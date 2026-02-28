Осужденный в России наемник из Израиля угрожал убийством пользователю X

Tекст: Мария Иванова

Арье Бен-Йегуда, имеющий гражданство Израиля и подданство Британии, в 2023 году угрожал убийством одному из пользователей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечает РИА «Новости».

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил боевика к 14 годам колонии строгого режима за наемничество.

В одной из публикаций преступник детально описал свои намерения в отношении оппонента. «Я бы поставил его к стене заброшенного грязного туалета, выстрелил ему в живот и оставил истекать кровью в грязи», – говорится в посте.

Позже наемник выложил видеозапись, на которой боевик ВСУ расстреливает безоружного человека, спрятавшегося в уличном туалете. Примечательно, что на кадрах отсутствуют водяные знаки, которые были на аналогичном ролике в интернете, что может указывать на наличие у Йегуды оригинала записи.

Согласно материалам дела, иностранец прибыл на Украину через Польшу весной 2022 года и вступил в «Интернациональный легион». До лета 2024 года он участвовал в боевых действиях в Донбассе, получив за это вознаграждение свыше 2,2 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ДНР заочно приговорил израильского наемника Дениса Десятника к десяти годам лишения свободы.

Мосгорсуд назначил подданному Великобритании Ариэлю Моше шесть лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Позднее судебная инстанция в Донецке вынесла приговор колумбийцу Бланко Лопесу Оскару Маурисио в виде 19 лет тюрьмы.