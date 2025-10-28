Обанкротившийся зоопарк финского города Эхтари продали за один евро

Tекст: Ирма Каплан

Городской совет Эхтари одобрил соглашение в пятницу на прошлой неделе, поэтому Ассоциация «Посещение и забота», состоящая из бывших и нынешних сотрудников зоосада, продолжает ухаживать за животными, пишет портал Yle.

Сделка включает права аренды земли и недвижимости, подконтрольных зоопарку, животных и фермы, имущество для животных, корма, доступ к зоопарку и ферме, технику, оборудование и транспортные средства.

Ассоциация «Посещение и забота» была основана в 2019 году, примерно через год после прибытия в зоопарк панд. Решение было принято Йонной Пиетилой, тогдашним генеральным директором.

Зоопарком по-прежнему будут руководить профессиональные зоозащитники. Ассоциация управляет животными и зоопарком, но не ведет никакой реальной деятельности, поэтому двери зоопарка закрыты для посетителей, за исключением редких визитов или дней отдыха.

