Ракета «Буревестник» заставит США пересмотреть принципы своей обороны

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, боеприпас представляет собой уникальную технологию, не имеющую аналогов в мире. «Когда мы заявили, что у нас разрабатывается такое оружие, даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что эта цель хорошая и достойная, но в исторической, ближайшей перспективе нереализуемая», – напомнил президент.

Более подробно о характеристиках новой ракеты рассказал начальник Генштаба Валерий Герасимов. Он уточнил, что испытания были проведены на этой неделе – 21 октября. Боеприпас оснащен ядерной энергетической установкой, что делает его вооружением с неограниченной дальностью поражения. В ходе испытаний ракета пролетела 14 тыс. км. Таким образом она находилась в воздухе около 15 часов. Тем не менее, по словам Герасимова, эти показатели «не предел» возможностей новинки. В то же время, как отметил Путин, впереди специалистов ждет большая работа по принятию ракеты на боевое дежурство.

Вполне вероятно, что испытания «Буревестника» проводились в российской зоне Арктики, именно здесь находятся крупные ракетные полигоны Минобороны РФ. Поскольку ракета данного типа является новым видом вооружений, она не подпадает ни под одно из международных соглашений – и Россия не обязана была подавать уведомление о проведении ее испытаний (как это делается, например, при пусках межконтинентальных баллистических ракет).

Напомним, впервые об инициативе по созданию «низколетящей малозаметной крылатой ракеты с практически неограниченной дальностью» Владимир Путин рассказал еще в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию. Название же «Буревестник» было выбрано по итогам открытого голосования, организованного Минобороны.

Специалисты подчеркивают, что завершение испытаний «Буревестника» стало важной вехой в развитии российских вооружений. «Мы не располагаем большим количеством данных о новой ракете, однако даже те осколки данных, с которыми ознакомлена общественность, указывают на то, что речь идет о прорывной разработке», – сказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Буревестник» оснащен ядерным турбореактивным двигателем, что значительно повышает технические и боевые характеристики ракеты. Подобное решение формирует важную особенность модели: она не нуждается в химическом топливе. Соответственно, дальность ее полета и время пребывания в воздухе не определяется ресурсами двигателя», – акцентирует он.

«Что это означает на практике? Самое главное – ракета обладает неимоверным потенциалом в плане достижения той или иной цели. «Буревестник» способен обогнуть Землю, – продолжает собеседник. – Кроме того, подобный двигатель позволяет ракете приближаться к цели с любого направления. Это очень важно в контексте ядерного сдерживания США. Американская система обороны заточена на перехват боеприпасов, двигающихся со стороны Северного полюса. Долгое время это был самый эффективный маршрут потенциальной атаки Штатов».

«Но теперь «Буревестник» значительным образом изменяет статус-кво. Сам факт его существования способен вынудить США начать строить круговую систему обороны. То есть расходы Америки рискуют увеличиться в разы», – поясняет Анпилогов.

«Еще одна значимая деталь: «Буревестник» представляет собой крылатую ракету. Особенность подобных боеприпасов заключается в том, что они достигают цели на крайне малых высотах. Это ставило перед классическими вооружениями целый ряд проблем. В первую очередь им было необходимо преодолевать высокую плотность воздуха», – говорит собеседник.

«В таких условиях при маневрах обычная ракета расходует колоссальные объемы топлива, что негативно сказывается на ее дальности. С «Буревестником» этот вопрос снимается автоматически. Кроме того, его конструкция подразумевает возможности развития сверхзвуковой скорости – а значит, и при движении на малых высотах системы ПВО и ПРО не смогут на него среагировать», – уточнил эксперт.

«Сейчас необходимо дождаться, когда «Буревестник» сможет встать на полноценное боевое дежурство. В настоящий момент крайним сроком называют 2027 год. Это достаточно быстро. Что касается способа базирования, то, на мой взгляд, он будет сухопутным. Ракету могут разместить как на пусковых установках, так и на железнодорожных носителях», – уверен Анпилогов.

Работа над ракетой велась на протяжении семи лет, напоминает военный эксперт Алексей Леонков. «Это немалый срок, который свидетельствует о серьезности намерений нашего руководства подготовить по-настоящему уникальный и революционный боеприпас. Фактически мы разработали по-настоящему мощное «оружие возмездия», – добавляет он.

«Его основная значимость заключается в совершенствовании уже имеющейся у России ядерной триады. «Буревестник» способен заменять различные ее компоненты в зависимости от сложившейся ситуации, что делает наш потенциал ответа на агрессию более гибким. В качестве примера возьмем воздушные носители ядерного оружия», – акцентирует собеседник.

«Если конфликт с применением столь разрушительных боеприпасов уже начался, любая техника будет иметь критически важное значение. Мы не можем быть уверенными в том, что у противника не сохранились работающие системы ПВО и ПРО. Соответственно, отправлять авиацию для ответного удара рискованно», – продолжает эксперт.

«Но «Буревестник» в силу своих поразительных возможностей маневрирования сумеет выполнить необходимую боевую задачу, сохранив тем самым и самолеты, и жизни пилотов. Поэтому

новинку стоит рассматривать как осознанный вклад в укрепление наших ядерных возможностей.

Некоторые эксперты пытаются представить испытания в качестве ответа на спекуляции вокруг вопроса о передаче «Томагавков» Украине. Это в корне не верно. Подобные технологии не разрабатываются в короткие сроки. Речь идет о планомерной работе, реализация которой была расписана буквально по дням еще на этапе зарождения идеи», – полагает Леонков.

Стоит напомнить, что сам факт работы над данной системой вооружений неоднократно подвергался высмеиванию со стороны западной прессы. Так, издание National Interest в 2019 году отмечало, что даже в случае успешной реализации проекта «развертывание подобной системы будет дорогим и небезопасным».

Критиковало инициативу и известная газета Foreign Policy. Авторы издания скептически оценивали технические и финансовые возможности России для успешного завершения столь амбициозного проекта. Замдиректора проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Ян Уильямс и вовсе сравнивал разработку с «метанием спагетти на стену».

«Наши противники долгое время насмешливо относились к подобным инициативам, но теперь они видят всю мощь российского ВПК»,

– сказал по этому поводу политолог Александр Асафов. По его словам, сообщение о завершении испытаний «Буревестника» является «хорошим дополнением к совещанию» Путина с Генштабом ВС РФ.

«Мы посылаем четкий сигнал: нас не запугать ни милитаризацией стран коллективного Запада, ни спекуляциями на теме «Томагавков». Любая агрессия в сторону Москвы встретит жесткий, но достойный ответ, ставший итогом тщательно выверенного курса на модернизацию вооружений», – заключил Асафов.