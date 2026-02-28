  • Новость часаВ Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне
    Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства
    Медведев назвал переговоры США с Ираном операцией прикрытия
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    INA: У Ирана не будет «красных линий» при ответных ударах по Израилю
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    40 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    28 февраля 2026, 13:01 • Новости дня

    Британский наемник ВСУ пообещал расстреливать людей в грязных туалетах

    Осужденный в России наемник из Израиля угрожал убийством пользователю X

    Tекст: Мария Иванова

    Гражданин Израиля, заочно приговоренный к колонии за участие в боях на стороне Киева, публично угрожал пользователям соцсетей жестокой расправой.

    Арье Бен-Йегуда, имеющий гражданство Израиля и подданство Британии, в 2023 году угрожал убийством одному из пользователей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечает РИА «Новости».

    Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил боевика к 14 годам колонии строгого режима за наемничество.

    В одной из публикаций преступник детально описал свои намерения в отношении оппонента. «Я бы поставил его к стене заброшенного грязного туалета, выстрелил ему в живот и оставил истекать кровью в грязи», – говорится в посте.

    Позже наемник выложил видеозапись, на которой боевик ВСУ расстреливает безоружного человека, спрятавшегося в уличном туалете. Примечательно, что на кадрах отсутствуют водяные знаки, которые были на аналогичном ролике в интернете, что может указывать на наличие у Йегуды оригинала записи.

    Согласно материалам дела, иностранец прибыл на Украину через Польшу весной 2022 года и вступил в «Интернациональный легион». До лета 2024 года он участвовал в боевых действиях в Донбассе, получив за это вознаграждение свыше 2,2 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ДНР заочно приговорил израильского наемника Дениса Десятника к десяти годам лишения свободы.

    Мосгорсуд назначил подданному Великобритании Ариэлю Моше шесть лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Позднее судебная инстанция в Донецке вынесла приговор колумбийцу Бланко Лопесу Оскару Маурисио в виде 19 лет тюрьмы.

    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня

Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    Комментарии (12)
    27 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя

    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выразил готовность к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире, но исключил территориальные уступки. Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву и пожаловался на 40-градусный мороз на Украине.

    Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    «Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

    «Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

    На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

    Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России достигли рекордных темпов наступления в 2025 году.

    Комментарии (67)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»

    Снявшаяся в кино снайперша ВСУ Васильченко уничтожена российскими военными в зоне СВО

    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы уничтожили 31-летнюю снайпершу ВСУ Ангелину Васильченко, известную по съемкам в пропагандистском кино об «амазонках».

    О гибели 31-летней военнослужащей снайперского батальона противника сообщает канал 360 со ссылкой на Military Theme Z. Ангелина Васильченко была ликвидирована при выполнении боевого задания 20 февраля.

    Уроженка Луганска принимала участие в боевых действиях на стороне украинской армии с 2021 года. Похороны уничтоженной снайперши уже состоялись в селе Чумаки Днепропетровской области.

    Васильченко получила медийную известность как одна из героинь пропагандистского фильма, повествующего об «украинских амазонках».

    Ранее снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР.

    До этого ВС России ликвидировали снайпера ВСУ Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски».

    Под Волчанском российские военные уничтожили шестнадцатилетнюю девушку-снайпера украинской армии.

    Комментарии (12)
    28 февраля 2026, 01:57 • Новости дня
    28 февраля 2026, 01:57 • Новости дня

Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества

    «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за нехватки электричества закрыла Литейно-механический завод

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») объявило о приостановке работы одного из своих объектов из-за нехватки электроэнергии.

    О закрытии Литейно-механического завода на фоне энергодефицита сообщила компания «АрселорМиттал Кривой Рог», передает ТАСС. Производство выполняло роль ремонтно-сервисной базы комбината и осуществляло изготовление отливок из чугуна, стали и цветных сплавов, а также обработку деталей для металлургических агрегатов.

    В компании пояснили, что причиной остановки ЛМЗ стал серьезный дефицит электроэнергии на Украине, который негативно повлиял на деятельность всего комплекса. Прекращение работы завода рассматривается как вынужденная мера для сохранения основных производственных процессов в условиях ограниченных энергетических ресурсов.

    Ранее предприятие уже сокращало объемы производства по той же причине, однако теперь речь идет о полном закрытии одного из ключевых подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии приостановили поставки электричества на Украину после прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    На начало февраля после ударов по объектам генерации и распределения дефицит электроэнергии на Украине достигал от 7 до 8 ГВт или 50% расчетного потребления страны.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Умер пробывший три года в украинском плену доброволец ДНР Алексей Седиков

    Tекст: Вера Басилая

    Ветеран и доброволец Донецкой народной республики Алексей Седиков скончался после более чем трех лет, проведенных в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    О кончине военного и добровольца сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале. Омбудсмен не привела подробностей об обстоятельствах трагедии, но тепло отозвалась об усопшем.

    «С глубоким прискорбием узнала, что не стало моего друга, настоящего защитника Отечества – Алексея Седикова. Вечная память Герою! Царствие Небесное!» – написала Москалькова.

    Седиков носил звание старшего лейтенанта и проходил службу в седьмой бригаде армии ДНР. Военнослужащий находился в украинском плену более трех лет.

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнослужащих в украинском плену.

    Ранее при участии омбудсмена в Россию вернулся моряк Денис Елетин после трех лет заключения на Украине.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп назвал безумием слова Зеленского о продолжение войны в Донбассе

    Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска ВСУ из Донбасса

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, назвав продолжение войны безумием.

    Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

    Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

    В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

    Комментарии (3)
    27 февраля 2026, 23:51 • Новости дня
    Зеленский заявил о низком боевом духе в ВСУ

    Зеленский признал, что боевой дух в ВСУ снизился

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский отметил, что украинские военные испытывают усталость, а недостаток ротаций приводит к снижению боевого духа.

    Президент Украины Владимир Зеленский признал усталость среди военнослужащих ВСУ и указал на падение их боевого духа, сообщает РИА «Новости».

    В интервью Sky News он заявил: «Конечно, они устали, недостаточно ротаций… когда люди устают, боевой дух снижается».

    В сети активно распространяются видеозаписи, на которых сотрудники украинских военкоматов проводят насильственную мобилизацию, используя силу и забирая мужчин в микроавтобусах.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что число дезертиров из ВСУ может достигать миллиона человек, если учитывать официальные данные о четверти миллиона беглых и принимать во внимание занижение официальной статистики в два-три раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой дух в рядах украинской армии снизился, а многие военные больше не желают воевать за киевский режим.

    Некоторые украинские военнослужащие выбирают службу в Вооруженных силах России после разочарования действиями киевских властей.

    Боевой дух и способность украинских военных держать оборону на краматорско-дружковском направлении ослабли по сравнению с прошлым годом во время боев за Часов Яр.

    Комментарии (2)
    27 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    Доброволец «БАРС-Курска» погиб при атаке дронов ВСУ

    Доброволец «БАРС-Курска» погиб при атаке дронов ВСУ на энергобъект региона

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара по объекту энергетики в Беловском районе Курской области погиб доброволец и пострадали два сотрудника энергослужбы, сообщили местные власти.

    О нападении ВСУ на объект энергетики в Беловском районе сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, при исполнении служебного долга погиб доброволец «БАРС-Курска».

    «Враг атаковал объект энергетики в Беловском районе. При исполнении служебного долга в результате удара погиб доброволец "БАРС-Курска". Также в результате прилета ранены два человека – это энергетики, которые героически работают в приграничье наравне с нашими защитниками», – написал губернатор.

    По предварительным данным, в результате атаки были обесточены 34 населенных пункта района. Власти сообщили, что энергетики в ближайшее время начнут ликвидировать последствия обстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, также в пятницу при атаке украинского дрона в Сеймском округе Курска погиб сотрудник автосервиса. Осколочные ранения получили еще трое мужчин, двое из которых были клиентами мастерской.

    Ранее в Курской области в результате атаки беспилотников пострадали три человека.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 08:01 • Новости дня
    Средства ПВО сбили 97 украинских беспилотников за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО в течение ночи сбили 97 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ.

    За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 97 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Сообщение об этом распространило министерство обороны России.

    В ведомстве уточнили: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 40 БПЛА – над территорией Республики Крым, 22 БПЛА – над территорией Брянской области, 16 БПЛА – над территорией Белгородской области, 10 БПЛА – над акваторией Черного моря, четыре БПЛА – над территорией Краснодарского края, два БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Калужской области, один БПЛА – над территорией Тульской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные за ночь сбили 151 украинский беспилотник над разными регионами страны. В Татарстане объявили угрозу атаки беспилотников. В Краснодарском крае при падении обломков беспилотника пострадали два человека.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    27 февраля 2026, 21:46 • Новости дня

Трамп выразил готовность снять санкции с России после урегулирования на Украине

    Трамп выразил готовность снять санкции с России при урегулировании на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент выразил желание отменить санкции против России в случае достижения договоренности по украинскому конфликту.

    Соединённые Штаты готовы рассмотреть отмену санкций против России при условии достижения договорённости по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил ТАСС американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в Техас.

    «Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности отмены рестрикций против Москвы и расширения торгово-экономических связей между двумя странами.

    При этом, Трамп подчеркнул, что его приоритетом остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине. А снятие ограничений в отношении России возможно только при достижении соответствующих договорённостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп утвердил продление режима санкций против России на двенадцать месяцев в связи с ситуацией на Украине.

    До этого Совет безопасности России подготовил для США план с условием снятия санкций и перспективой совместного освоения арктических ресурсов. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что незаконные санкции США мешают налаживанию торгово-экономических отношений между странами.

    Комментарии (4)
    27 февраля 2026, 16:20 • Новости дня
    Мирный житель ранен при атаке ВСУ на село в Брянской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара дронами-камикадзе по селу Демьянки Брянской области пострадал местный житель, ему своевременно оказали медицинскую помощь, сообщают власти региона.

    Вооружённые силы Украины атаковали село Демьянки Стародубского муниципального округа Брянской области с помощью дронов-камикадзе. В результате нападения пострадал мирный житель, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    «ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Работают оперативные и экстренные службы», – написал Богомаз.

    Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, обеспечивая безопасность и оказывая помощь пострадавшим. Состояние пострадавшего мужчины и характер его травм уточняются.

    Накануне украинские военные атаковали город Клинцы в Брянской области, в результате чего была госпитализирована мирная жительница, а также были повреждены дом и автомобиль.

    Также в четверг в течение двух часов системы ПВО уничтожили 35 самолетных беспилотников, атаковавших Брянскую область, жертв и разрушений не зарегистрировали. А в среду в поселке Витемля Брянской области в результате атаки дронами-камикадзе пострадал подросток 14 лет.


    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 14:49 • Новости дня
    Аэропорты Перми и Ижевска ввели временные ограничения на полеты

    Аэропорты Перми и Ижевска ограничили прием рейсов для безопасности полетов

    Tекст: Мария Иванова

    В Перми и Ижевске временно ограничили прием и выпуск самолетов, чтобы обеспечить безопасность полетов и контролировать обстановку в воздушном пространстве.

    В аэропортах Перми (Большое Савино) и Ижевска введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

    Как отмечается в сообщении, данные меры приняты исключительно для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Авиационные власти предпринимают все необходимые действия для контроля над ситуацией в воздушном пространстве.

    Росавиация ранее в пятницу ввела временные ограничения полетов в аэропортах Ижевска, Оренбурга, Самары, Перми и Чебоксар.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Системы ПВО уничтожили 44 беспилотника ВСУ за пять часов

    Tекст: Мария Иванова

    За пять часов российская ПВО сбила 44 украинских беспилотника самолетного типа над Курской, Белгородской, Брянской областями, Крымом и акваторией Азовского моря.

    В период с восьми утра до 13.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить атаки по объектам на территории Федерации, говорится в канале Max Минобороны.

    Всего дежурными средствами перехвачено и уничтожено 44 украинских беспилотных летательных аппарата.

    Наибольшее число дронов противник направил на Курскую область, где военные сбили 22 единицы техники. Над территорией Белгородской области ликвидировано 14 целей, а в небе над Республикой Крым уничтожено шесть беспилотников.

    Кроме того, один аппарат самолетного типа нейтрализован над Брянской областью. Еще один беспилотник перехвачен над акваторией Азовского моря.


    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 13:41 • Новости дня
    Аэропорт Ульяновска ввел ограничения на вылет и прилет самолетов

    В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на вылет и прилет

    Tекст: Мария Иванова

    В ульяновском аэропорту Баратаевка введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, призванные усилить меры безопасности при выполнении гражданских рейсов.

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ульяновска, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

    Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

    Речь идет об аэропорте Баратаевка, который временно приостановил операционную деятельность. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

    Ранее в пятницу Росавиация закрыла небо над четырьмя городами Поволжья.

    До этого была ограничена работа аэропортов Саратова и Пензы.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 08:15 • Новости дня
    Группировка войск «Север» продвинулась в Сумской и Харьковской областях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штурмовые подразделения группировки «Север» закрепились на новых позициях, продвигаясь до 900 метров на ряде направлений в Сумской области.

    Группировка войск «Север» продолжает создавать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает MAX-канал «Северный ветер». На Сумском направлении штурмовые подразделения с тяжелыми боями продвигаются вглубь области, используя авиацию и БпЛА «Герань-2» для точечных ударов по скоплениям живой силы и техники противника. Украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление и активно перегруппировываются.

    Штурмовые группы «Севера» за сутки продвинулись на девяти участках в Сумском районе, на трех – в Краснопольском и на двух – в Глуховском, общее продвижение составило до 900 метров. Родственники бойцов 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ жалуются на массовые потери – по их словам, мобилизованных отправляют на передовую без подготовки, после чего многие считаются пропавшими без вести.

    На Теткинском и Глушковском направлениях ситуация остается без изменений, артиллерия и FPV-дроны наносят удары по позициям противника в Рыжевке. На Харьковском направлении российская авиация и расчеты «Гераней» усилили удары южнее Волчанска, что обеспечило продвижение штурмовых групп. Тактические успехи отмечены на Хатненском участке, противник усиливает оборону.

    В окрестностях Зеленого штурмовые группы выбили украинскую пехоту с четырех позиций. Попытки укрепить оборону за счет переброски националистов 13-й оброн НГУ были сорваны комплексным огневым поражением в районе села Нескучное. В Волчанских Хуторах «Северяне» зачистили более десяти домовладений, продвинувшись на 350 метров, а расчеты ТОС-1А наносили удары по позициям 113-й территориальной обороны в лесах.

    На Хатненском участке штурмовые группы проводили зачистку лесных массивов в районе Чугуновки и Двуречанского, авиация поразила позиции ГПСУ в районе Ольховатки. На Липцовском участке артиллерия и FPV-дроны уничтожили средства РЭБ и артиллерию в Липцах и окрестностях.

    За сутки потери противника составили свыше 220 человек, из них более 140 в Сумской и более 80 в Харьковской области. В Сумской области уничтожены противотанковая пушка МТ-12, три миномета, станция РЭБ «Дамба», техника и склады, а также 81 БпЛА самолетного типа и семь дронов «Баба Яга». На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены гаубица, три миномета, станции связи и 58 БпЛА самолетного типа. На Великобурлукском направлении уничтожены внедорожник, ПУ БпЛА и НРТК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения «Северяне» заняли новые позиции вблизи Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Командиры ВСУ обманывали собственных штурмовиков, чтобы не допустить их бегства.

    Комментарии (0)
    Al Jazeera: ВВС США участвуют в ударах по Ирану
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    В Финляндии признали экономический кризис из-за закрытия границы с Россией
    Дмитриев: Зеленского пришлось прервать во время заявления о ядерном оружии
    В Москве запретили песню за унижение российских военных
    Жители Боливии бросились собирать деньги с разбившегося самолета ВВС
    Оперативники раскрыли детали похищения девочки в Смоленске

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна: либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

