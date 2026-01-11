Reuters: Израиль готовится ко вторжению США в Иран

Tекст: Алексей Дегтярёв

Израильские власти привели армию в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о вероятной интервенции США в Иран, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, такие меры приняли в связи с информацией о возможных ударах США по иранским объектам, которую ранее обсуждали американские чиновники.

Газета New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп получил доклад о вариантах атаки на Иран, и сейчас рассматривает одобрение военных действий на фоне протестов в стране.

Эта тема также якобы обсуждалась в ходе телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио.

Напомним, минимум 217 человек умерли в шести больницах Тегерана после стрельбы по участникам акций протеста в центре города.

До этого секретарь Совбеза Ирана Лариджани заявил о попытке бунтовщиков развязать гражданскую войну. Всего, по данным прессы, за 10 дней протесты охватили более 90 городов Ирана.