После стрельбы по протестующим в Тегеране погибли 217 человек

Time сообщил о гибели 217 человек после стрельбы по протестующим в Тегеране

Tекст: Елизавета Шишкова

Не менее 217 человек погибли в шести больницах Тегерана после того, как по протестующим в центре иранской столицы открыли огонь, сообщает Газета.ru со ссылкой на данные Time. Инциденты произошли на фоне массовых протестов, которые продолжаются в Иране уже несколько дней.

Если информация о числе жертв подтвердится, это может послужить сигналом к началу ожидаемых жестких репрессий, отмечает Time. Власти страны почти полностью отключили интернет и телефонную связь с вечера 8 января, что затрудняет получение информации о происходящем.

Ситуация осложняется и внешнеполитическим фоном – президент США Дональд Трамп ранее в тот же день предупредил, что власти Ирана столкнутся с серьезными последствиями, если продолжат насилие против протестующих. По оценкам Time, происходящее становится прямым вызовом для Трампа на фоне нарастающего народного недовольства в стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что участники вооруженных погромов пытаются спровоцировать гражданское противостояние и иностранное вмешательство.

Прокурор города Эсферайен Али Акбар Хосейнзаде и несколько сотрудников правоохранительных органов погибли в результате агрессивных действий толпы.

По данным HRANA, за десять дней протесты охватили более 90 городов Ирана.