескольких предводителей протестов.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

Варианты действий, которые глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает, включают точечные удары и кибератаки внутри Ирана.