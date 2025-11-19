Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.11818 комментариев
Новак заявил о росте добычи нефти в России несмотря на санкции
Новак: Последние санкции США не повлияли на нефтедобычу в России
Новые санкции США и западных стран не оказали влияния на российскую нефтедобычу, заявил вице-премьер Александр Новак.
По его словам, ежедневная статистика не демонстрирует снижения объемов добычи нефти в сравнении с предыдущими периодами, передает ТАСС.
«По ежедневной статистике, которую мы видим, мы не видим снижения добычи [нефти]. Идет общий объем добычи больше, чем в предыдущем месяце. Корректировок никаких нет в настоящее время», – сказал Новак.
Напомним, Минфин США ввел санкции против «Роснефти» и «Лукойла».
Глава TotalEnergies Патрик Пуянне заявил, что введение санкций США против «Роснефти» и «Лукойла» привело к изменению логистики поставок нефти и повышению издержек на мировом рынке.