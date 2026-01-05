  • Новость часаПутин назвал победой возвращение паралимпийцам права выступать под флагом России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Дробницкий назвал вероятные цели новых операций США
    Эксперт оценил влияние ситуации в Венесуэле на нефтяные интересы России
    Пушков: Триумф «Дикого Запада» Трампа обернется катастрофой
    Трамп заявил, что не верит в атаку Киева на резиденцию Путина
    Ветераны «Альфы» не увидели ничего выдающегося в захвате Мадуро
    При атаке США на Венесуэлу погибли 32 кубинца
    Глава СБУ Малюк подал в отставку
    Дания ответила Трампу на угрозу захвата Гренландии
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Мариупольский драмтеатр как признак нормальности

    Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Сравнивать СВО и Венесуэлу – это как сравнивать теплое с холодным

    Да, сейчас будут сравнивать нашу СВО и операцию США в Венесуэле. Но это сравнивать теплое и холодное. К моменту начала СВО украинская армия воевала восемь лет, а за ней стояла Европа.

    60 комментариев
    5 января 2026, 10:18 • Политика

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников?

    Прошедший год стал знаковым в плане модернизации ядерного арсенала России. Страна провела испытания сразу двух качественно новых видов вооружений: крылатой ракеты «Буревестник» и автономного подводного аппарата с атомной энергетической установкой «Посейдон». Оба события произвели фурор в иностранных СМИ.

    О завершении испытаний «Буревестника» Владимир Путин сообщил 26 октября. Президент назвал ракету «уникальной, не имеющей аналогов в мире». Как рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов, боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения. В ходе испытаний ракета пролетела 14 тыс. км, находясь в воздухе около 15 часов. Как пояснил Герасимов, «это не предел» возможностей новинки.

    Создание «Буревестника» стало триумфом отечественной инженерной мысли. О начале разработки стало известно еще в 2018 году. Сам факт начала разработки, к слову, подвергался насмешкам в западной прессе. Так, издание National Interest в 2019 году отмечало, что даже в случае успешной реализации проекта «развертывание подобной системы будет дорогим и небезопасным». А в Foreign Policy скептически оценивали возможности Москвы финансово «потянуть» инициативу, сравнивая разработку с «метанием спагетти на стену».

    Между тем, после завершения испытаний новой ракеты тональность западных медиа резко изменилась. Агенство Reuters, например, назвало произошедшее подтверждением сохранения статуса «глобального военного конкурента» США за Россией, а The New York Times подчеркнула, что «справиться с ней в рамках контроля над вооружениями будет сложно».

    Примечательно, что всего через несколько дней, 29 октября, Владимир Путин рассказал об испытании безэкипажного подводного аппарата «Посейдон». Как отметил президент, впервые за все время испытаний инженерам удалось запустить атомную энергетическую установку устройства, на которой оно «прошло определенное количество времени». В результате «Посейдон» способен развить под водой скорость до 200 километров в час. Носителями же данной системы вооружений станут четыре подводные лодки.

    В экспертном сообществе отмечали, что разработанные Россией вооружения качественно меняют расстановку сил в глобальном ядерном сдерживании, а также во многом вынуждают США переосмыслить собственные принципы обороны. Но куда более конкретной стала оценка Владимира Путина, которую он дал в ходе расширенного заседания Минобороны.

    «За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед.

    Мы еще будем работать над этими комплексами, мы их будем еще дорабатывать, усовершенствовать, улучшать, но они уже есть», – сказал президент.

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике. Двигатель «Буревестника» – это абсолютное ноу-хау, недоступное на текущий момент ни одной другой стране. Речь идет о крайне маленьком ядерном механизме, который, тем не менее, обладает невероятной мощностью», – отмечает военный эксперт Юрий Кнутов, «То есть данная ракета не нуждается в химическом топливе, которое сильно тратилось при выполнении боеприпасом маневра при обходе ПВО противника. Соответственно, за счет этого возрастает дальность полета «Буревестника». Фактически речь идет о совершенном оружии «Судного дня», – поясняет собеседник.

    «И здесь важно напомнить о нашумевшей идее Дональда Трампа создать «Золотой купол». Наш «Буревестник», перемещаясь на малых высотах, способен обойти эту еще планирующуюся систему ПВО. Не менее выдающимся получился и «Посейдон». Конструкция его двигателя также позволяет устройству перемещаться на значимые расстояния», – акцентирует эксперт.

    «Этот аппарат может незаметно подплыть к американским берегам, достичь необходимой военной базы и взорваться неподалеку от нее. Это вызовет формирование огромной волны, которая полностью сметет интересующий нас объект. Учитывая тот факт, что ключевые носители стратегического ядерного оружия США базируются в портах, то речь идет и о возможности значимого ослабления вероятного противника в случае начала конфликта», – продолжает он.

    «Кроме того, «Посейдон» обладает достаточно скромными размерами, что, теоретически, позволяет ему заплывать в реки. Конечно, это еще предстоит проверить в ходе будущих испытаний, однако насторожиться англичанам стоит уже сейчас. Проникнуть в Темзу и причалить в Лондоне нашему аппарату вполне по силам. Как возможному противнику отвечать на данный удар – непонятно. Значимых мер противодействия пока никто не изобрел», – поясняет Кнутов.

    «Соответственно, Россия значимым образом изменила принципы глобального ядерного сдерживания.

    Эти технологии даже трудно классифицировать. И мы уже видели реакцию Запада: США, например, очевидно испугались нашей возросшей силы. Заявленное Вашингтоном возможное возобновление ядерных испытаний, на мой взгляд, стало реакцией на технический прогресс России», – рассуждает собеседник.

    «Но я не думаю, что мы пытались достичь подобного эффекта. Цель, скорее, состояла в другом. Напомню, что в октябре произошел заметный всплеск милитаристских речей в странах коллективного Запада. Европейцы, в частности, начали рассуждать о необходимости отправки военных на Украину, потянулись за нашими замороженными активами», – говорит эксперт.

    «Собственно, испытания и стали наглядным примером для ЕС, с чем именно им предстоит столкнуться в случае, если они решатся воевать с Россией. Но главное, о чем нужно говорить в ситуации с «Буревестником» и «Посейдоном» – вовсе не принципы сдерживания и даже не перспективы отечественных вооружений», – подчеркивает он.

    «Как это ни парадоксально, но главной революцией может стать поиск применения полученных на этих аппаратах двигателей в гражданской сфере. Представьте, что будет, если суметь по приемлемой цене установить подобный механизм, например, на пассажирские поезда или самолеты. Перед нашим воображением открывается колоссальный простор», – считает Кнутов.

    В то же время США активно усиливают собственные системы ПВО и ПРО,

    напоминает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «И это, конечно, не может не беспокоить Россию. Попытки Штатов создать «Золотой купол» способны значительным образом изменить баланс глобального сдерживания, что поставит Москву в неприятное положение проигрывающего гонку военных технологий», – акцентирует он.

    «Буревестник» и «Посейдон» же наглядно продемонстрировали, что нашей стране подобная участь не грозит. Напротив, именно мы задаем темп в этом «инженерном» противостоянии, под который приходится подстраиваться США. И наличие столь мощных вооружений у России гарантирует нам безопасность на долгие годы. Как минимум, пока Вашингтон не сумеет отыскать меры противодействия нашим «новинкам» – Белый дом при любом правительстве не будет эскалировать на максимум», – поясняет собеседник.

    «Таким образом, испытания этих вооружений стали «ограничителем» западной, в частности европейской агрессии. Государства Старого Света активно милитаризируются: возводят необходимые средства военной логистики, способствуют росту потенциала армий приграничных государств. Знание о том, что Россия включила в свой ядерный арсенал уникальные технологии «Судного дня», должно серьезно охладить пыл наших оппонентов. Если не в риторике, то, по крайней мере, в сфере практических действий», – резюмирует Козюлин.

    Главное
    США запретили другим странам пользоваться ресурсами Венесуэлы
    Части устройства для теракта против генерала Кириллова доставлялись из Варшавы
    Guardian пообещала Зеленскому крупные трудности в 2026 году
    Эксперты спрогнозировали снижение доли новых китайских авто в России
    Названы специалисты с самым сильным ростом зарплаты в 2026 году
    Российские ученые сказали, почему вымерли мамонты
    Адвокат Лурье высказалась об освобождении квартиры певицей Долиной 5 января

    Российской экономике удались десять рекордных достижений

    2025 год был непростым для российской экономики. Запад вводил новые санкции, цены на нефть упали еще сильнее, вырос и дефицит бюджета, а заемные деньги остаются по-прежнему дорогими. Однако устойчивости экономики страны это никак не помешало. Какие главные успехи достигнуты в экономике и благодаря каким обстоятельствам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Буревестник» и «Посейдон» изменили принципы ядерного сдерживания

    «Россия продемонстрировала всему миру новое слово в военной технике». Такими словами эксперты описывают проведение в 2025 году испытаний двух новых видов вооружений аппаратов – «Буревестник» и «Посейдон». Что это за системы и почему они так встревожили наших потенциальных противников? Подробности

    Перейти в раздел

    Государство объявило бой русофобии и бесконтрольной миграции

    2025 год оказался насыщен знаковыми решениями в сфере языковой политики и миграции. Также утверждена новая Стратегия государственной национальной политики, в которой зафиксирована объединяющая роль государствообразующего русского народа. По мнению экспертов, система посылает четкий сигнал всем уровням управления: упор нужно делать на том, что объединяет людей, а не отличает их друг от друга. В то же время власти усиливают меры контроля за мигрантами. Подробности

    Перейти в раздел

    У Мадуро нашлись защитники в Соединенных Штатах

    Пока Дональд Трамп хвастается на весь мир операцией по захвату президента Венесуэлы, в самих США она вызвала политическую бурю. План хозяина Белого дома по управлению Венесуэлой называют «безумным и катастрофическим». Кто и почему критикует Трампа и какие для него это будет иметь последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • ЕГЭ 2026: расписание, изменения, обязательные предметы

      Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и в 2026 году останется ключевым инструментом измерения итоговых знаний школьников, в том числе для поступления в вузы. Расскажем об особенностях проведения ЕГЭ в 2026-м и о том, в какие дни пройдут экзамены по тем или иным предметам.

    • Как правильно снять и передать показания счетчиков ЖКХ в 2026 году

      Каждый собственник квартиры в многоквартирном доме должен ежемесячно платить коммунальные услуги, а для этого передавать показания соответствующих приборов учета. Как, кому и каким способом требуется это делать и что будет, если не выполнять данную процедуру?

    • Накопительная пенсия 2026: что такое, как получить и кому положена

      Пенсионные накопления россиян разделяются на несколько частей. Одна из них – накопительная пенсия. Расскажем, что это такое, чем отличается от других вариантов пенсии, кому она положена и как ее получить.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации